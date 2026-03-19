जॉस बटलर निवृत्ती घेणार? T20 World Cup मधील खराब कामगिरीवर अखेर सोडलं मौन; म्हणाला, 'जसं असेल, तसं...'

Jos Buttler Opens Up on His International Career: इंग्लंडचा माजी कर्णधार जॉस बटलरसाठी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा फारशी खास ठरली नव्हती. त्याने या स्पर्धेत ८ सामन्यात केवळ ८७ धावा केल्या. त्यामुळे त्याच्या फॉर्मवर आणि संघातील जागेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. याशिवाय त्याच्या निवृत्तीबाबतही (Retirement) चर्चेला सुरुवात झाली. आता याबाबत स्वत: बटलरनेच (Jos Buttler) भाष्य केले आहे. ३५ वर्षीय बटलर इंग्लंडचा टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे. त्याने ४००० धावांचा टप्पा पार केला आहे. त्याच्या नेतृत्वात २०२२ मध्ये इंग्लंडने टी२० वर्ल्ड कपही (T20 World Cup) जिंकला होता..मात्र आता पुढच्यावर्षी वनडे वर्ल्ड कप आणि त्यानंतर २०२८ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप आणि ऑलिम्पिक आहे. मात्र, त्याआधीच बटलरच्या संघातील जागेवर प्रश्नचिन्ह आहे. आता इंग्लंडला पुढची टी२० मालिका भारताविरुद्ध जुलैमध्ये मायदेशात खेळायची आहे. या मालिकेत बटलरला संधी मिळू शकते, ज्यातून त्याला स्वत:ला सिद्ध करावं लागेल. दरम्यान, बटलरने म्हटलं आहे की अद्यापही त्याच्याकडे कामगिरी करण्याची क्षमता आहे..बटलर त्याच्या भवितव्याबाबत बोलताना 'फॉर द लव्ह ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्टमध्ये बोलताना म्हणाला, 'मला माहित नाही, नक्कीच माझ्यासाठी स्पर्धा फारशी चांगली राहिलेली नाही, जे निराशाजनक आहे. पण मी गेल्या काही वर्षात माझे सर्वोत्तम क्रिकेट खेळत आहे. त्यामुळे मला आशा आहे की मी पुन्हा माझे सर्वोत्तम क्रिकेट खेळू शकेन.''मला अजूनही आशा आहे की इंग्लंडसाठी खेळू शकेल. पण मी आता कर्णधार नाही आणि मी निवडकर्ताही नाही, त्यामुळे जे असेल, ते असेल. आपण पाहूया.'.जॉस बटलर आता आयपीएल २०२६ स्पर्धेत शुभमन गिलच्या नेतृत्वात गुजरात टायटन्सकडून खेळेल. त्याआधी त्याने काही काळ क्रिकेटपासून दूर राहत त्याच्या कुटुंबियांसोबत वेळ घालवला. त्यामुळे आता तो पुन्हा क्रिकेटकडे वळण्यास सज्ज आहे. त्याबाबत तो म्हणाला, 'मी यापेक्षा जास्त क्रिकेटपासून दूर असू शकत नव्हतो. माझ्या मते मला अगदी हेच हवे होते, हा वेळ अगदीच योग्य होता. नक्कीच वैयक्तिकरित्या स्पर्धा मला हवी तशी गेली नाही, त्यामुळे मला क्रिकेटपासून थोडा काळ लांब राहण्याची गरज होती, ज्यामुळे मी सामन्यांबद्दलच्या विचारांपासून लांब राहिल.''साधारण एक आठवडा मी जिथे होतो, तिथे मी क्रिकेटपासून खूप दूर होतो. ते खूप ताजेतवाने करणारे होते. मी त्याची मजा घेतली. आणि त्यानंतर आता हळुहळू या आठवड्याच्या सुरुवातीला माझ्यासाठी आणि माझ्या क्रिकेटसाठी काय महत्त्वाचे आहे, गोष्टी कदाचित माझ्या मनासारख्या गोष्टी का घडल्या नाही, यावर थोडा विचार करायला सुरुवात केली आहे.'.तो मला म्हणाला, 'काय गोष्टी चुकल्या मला खरंच माहित नाही. तुमचा हेतू चांगला असला, तुम्ही कितीही मेहनत घेतली असली किंवा चांगली कामगिरी करण्याचे प्रयत्न केले, तरी ते जमलं नाही, कधीकधी असं होणंही ठीक असतं. हीच गोष्ट आहे जी मला जाणवली. माझ्याकडून प्रयत्नांची कमी नव्हती, पण ते फक्त अपेक्षेनुसार घडलं नाही.'.