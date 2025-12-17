CSK ला मिळालाय नवा धोनी, मोठे सिक्स मारण्याचीही आहे आवड; चेन्नईने IPL 2026 साठी का लावली १४ कोटींची बोली?

आयपीएल २०२६ च्या लिलावात कार्तिक शर्मासाठी चेन्नई सुपर किंग्सने १४.२० कोटी रुपये मोजले. एवढी मोठी बोली लागल्यानंतर त्याने काय केलं हे सांगितलं आहे. त्याला आता चेन्नई संघात एमएस धोनीचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. .इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेच्या लिलावात अनेक युवा खेळाडूंना मोठ्या रक्कमेच्या बोली लागल्या. यामध्ये १९ वर्षांच्या कार्तिक शर्माचाही समावेश आहे. मंगळवारी अबुधाबीमध्ये आयपीएल २०२६ साठी खेळाडूंचा लिलाव झाला. या लिलावात अनकॅप्ड खेळाडूंना सर्वाधिक मागणी राहिली. हा मिनी लिलाव असल्याने सर्व फ्रँचायझी आपल्या संघातील रिकाम्या जागा भरून संघाला अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. यावेळी ज्या युवा खेळाडूंनी सर्वांचे लक्ष वेधले, त्यात यष्टीरक्षक फलंदाज असलेल्या कार्तिक शर्माचाही समावेश होता..Video: परिस्थितीमुळे क्रिकेट सोडायण्याचा विचार, पण वडिलांची खंबीर साथ; IPL 2026 संधी मिळालेल्या ठाण्याच्या पोराची भावनिक कहाणी.कार्तिकसाठी चेन्नई सुपर किंग्स शेवटपर्यंत उत्सुक होते. त्यामुळे त्यांनी तब्बल १४.२० कोटींची बोली त्याच्यावर लावली आणि त्याला संघात स्थान दिले. कार्तिक सर्वात महागडा अनकॅप्ड खेळाडूही ठरला. दरम्यान, इतकी मोठी बोली लागल्यानंतरही तो शांत होता, असं त्याने सांगितले. तो म्हणाला, 'मी शांतच होतो, पण घरात आनंदाने जल्लोष सुरू होता. मी लगेचच जवळच्या मिठाईच्या दुकानात गेलो आणि सर्वांसाठी, ज्यांनी या प्रवासात प्रत्येकवेळी माझी साथ दिली, त्यांच्यासाठी मिठाई खरेदी केली. आता आशा आहे की एमएस धोनीकडून खूप काही शिकायला मिळेल.'.कार्तिक स्वत: यष्टीरक्षक आहे आणि आता तो चेन्नई सुपर किंग्स संघात एमएस धोनीचे मार्गदर्शन त्याला मिळू शकते. त्यालाही धोनीप्रमाणेच मोठे षटकार मारण्याची आवड आहे. दरम्यान, त्याच्या कारकिर्दीत त्याच्या वडिंलाची मोठा हात आहे. त्याचे वडील मनोज स्वत: क्रिकेटपटू बनू शकले नाही, पण त्यांनी कार्तिकमध्ये असलेल्या प्रतिभेला ओळखून त्याची साथ दिली. कार्तिकने साधारण ५ वर्षांचा असल्यापासूनच प्लॅस्टिक बॅटने क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली होती. त्याच्या प्रशिक्षक लोकेंद्र सिंह यांना त्याने सांगितलं होतं की त्याला मोठे षटकार मारणारा खेळाडू बनायचे आहे..कार्तिकसाठी चेन्नईने का लावली मोठी बोली?चेन्नईने कार्तिकसाठी मोठी बोली का लावली याबाबदल मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनी सांगितले की चेन्नईचे स्काऊट त्याच्यावर बऱ्याच दिवसांपासून लक्ष ठेवून आहे. कार्तिकने गेल्यावर्षीच राजस्थानसाठी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आहे. त्याने रणजी ट्रॉफी आणि सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये खेळताना प्रभावी कामगिरी केली आहे. त्याची ही कामगिरी पाहून चेन्नईने त्याच्यावर विश्वास दाखवला आहे..IPL 2026 Auction: 'खर्च कसा करणार हा...' CSK ने बोली लावलेल्या प्रशांत वीरसाठी रिंकू सिंगसह UP संघातील खेळाडूंचा बसमध्येच जल्लोष.कार्तिकने त्याच्या कारकिर्दीत ८ प्रथम श्रेणी सामन सामने खेळले आहेत. यात त्याने ३ शतकांसह ४७९ धावा केल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने ९ सामन्यांत ४४५ धावा केल्या, ज्यात २ शतकांचा आणि २ अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्याने १२ टी२० सामने खेळले असून २ अर्धशतकांसह १६२ च्या स्ट्राईक रेटने ३३४ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.