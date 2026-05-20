KKR vs MI Live: ना तुला, ना मला... दीपक चहर अन् रॉबिन मिंझ यांची 'पाकड्यां'सारखी फिल्डींग; हार्दिक पांड्यावर तोंड लपवण्याची वेळ Video

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Marathi Cricket News: कोलकाता नाइट रायडर्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील सामन्यात दीपक चहर ( Deepak Chahar) आणि रॉबिन मिंझ यांच्या गैरसमजातून एक सोपा झेल सुटला आणि कर्णधार हार्दिक पांड्यालाही तोंड लपवण्याची वेळ आली. हार्दिकच्या गोलंदाजीवर रोव्हमन पॉवेलने पुल शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू हवेत गेला, पण दीपक चहर आणि रॉबिन मिंझ दोघेही झेल घेण्यासाठी पुढे आले नाहीत. दोघेही एकमेकांकडे पाहत राहिले आणि चेंडू त्यांच्या समोरच पडला. त्यानंतर दोघांनी एकमेकांकडे हातवारे करत जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला. .मुंबईने ४ बाद ४१ अशा निराशाजनक कामगिरीनंतर ७ बाद १४७ धावांपर्यंत मजल मारली. कॅमेरून ग्रीन व सौरभ दुबे यांनी रायन रिकल्टन ( ६), नमन धीर ( ०), रोहित शर्मा ( १५) व सूर्यकुमार यादव ( १५) या मोठ्या विकेट्स मिळवल्या. पण, तिलक वर्मा ( २०) व हार्दिक पांड्या ( २६) यांच्या ४३ धावांच्या भागीदारी केली. त्यानंतर कॉर्बिन बॉशने १८ चेंडूंत ३२ धावांची खेळी करून संघालासन्मानजनक धावसंख्या उभारून दिली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना फिन अॅलनने पहिल्या षटकात दोन चौकार खेचले खरे, पंरतु दीपक चहरने सहाव्या चेंडूवर त्याचा त्रिफळा उडवला..KKR vs MI Live: दीपक चहरने कोलकाताच्या फॅन्सना डिवचले; Finn Allen ची विकेट, सूर्याला थांब म्हणाला अन् पुढे काय केले ते पाहाच Video .अंगकृश रघुवंशीच्या जागी कन्कशन बदली खेळाडू म्हणून रमणदीप सिंगचा समावेश केला गेला. तिसऱ्या क्रमांकावर मनिष पांडे आला आणि त्याने अजिंक्य रहाणेसह ३८ धावा जोडल्या होत्या. मात्र, कॉर्बिन बॉशने त्याच्या पहिल्या दोन षटकांत KKR ला धक्के दिले. चार चौकारांच्या मदतीने २१ धावा करणाऱ्या रहाणेसह, त्याने कॅमेरून ग्रीनला ( ४) झेलबाद केले. त्यामुळे KKR ला ५४ धावांत तीन धक्के बसले. .१० व्या षटकात हार्दिक पांड्या गोलंदाजीला आला आणि त्याने रोव्हमन पॉवेलच्या विकेटची संधी निर्माण करून दिलेली. पण, फाइन लेगवरून दीपक चहर आणि स्क्वेअर लेगवरून रॉबिन मिंझ झेल टिपण्यासाठी आला. चहरच्या हाती हा झेल होता, पंरतु त्याला वाटले मिंझ कॅच पकडतोय म्हणून त्याने सोडून दिला. मात्र, ना तुला ना मला, अशा अवस्थेत चेंडू बरोबर दोघांच्या मधोमध पडला अन् पॉवेलला जीवदान मिळालं. त्यानंतर त्याने सलग दोन चौकार खेचून जखमेवीर मीठ चोळलं. पुढच्या षटकात रघु शर्माच्या चेंडूवर पॉवेलने कट शॉट मारला अन् तो स्लीपमध्ये उभ्या असलेल्या बॉशच्या जवळून वेगाने चौकार गेला. .हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून चाहत्यांकडून मुंबई इंडियन्सच्या क्षेत्ररक्षणावर जोरदार टीका होत आहे. विशेष म्हणजे दीपक चहर चेंडूच्या अधिक जवळ होता, त्यामुळे त्याने झेलासाठी पुढे यायला हवे होते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.