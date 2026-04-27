IPL 2026: आधी अडथळा आल्यानं बाद, मग वाद अन् आता BCCI नेही केली अंगकृश रघुवंशीला शिक्षा; जाणून घ्या काय झाली कारवाई

LSG vs KKR Marathi News: कोलकाता नाईट रायडर्सने रविवारी (२६ एप्रिल) आयपीएल २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध सुपर ओव्हरमध्ये (Super Over) विजय मिळवला. हा कोलकाताचा हंगामातील दुसरा विजय ठरला. रोमांचक झालेल्या या सामन्यात एक मोठा वादही झाला होता. आता यानंतर कोलकाताचा युवा यष्टीरक्षक फलंदाज अंगकृश रघुवंशीला (Angkrish Raghuvanshi) बीसीसीआयकडून (BCCI) कारवाईला समोरे जावे लागले आहे. .IPL 2026 Controversy : ५ विकेट्स घेणाऱ्या मोहसिन खानला Super Over मध्ये गोलंदाजी का दिली नाही? नेमकं काय घडलं ते वाचा....बीसीसआयने रघुवंशीवर सामनाशुल्काच्या २० टक्के दंड (Fined) सोपवला आहे, तर एक डिमिरिट पाँइट (Demerit Point) देण्यात आला आहे. याबाबत आयपीएलकडून माहिती देण्यात आली आहे. त्याने आयपीएलच्या आचारसंहितेतील कलम २.२ नियमाचे उल्लंघन केले असल्याने सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याच्यावर लेव्हल १ नुसार कारवाई झाली आहे. त्याने त्याच्या विकेटनंतर रागात केलेल्या कृतींमुळे त्याच्यावर कारवाई झाल्याचे सांगण्यात आले आहे..आयपीएल अचार संहितेतील २.२ हे कलम सामन्यादरम्यान क्रिकेट साहित्य, कपडे, मैदानातील उपकरणे किंवा फिक्स्चर आणि फिटिंग्ज यांचा अपमान करण्यासंदर्भात आहे. आयपीएलने माहिती देताना हे देखील सांगितले की सामनाधिकाऱ्यांनी केलेली दंडात्मक कारवाई रघुवंशीने मान्य केली आहे.का झाली शिक्षा?खरंतर या सामन्यात रघुवंशीच्या विकेटमुळे बराच वाद झाला होता. प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या कोलकाताने पहिल्या ४ षटकातच टीम सायफर्ट आणि अजिंक्य रहाणे यांच्या विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यामुळे तिसऱ्या क्रमांकावर उतरलेल्या रघुवंशीवर बरीच जबाबदारी होती. .मात्र पाचव्या षटकात शेवटच्या चेंडूवर रघुवंशीने एका धावेसाठी कॅमेरॉन ग्रीनला कॉल दिला. पण क्षेत्ररक्षकांनी चेंडू पकडल्याचे लक्षात येताच तो लगेचच माघारी फिरला, त्यावेळी मोहम्मद शमीने स्टंपवर थ्रो केला. त्यावेळी रघुवंशीने डाईव्ह मारली, त्याचवेळी चेंडू त्याच्या पायाला लागला. त्यामुळे लखनौचा कर्णधार रिषभ पंतने खेळात अडथळा आणल्याचा (obstructing the field) दावा करत अपील केले. त्यावेळी रिव्ह्यू पाहिल्यानंतर रघुवंशीला खेळात अडथळा आणल्याच्या कारणाने बाद देण्यात आले. त्याच्या या विकेटच्या निर्णयावरून मैदानात बराच वाद झाला, कोलकाताचे प्रशिक्षक देखील पंचांशी चर्चा करताना दिसले. रघुवंशीही पंचांशी बोलला. मात्र विकेट गेल्यानंतर तो प्रचंड चिडला होता. त्याने माघारी जाताना बॅट बाऊंड्री लाईनवरील कुशनला रागात मारली. त्यानंतर त्याने डगआऊटमध्ये रागात हेल्मेट फेकले. त्याने रागात केलेल्या या कृतींमुळे त्याच्यावर दंडाची कारवाई झाल्याचे आयपीएलने सांगितले आहे..रघुवंशी ९ धावांवर बाद झाला. त्याच्या विकेटनंतर रोवमन पॉवेलही १ धावेवर बाद झाला होता. पण नंतर कोलकाताचा डाव रिंकू सिंग आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी सांभाळला. रिंकूने ८३ धावांची खेळी केली. तसेच ग्रीनने ३४ धावा केल्या. त्यामुळे कोलकाताने २० षटकात ७ बाद १५५ धावा केल्या. नंतर लखनौलाही २० षटकात १५५ धावाच करता आल्याने सुपर ओव्हर झाली. सुपर ओव्हरमध्ये लखनौला १ धावच करता आली, ज्यानंतर कोलकाताकडून सुपर ओव्हरमध्ये पहिल्याच चेंडूवर रिंकू सिंगने चौकार मारला आणि सामना जिंकवला.