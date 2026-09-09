Joe Root Record: सचिन तेंडुलकर - जेम्स अँडरसननंतर फक्त रुटनेच केला तो पराक्रम! पाँटिंग-स्टीव्ह वॉ यांचा मोडला विक्रम

England vs Pakistan 3rd Test Marathi News: इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान संघात कसोटी मालिका सुरू असून या मालिकेतील तिसरा सामना बर्मिंगहॅममधील एजबस्टन येथे बुधवारी (९ सप्टेंबर) सुरू झाला आहे. हा सामना इंग्लंडचा कर्णधार जो रुटसाठी (Joe Root) वैयक्तिकरित्या अत्यंत खास आहे. त्याने या सामन्यासाठी मैदानात पाऊल ठेवताच ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज रिकी पाँटिंग (Ricky Ponting) आणि स्टीव वॉ (Steve Waugh) यांचा विक्रम मोडला आहे. .ENG vs PAK: इंग्लंडसमोर पाकिस्तानचे लोटांगण! जो रुटच्या संघाचा लॉर्ड्सवर दणदणीत विजय, WTC Points Table मध्येही फायदा.जो रुटचा विक्रमजो रुटसाठी हा त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील १६९ वा सामना आहे. २०१२ मध्ये कसोटी पदार्पण केलेला जो रुट आता पाँटिंग आणि वॉ यांना मागे टाकत सर्वाधिक कसोटी सामने खेळणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला आहे. पाँटिंगने ऑस्ट्रेलियासाठी १६८ कसोटी सामने खेळले आहे. त्याच्याप्रमाणेच स्टीव्ह वॉ यांनीही ऑस्ट्रेलियासाठी १६८ कसोटी सामने खेळले आहेत..सध्या सर्वाधिक कसोटी सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंमध्ये ३५ वर्षीय रुटच्या पुढे केवळ भारताचा मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आणि इंग्लंडचा दिग्गज गोलंदाज जेम्स अँडरसन आहे. सचिन तेंडुलकरने सर्वाधिक २०० कसोटी सामने खेळले आहेत. तसेच अँडरसनने त्याच्या कारकिर्दीत १८८ कसोटी सामने खेळले आहेत.जो रुटने आत्तापर्यंत खेळलेल्या १६८ कसोटी सामन्यातील ३०७ डावात १४२०८ धावा केल्या आहेत. त्याने ४१ शतके केली असून ६८ अर्धशतके केली आहेत. तो कसोटीत सर्वाधिक धावा करणाराही सचिननंतरचा (१५९२१) दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू आहे.सर्वाधिक कसोटी सामने खेळणारे खेळाडू२०० सामने - सचिन तेंडुलकर (भारत)१८८ सामने - जेम्स अँडरसन (इंग्लंड)१६९ सामने- जो रूट (इंग्लंड१६८ सामने - रिकी पाँटिंग (ऑस्ट्रेलिया)१६८ सामने - स्टीव्ह वॉ (ऑस्ट्रेलिया)१६७ सामने - स्टूअर्ट ब्रॉड (इंग्लंड).पाकिस्तान १३३ धावात सर्वबाददरम्यान, एजबस्टन कसोटीत इंग्लंडने प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या पाकिस्तानचा पहिला डाव ३३.५ षटकात १३३ धावांवरच संपवला. पाकिस्तानकडून सौद शकिलने सर्वाधिक ४३ धावा केल्या. इंग्लंडकडून जॉश टंगने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. जोफ्रा आर्चर आणि ऑली रॉबिन्सन यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..ENG vs PAK: जो रुटचा पाकिस्तानविरुद्ध लॉर्ड्सवर खेळताना विश्वविक्रम! सचिन तेंडुलकर, पाँटिंगलाही टाकलंय मागे.जो रुट पहिल्या डावात स्वस्तात बादत्यानंतर इंग्लंडचा संघ पहिल्या डावात फलंदाजीसाठी उतरला. मात्र इंग्लंडे सलामीवीर बेन डकेट (११) आणि जॉर्डन कॉक्स (४) यांची विकेट स्वस्तात गमावल्यानंतर जो रुटचीही विकेट लवकर गमावली. त्याला १२ व्या षटकात रझाउल्लाहने पायचीत केले. त्याने १८ चेंडूत ८ धावा केल्या. त्यामुळे ३९ धावांवर इंग्लंडने ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण एमिलियो गे आणि हॅरी ब्रुक यांनी डाव सावरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.