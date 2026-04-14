मोठी बातमी : KKR च्या गोलंदाजावर दोन वर्षांची बंदी! IPL 2026 मध्ये खेळण्याची मिळाली शिक्षा, पाकिस्तानात जल्लोष

Why PSL banned player for joining IPL 2026 full story? पाकिस्तान सुपर लीगसोडून इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सामील झाल्याबद्दल कोलकाता नाइट रायडर्सचा वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुझारबानीवर ( Blessing Muzarabani ) पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) दोन वर्षांची बंदी घातली आहे. वचनबद्धतेचे पालन न केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, कारण या कृतीमुळे लीगच्या व्यावसायिक चौकटीला धक्का पोहोचतो, असे पीसीबीचे मत आहे..पीएसएलने निवेदनात म्हटले की," फ्रँचायझी-आधारित लीगमध्ये सहभाग घेणाऱ्या खेळाडूंमध्ये पारदर्शकता आणि सुसंगततेने वागणे आवश्यक असते. पीएसएलसोबत करार झालेला असताना परस्परविरोधी व्यवहारात गुंतणे हे चुकीचे आहे. अशा वर्तनाकडे दुर्लक्ष केल्यास, व्यवहारांची विश्वासार्हता आणि फ्रँचायझी, नियामक व हितधारकांचा व्यावसायिक व्यवहारांवरील विश्वास कमी होतो..आयपीएलसाठी पीएसएलमधून माघार घेणारा मुझारबानी हा एकमेव आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू नाही. श्रीलंकेचा अष्टपैलू खेळाडू दासुन शनाकाने राजस्थान रॉयल्समध्ये सामील होण्यासाठी लाहोर कलंदर्ससोबतचा आपला करार सोडला. गेल्या वर्षी, पेशावर झल्मीसोबत करार असूनही मुंबई इंडियन्सचे प्रतिनिधित्व करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा अष्टपैलू खेळाडू कॉर्बिन बॉशवर पीएसएलने एका वर्षासाठी बंदी घातली होती..गेल्या महिन्यात स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी जेक फ्रेझर-मॅकगर्क, गुडाकेश मोती, ऑटनील बार्टमन आणि स्पेन्सर जॉन्सन यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंनीही विविध कारणांचा हवाला देत पीएसएलमधून माघार घेतली होती..ब्लेसिंगने आयपीएल २०२६ मध्ये २ सामन्यांत ४ विकेट्स घेतल्या आहेत. पीएसएलमध्ये यापूर्वी तो कराची किंग्स आणि मुलतान सुलतान संघाकडून खेळताना १५ सामन्यांत २१ विकेट्स घेतल्या आहेत. ब्लेसिंगने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेट गाजवले आहे आणि ८९ सामन्यांत त्याच्या नावावर १०६ विकेट्स आहेत. शिवाय १८ कसोटीत ६७ व ५७ वन डे सामन्यांत ७० बळी त्याने टिपले आहेत.