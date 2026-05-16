KKR vs GT: 22 Sixes...! फिन ऍलेन, रघुवंशीची वादळी खेळी, पण शतक हुकलं; कोलकाताने IPL 2026 मध्ये कोणालाच न जमलेला पराक्रम केला

IPL 2026, KKR vs GT marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत शनिवारी (१६ मे) कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स संघात सामना खेळवला जात आहे. ईडन गार्डन्सवर होत असलेल्या या सामन्यात कोलकाताने सध्या तुफान फॉर्ममध्ये असलेल्या आणि प्लेऑफची जागा पक्की करू पाहाणाऱ्या गुजरात टायटन्ससमोर २४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. कोलकातासाठी फिन ऍलेन, अंगक्रिश रघुवंशी आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी आक्रमक फलंदाजी केली. या तिघांचीही अर्धशतके झाली आहेत. या सामन्यात गुजरातने नाणेफेक जिंकून कोलकाताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. कोलकाताकडून फिन ऍलेन आणि कर्णधार अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) यांनी डावाची सुरुवात केली. फिन ऍलेन (Finn Allen सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळत होता. मात्र ५ व्या षटकात अजिंक्य रहाणेला मोहम्मद सिराजने १४ धावांवर त्रिफळाचीत करत कोलकाताला मोठा धक्का दिला. .IPL 2026, KKR vs GT: 'करो वा मरो' सामन्यात कोलकाताने हरला टॉस! कर्णधार रहाणे म्हणाला, 'आम्हाला तीन सामने आता...'.त्यामुळे ऍलेनला साथ देण्यासाठी युवा अंगक्रिश रघुवंशी (Angkrish Raghuvanshi) उतरला. त्यानेही त्याच्यासोबत आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे कोलकाताने ९ षटकातच १०० धावांचा टप्पा पार केला. फिन ऍलेनने २१ चेंडूतच त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. तो त्यानंतरही आक्रमक खेळत होता. त्याचा खेळ पाहाता तो शतक करेल, असंच चित्र दिसत होतं. परंतु, १२ व्या षटकाच साई किशोरने त्याला बाद केले. त्याचा झेल राशीद खानने घेतला. ऍलेनने ४ चौकार आणि १० षटकारांसह ३५ चेंडूतच ९३ धावा केल्या. .पण तो बाद झाल्यानंतरही रघुवंशीने त्याची लय कायम ठेवली, त्याला तितकीच भक्कम साथ कॅमेरॉन ग्रीनची (Cameron Green) मिळाली. फिन ऍलेनसोबतची ९५ धावांची भागीदारी तुटल्यानंतरही रघुवंशीने ग्रीनसोबत शतकी भागीदारी केली. यादरम्यान, दोघांनीही अर्धशतकं केली. रघुवंशी शतकाच्या जवळ होता. पण २० षटके पूर्ण झाल्याने त्याची ही संधी हुकली. कोलकाताने २० षटकात २ बाद २४७ धावा केल्या. रघुवंशी ४४ चेंडूत ४ चौकार आणि ७ षटकारांसह ८२ धावांवर नाबाद राहिला. कॅमेरॉन ग्रीन २८ चेंडूत ३ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५२ धावांवर नाबाद राहिला..ऍलेन, रघुवंशीचे विक्रमफिन ऍलेनने २०२६ मध्ये दुसऱ्यांना १० किंवा त्यापेक्षा अधिक षटकार मारले आहेत. त्यामुळे आयपीएलमध्ये एका डावात १० किंवा त्यापेक्षा अधिक षटकार सर्वाधिकवेळा मारणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत तो दुसऱ्या क्रमांकावर आला असून त्याने अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशीची बरोबरी केली आहे. या दोघांनीही दोनदा असा कारनामा केला आहे. पहिल्या क्रमांकावर ख्रिस गेल असून त्याने ४ वेळा १० किंवा त्यापेक्षा जास्त षटकार मारले आहेत.याशिवाय रघुवंशीने आयपीएल २०२६ मध्ये अर्धशतक करण्याची ही ५ वी वेळ आहे. त्यामुळे त्याने आयपीएलमध्ये एका हंगामात कोलकातासाठी सर्वाधिक ५० + धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत रॉबिन उथप्पा, गौतम गंभीर यांची बरोबरी केली आहे. गंभीरने २०१६ मध्ये, तर उथप्पाने २०१४ आणि २०१७ मध्ये कोलकातासाठी ५० धावांचा टप्पा प्रत्येकी ५ वेळा पार केला आहे. गंभीरने २०१२ मध्ये ६ वेळा ५० धावांचा टप्पा पार केला होता..Rahul Dravid: भारतीय क्रिकेटमधील प्रतिभेचा मैदानात डंका; बीसीसीआय पुरस्कार सोहळ्यात राहुल द्रविड यांची स्तुती .कोलकाताचा विक्रमदरम्यान कोलकाता नाईट रायडर्सकडून अजिंक्य रहाणे, फिन ऍलेन, अंगक्रिश रघुवंशी आणि कॅमेरॉन ग्रीन या फलंदाजांनी मिळून २२ षटकार या डावात मारले. त्यामुळे आयपीएल २०२६ मध्ये एका डावात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम आता कोलकाताच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. गेल्या या हंगामातील ५९ सामन्यात कोणत्याही संघाला २२ षटकार मारता आलेले नाहीत. तसेच एकूण आयपीएल स्पर्धेच्या इतिहासात एका डावात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या संघांच्या यादीत (Most Sixes in an IPL Innings) दुसऱ्या क्रमांकावरील सनरायझर्स हैदराबादची बरोबरी केली आहे. त्यांनी २०२४ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध झालेल्या सामन्यांमध्ये २२ षटकार मारले होते. पहिल्या क्रमांकावर पंजाब किंग्स असून २०२४ मध्ये त्यांनी कोलकाताविरुद्ध २४ षटकार मारे होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.