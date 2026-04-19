SRH vs CSK: '१९५ धावा सहज करता आल्या असत्या, पण आम्ही...' ऋतुराज गायकवाडने सांगितला चेन्नईच्या पराभवाचा खरा टर्निंग पॉइंट

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL) स्पर्धेत शनिवारी (१८ एप्रिल) डबल हेडर म्हणजे दोन सामने खेळले गेले. यातील दुसरा सामना सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) आणि चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) यांच्यात खेळला गेला. सामन्यात नाणेफेक जिंकून चेन्नईच्या कर्णधाराने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. फलंदाजी करायला आलेल्या सनराइजर्स हैदराबादने २० षटकांत १९४ धावा केल्या..लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या चेन्नई संघाला या सामन्यात १० धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. हैदराबादने डेथ ओव्हर्समध्ये दमदार गोलंदाजी केली, यात ईशान मलिंगा (Eshan Malinga) आणि नितीश कुमार रेड्डी (Nitish Kumar Reddy) यांचा समावेश होता. शेवटच्या षटकात चेन्नईला सामना जिंकण्यासाठी १८ धावांची गरज होती, परंतु चेन्नईला हे लक्ष्य साधता आले नाही आणि पराभव स्वीकारावा लागला. यानंतर संघाचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड याने भाष्य केले..सामन्यानंतर सीएसकेचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने स्पष्टपणे सांगितले की आम्हाला सनराइजर्स हैदराबादने दिलेलं लक्ष्य कोणत्याही परिस्थितीत गाठता येण्यासारखं होतं. ही खेळपट्टी तशी होती, यावर १९५ धावांचं लक्ष्य गाठता आलं असत. जेव्हा पॉवरप्ले संपला तेव्हा आम्हाला वाटलं की सनराइजर्स हैदराबाद २२०-२३० धावांपर्यंत पोहोचेल. परंतु आमच्या गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी करत त्यांना १९५ धावांवर रोखलं..पुढे तो म्हणाला, खरं तर १० षटकांनंतर आमच्या हातात ६ विकेट्स होत्या, तरीही आम्हाला १० षटकांत फक्त ८० धावांपर्यंतच पोहोचता आलं. खरं तर आम्हाला तेव्हा एका चांगल्या भागीदारीची गरज होती, परंतु पुढच्या २ षटकांत आम्ही फक्त ४ धावा केल्या आणि खरं तर तेव्हाच सामन्याचं चित्र पलटलं. या सगळ्यामुळे आमच्यावर दबाव वाढला असल्याचं त्याने मान्य केलं. पुढे तो म्हणाला, शेवटच्या षटकात १२-१३ धावा करणं अवघड झालं. हैदराबादच्या गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली आहे..गोलंदाजांचं कौतुकसीएसकेचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने आपल्या संघाच्या गोलंदाजांचंही कौतुक केलं. तो म्हणाला, गेल्या ३ सामन्यांत आमच्या गोलंदाजीत सुधारणा झाली आहे. त्याने अंशुल कंबोज याचं कौतुक केलं. पुढे तो म्हणाला, तो डेथ ओव्हर्समधील गोलंदाजीवर खूप मेहनत घेत आहे आणि आपली योजना कर्णधाराला समजावून सांगत आहे..गुणतालिकेत बदलया विजयामुळे गुणतालिकेतही बदल झाले आहेत. या विजयामुळे सनराइजर्स हैदराबाद ६ सामन्यांत ३ विजय आणि ३ पराभवासह चौथ्या स्थानावर आहे. दुसरीकडे चेन्नई सुपर किंग्स ६ सामन्यांत २ विजय आणि ४ पराभवासह सातव्या स्थानावर आहे. सनराइजर्स हैदराबाद आपला पुढील सामना २१ एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळेल. तर चेन्नई सुपर किंग्स आपला पुढील सामना २३ एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर खेळेल.