IND vs SA : 'तुमचा बँक बॅलन्स वाढवत राहा...' कोलकाता कसोटीनंतर पीटरसन संतापला; खेळाडूंसह क्रिकेट बोर्डालाही झापलं

कोलकाता कसोटीत भारताला ३० धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. खेळपट्टीवरच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर इंग्लंडचा केविन पीटरसनने आधुनिक क्रिकेटमधील फलंदाजांच्या तंत्रावर टीका केली. त्याने खेळाडू आणि क्रिकेट बोर्डांना पैशांच्या मागे लागल्याचा आरोप केला. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात नुकताच कसोटी मालिकेतील पहिला सामना कोलकातामधील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर १४ ते १६ नोव्हेंबर दरम्यान पार पडला. तीनच दिवसात संपलेल्या या सामन्यात भारताला ३० धावांनी पराभवाचा धक्का बसला. या सामन्यात तिन्ही दिवस गोलंदाजांचा बोलबाला राहिला. विशेष म्हणजे ६६ वर्षांनंतर असे झाले की कसोटी सामन्यातील चारही डावात २०० धावांचा टप्पा ओलांडला गेला नाही. त्यामुळे खेळपट्टीबाबत बरीच चर्चा झाली. अनेकांनी टीकाही केली. मात्र, इंग्लंडचा केविन पीटरनने खेळाडूंच्या खेळण्याच्या तंत्रावरच प्रश्न उपस्थित करताना तिखट शब्दात टीका केली आहे. .IND vs SA: गौतम गंभीरकडून खेळपट्टीची पाठराखण, तर द. आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बवुमा म्हणतोय, 'भारतीय संघाला भारतात पराभूत करणं....पीटरसनने यावेळी अधुनिक क्रिकेटला याला जबाबदार असल्याचे म्हणताना खेळाडूंसोबतच क्रिकेट बोर्डांनाही खडेबोल सुनावले आहेत. सर्वजण आता फक्त पैशांचा विचार करत असल्याचे त्याने म्हटले आहे. पीटरसनने कोलकाता कसोटीनंतर एक्सवर (आधीचे ट्वीटर) मोठी पोस्ट लिहिली आहे.पीटरसनने लिहिले की ' कोलकातामधील आधी खेळपट्टी पाहिली आणि मग झालेल्या धावा पाहिल्या आणि मग निकाल पाहिला, या सर्वांमागील मला एकच कारण दिसतं, ते म्हणजे अधुनिक काळातील फलंदाजांचे तंत्र. आता फलंदाज फक्त षटकात आणि स्विच-हिच खेळत मोठे होत आहेत. ते डावाची बांधणी कशी करायची आणि खेळपट्टीवर टिकून राहायची कलाच शिकत नाहीत. हे सत्य आहे. कारण मला माहित आहे काय शिकवलं जातं आणि मी अनेक खेळाडूंच्या चर्चेचा भागही असतो.'.त्याने म्हटले यात फक्त खेळाडूंची चुक नाही. पीटरसनने पुढे लिहिले, 'खेळाडूंना दोषी ठरवणे चुकीचे आह कारण आत्ताच्या खेळच तसा होत आहे. आता खेळपट्टीवर टिकून राहणं आणि फिरकी गोलंदाजी खेळण्याची कला दाखवण्याला प्राधान्य राहिलेले नाही. आता क्रिकेट म्हणजे चमचमता प्रकाश, मोठ्या आवाजातील संगीत, मनोरंजन आणि क्रिकेट बोर्ड, प्रायव्हेट इक्विटी, तसेच संघ मालकांचा आर्थिक फायदा, हे महत्त्वाचं आहे.'तो पुढे म्हणाला, 'खंरतर याबाबत उघडपणे बोललं जात नाही, कारण पैशांबद्दल बोलणं कोणालाही सोयीचं नसतं. मात्र मी बोलणार आहे, कारण हेच वास्तव आहे.'.IND vs SA : शुभमन गिलला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज, पण दुसऱ्या कसोटीत खेळणार की नाही?.तसेच त्याने खेळाडूंना त्यांचा बँक बॅलन्स वाढवत राहावा, असंही म्हणच टीका केली आहे. त्याने लिहिले की 'मला तर असं वाटतं की खेळाडूंना अधिक ताकद मिळावी, ज्यामुळे ते अधिक पैसे कमवू शकतील. तुम्ही जे करताय, तेच निर्णय घेणारे लोक करत आहेत, फरक फक्त इतकाच आहे की तुम्हाला त्याबद्दल बोलण्याची परवानगी नाही. षटकार मारत राहा, स्वीच-हिट मारत राहा आणि तुमचे बँक अकाऊंट भरत राहा.'.कोलकाता कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव १५९ धावांच संपला होता, त्यानंतर भारताने पहिल्या डावात १८९ धावा करत ३० धावांची आघाडी घेतली. पण दुसऱ्या डावात दक्षिण आफ्रिकेने १५३ धावा केल्या आणि भारताला १२४ धावांचे लक्ष्य दिले होते. दुसऱ्या डावात भारताला ९३ धावाच करता आल्या. त्यामुळे भारतीय संघ हा सामना पराभूत झाला.