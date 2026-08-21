WTC स्पर्धेत जो रुटने केला वर्ल्ड रेकॉर्ड! इतिहासात आजपर्यंत कोणत्यात कर्णधाराला जमलं नव्हतं

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप (WTC) स्पर्धेला २०१७ पासून सुरुवात झाली असून सध्या या स्पर्धेचे चौथे पर्व सुरू आहे. गेल्या तीन पर्वात तीन विजेते या स्पर्धेला मिळाले आहेत. दरम्यान, या स्पर्धेमुळे सध्या कसोटी मालिकेतील प्रत्येक सामने महत्त्वाचे ठरत आहेत. सध्या इंग्लंड आणि पाकिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू असून ही मालिका देखील WTC 2025-27 स्पर्धेचा भाग आहे. या मालिकेपासून इंग्लंडच्या कसोटी संघाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी पुन्हा एकदा जो रुटने स्वीकारली आहे. असे असतानाच त्याने पहिल्याच सामन्यात आजपर्यंत कोणत्याही कर्णधाराला न करता आलेला कारनामा केला आहे. .ENG vs PAK, Test: जो रुटची सचिन तेंडुलकरच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी, तर ब्रुकचं शतक हुकलं; इंग्लंडने पाकिस्तानची उडवली झोप.इंग्लंड आणि पाकिस्तान संघात हेडिंग्लेतील लीड्सच्या मैदानात कसोटी मालिकेतील पहिला सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात इंग्लंडने पहिल्या दोन्ही दिवशी कमालीचा खेळ करत पाकिस्तानला बॅकफूटवर ढकलले आहे. पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानचा पहिला डाव जोश टंग आणि ऑली रॉबिन्सन यांनी प्रत्येकी ५ विकेट्स घेत १७१ धावांमध्ये गुंडाळला. त्यानंतर इंग्लंडने दमदार फलंदाजी करत दुसऱ्या दिवस अखेरपर्यंत ८ बाद ३६६ धावा केल्या. त्यामुळे इंग्लंड तब्बल १९५ धावांनी आघाडीवर आहे..इंग्लंडकडून जॉर्डन कॉक्स आणि जो रुट यांनी दिडशे धावांची भागीदारी केली, तर हॅरी ब्रुक आणि डॅन लॉरेन्स यांनी १२० धावांची भागीदारी केली. या चौघांनीही अर्धशतकेही केली. कॉक्सने १०० चेंडूत ७३ धावांची खेळी केली, तर जो रुटने ११२ चेंडूत ६६ धावांची खेळी केली. हॅरी ब्रुकने ९३ चेंडूत ९१ धावांची खेळी केली, तर लॉरेन्सने ७९ चेंडूत ५१ धावा केल्या..जो रुटचा विश्वविक्रमदरम्यान, जो रुटने ६६ धावांची खेळी करताना WTC स्पर्धेत कर्णधार म्हणून ३००० धावांचा टप्पा पार केला आहे. असा पराक्रमक करणारा तो जगातील पहिलाच खेळाडू आहे. रुटने या स्पर्धेत २०१९ ते २०२२ पर्यंत आधी इंग्लंडचे नेतृत्व केले होते. त्यानंतर इंग्लंडने बेन स्टोक्सला कसोटी कर्णधार केले. मात्र स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर पुन्हा एकदा रुटकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. जो रुटने WTC मध्ये कर्णधार म्हणून ३४ सामन्यांतील ६३ डावात ८ शतके आणि १४ अर्धशतकांसह ३०२४ धावा केल्या आहेत..ENG vs PAK: मायकेल वॉनने पाकिस्तानची इभ्रत काढली; रमीझ राजाला मिरची झोंबली... Video पोस्ट करून थयथयाट.दरम्यान, WTC स्पर्धेत कर्णधार म्हणून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत रुटच्या आसपासही कोणी नाही. या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या स्टोक्सच्या ७१ डावात २१८२ धावा आहेत, तर तिसऱ्या क्रमांकावर श्रीलंकेचा करुणारत्ने आहे. त्याने ४५ डावात २१६० धावा केल्या आहेत.WTC स्पर्धेत कर्णधार म्हणून सर्वाधिक धावा३०२४ धावा - जो रुट (६३ डाव)२१८२ धावा - बेन स्टोक्स (७१ डाव)२१६० धावा - दिमुथ करुणारत्ने (४५ डाव)१९९४ धावा - क्रेग ब्रेथवेट (६४ डाव)१९१८ धावा - बाबर आझाम (३७ डाव)१३४९ धावा - विराट कोहली (३७ डाव).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.