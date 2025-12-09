'बच्चे बडे हो जाते हैं, लीग खतम नही होती!' Wasim Akram ची आयपीएल वेळापत्रकावर टीका; म्हणाला, PSL No. 1

Wasim Akram Renews IPL vs PSL Debate: पाकिस्तानचा महान गोलंदाज वसीम अक्रम याने पाकिस्तान सुपर लीग ( PSL) ही इंडियन प्रीमिअर लीगच्या ( IPL) तुलनेत वरचढ असल्याचा दावा केला आहे. पीएसएलच्या प्रमोशनल कार्यक्रमात अक्रमने आयपीएलच्या कालावधीवर टीका करताना खिल्ली उडवली. त्याच्यासोबत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी, रमीझ राजा, पीएसएलचे सीईओ सलमान नासीर, हॅरिस रौफ व साहिबजादा फरहान हे होते. 'बच्चे बडे हो जाते है, वोह लीग खतम ही नही होती ( मुलं लहानाची मोठी होतात, परंतु ती लीग संपतच नाही.),' असे अक्रमने विधान केले..आयपीएल अडीच महिने चालते, तर पीएसएल महिन्याभरातच संपते. त्यावरून अक्रम म्हणाला,'पाकिस्तान सुपर लीगबाबत सर्वोत्तम गोष्ट ही की, ती ३४-३५ दिवसांत लीग संपते. पुढच्या वर्षी आणखी जास्त दिवस लागू शकतील.' अक्रमने यावेळी ऑस्ट्रेलियातील बिग बॅश लीगचे उदाहरण दिले. २०२३ मध्ये या लीगचा कालावधी कमी करून ४३ दिवसांचा करण्यात आला..IPL 2026 Auction : राहतो ऑस्ट्रेलियात, लिलावात भारतीय खेळाडू म्हणून नाव नोंदवलंय... शुभमन गिल, अभिषेक, अर्शदीप यांच्याशी कनेक्शन; कोण आहे निखिल चौधरी?.''बीबीएल सुरुवातीला अडीच महिने खेळवली जायची, परंतु चार-पाच वर्षांनी त्यांना कळले की, काहीतरी चुकतंय. आता त्यांच्या लीगचा कालावधी सुमारे ४० दिवसांचा झाला आहे. हेच पीएसएलचे सौंदर्य आहे," असे तो पुढे म्हणाला..त्यानंतर अक्रमने पीएसएल आणि आयपीएलची थेट तुलना केली. पीएसएलमध्ये चांगली प्रतिभा आणि गोलंदाजांची गुणवत्ता आहे, असा दावा करत अक्रम पुढे म्हणाला, "परदेशातील प्रत्येकजण, जेव्हा मी त्यांच्याशी बोलतो तेव्हा ते आयपीएल आणि इतर लीगमधील गोलंदाजीबद्दल बोलतात. ते म्हणतात की, प्रतिभेच्या बाबतीत पीएसएल निश्चितच नंबर वन आहे. कारण आमच्याकडे गुणवत्ता आहे, खोगरभरती नाही.".IPL Auction 2026 : मोठा ट्विस्ट! १३५५ पैकी १००५ खेळाडू लिलावापूर्वीच झाले OUT; स्टार खेळाडूसह ३५ जणांची शेवटच्या क्षणी एन्ट्री .IPL ही जगातील सर्वात श्रीमंत फ्रँचायझी लीग आहे. २०२२ नंतर आयपीएल विजेत्याला २० कोटी रुपये, उपविजेत्याला १३ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या व चौथ्या स्थानावरील संघांना अनुक्रमे ७ कोटी व ६,५ कोटी रुपये बक्षीस म्हणून दिले जात आहेत. तेच PSL मध्ये विजेत्याला ४.१३ कोटी आणि उप विजेत्याला १.६५ कोटी बक्षीस रक्कम दिली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.