CSK ला मिळालाय नवा धोनी, मोठे सिक्स मारण्याचीही आहे आवड; चेन्नईने IPL 2026 साठी का लावली १४ कोटींची बोली?

IPL 2026 Auction, Kartik Sharma in CSK: १९ वर्षीय यष्टीरक्षक फलंदाज कार्तिक शर्माला मोठे षटकार मारण्याची आवड असून त्याच्यासाठी आयपीएल २०२६ च्या लिलावात चेन्नई सुपर किंग्सने १४.२० कोटींची बोली लावली आहे.
  • आयपीएल २०२६ च्या लिलावात कार्तिक शर्मासाठी चेन्नई सुपर किंग्सने १४.२० कोटी रुपये मोजले.

  • एवढी मोठी बोली लागल्यानंतर त्याने काय केलं हे सांगितलं आहे.

  • त्याला आता चेन्नई संघात एमएस धोनीचे मार्गदर्शन मिळणार आहे.

