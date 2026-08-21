ENG vs PAK, Test: जो रुटची सचिन तेंडुलकरच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी, तर ब्रुकचं शतक हुकलं; इंग्लंडने पाकिस्तानची उडवली झोप

England vs Pakistan, 1st Test Marathi: इंग्लंड क्रिकेट संघाने लीड्सला पाकिस्तानविरुद्ध सुरू असलेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात मोठी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यादरम्यान इंग्लंडचा कर्णधार जो रुटने (Joe Root) मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या (Sachin Tendulkar) एका विश्वविक्रमाशी (World Record) बरोबरी केली आहे. या सामन्यात गुरुवारी (२० ऑगस्ट) दुसऱ्या दिवशी सुरुवातीला पावसाचा मोठा अडथळा आला होता, त्यामुळे खेळ सुरू होण्यास उशीर झाला. पण त्यानंतर खेळ सुरू झाल्यानंतर इंग्लंडच्या फलंदाजांनी अफलातून फलंदाजी केली. जो रुटसह चार खेळाडूंनी अर्धशतक केल्याने इंग्लंडला दुसऱ्या दिवस अखेर १९५ धावांची मोठी आघाडी मिळाली आहे. .ENG vs PAK: इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी चेंडूचे दोन तुकडे का केले? पाकिस्तानच्या पहिल्या डावानंतर नेमकं काय घडलं? Video viral.या सामन्यात पाकिस्तानचा डाव ऑली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) आणि जोश टंग (Josh Tongue) यांनी प्रत्येकी पाच विकेट्स घेत पहिल्याच दिवशी १७१ धावांवर संपवला होता. त्यानंतर इंग्लंडने पहिल्या दिवशी पहिल्या डावात २ बाद ११२ धावा केल्या होत्या. दुसऱ्या दिवशी इंग्लंडने त्यापुढे खेळायला सुरुवात केली. यावेळी जॉर्डन कॉक्स आणि जो रुट नाबाद होते. त्यांनी डाव पुढे नेताना तब्बल १५० धावांची भागीदारी केली. दोघांनीही अर्धशतक केले. पण दोघेही पाठोपाठ बाद झाले. कॉक्सने १०० चेंडूत ७३ धावांची खेळी केली. जो रुटने ११२ चेंडूत १० चौकारांसह ६६ धावांची खेळी केली..मात्र यानंतर हॅरी ब्रुक आणि डॅन लॉरेन्सचीही जोडी जमली. त्यांनी १२० धावांची भागीदारी केली. लॉरेन्स ७९ चेंडूत ५१ धावा करून बाद झाला. पण ब्रुक (Harry Brook) आक्रमक खेळत होता, तो शतक करेल, असंही चित्र होतं. परंतु, तो शतकाच्या अगदी जवळ असताना त्याला अली उस्मानने त्रिफळाचीत केले. ब्रुकने ९३ चेंडूत १३ चौकारांसह ९१ धावांची खेळी केली. नंतर गस ऍटकिन्सन आणि ऑली रॉबिन्सन लागोपाठ बाद झाले. त्यामुळे दुसरा दिवस संपला, तेव्हा इंग्लंडच्या पहिल्या डावात ८ बाद ३६६ धावा झाल्या होत्या. जॅमी स्मिथ १६ धावांवर आणि जोफ्रा आर्चर शून्यावर नाबाद राहिले.पाकिस्तानकडून अली उस्मानने ५ विकेट्स घेतल्या, तर मोहम्मद अब्बास, खुर्राम शहजाद, आणि मोहम्मद अली यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..जो रुटची सचिन तेंडुलकरशी बरोबरीजो रुटने या सामन्यात अर्धशतक केले, हे त्याचे कसोटी कारकिर्दीतील ६८ वे अर्धशतक होते. त्याने कसोटीत ३०५ डावात ४१ शतके आणि ६८ अर्धशतक करत १४११४ धावा केलेल्या आहेत. त्यामुळे तो कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक अर्धशतके करणारा फलंदाज ठरला आहे. तो आता या यादीत सचिन तेंडुलकरसह अव्वल क्रमांकावर आला आहे. सचिननेही कसोटी कारकिर्दीत ३२९ डावात ६८ अर्धशतके केली आहेत. सचिन आणि रुट यांच्यापाठोपाठ शिवनारायण चंद्रपॉल असून त्याने ६६ अर्धशतके केले आहेत. ऍलन बॉर्डर आणि राहुल द्रविड यांनी प्रत्येकी ६३ अर्धशतके केली आहेत..ENG vs PAK, Test: इंग्लंडने खेळाडूंना अचानक काऊंटी क्रिकेट खेळायला पाठवले, पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी सुरू असताना हे का केले?.कसोटी कारकिर्दीत सर्वाधिक अर्धशतके करणारे खेळाडू६८ अर्धशतके - सचिन तेंडुलकर (३२९ डाव)६८ अर्धशतके - जो रुट (३०४ डाव)६६ अर्धशतके - शिवनारायण चंद्रपॉल (२८० डाव)६३ अर्धशतके - ऍलेन बॉर्डर (२६५ डाव)६३ अर्धशतके - राहुल द्रविड (२८६ डाव)६२ अर्धशतके - रिकी पाँटिंग (२८७ डाव).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.