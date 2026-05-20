Cricket

KKR vs MI Live: ना तुला, ना मला... दीपक चहर अन् रॉबिन मिंझ यांची 'पाकड्यां'सारखी फिल्डींग; हार्दिक पांड्यावर तोंड लपवण्याची वेळ Video

Deepak Chahar and Robin Minz dropped catch video: कोलकाता नाइट रायडर्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील सामन्यात मुंबईच्या क्षेत्ररक्षणातील मोठी चूक सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. दीपक चहर आणि रॉबिन मिंझ यांच्या गैरसमजातून एक सोपा झेल सुटला आणि कर्णधार हार्दिक पांड्यालाही तोंड लपवण्याची वेळ आली.
Swadesh Ghanekar
Updated on

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Marathi Cricket News: कोलकाता नाइट रायडर्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील सामन्यात दीपक चहर ( Deepak Chahar) आणि रॉबिन मिंझ यांच्या गैरसमजातून एक सोपा झेल सुटला आणि कर्णधार हार्दिक पांड्यालाही तोंड लपवण्याची वेळ आली. हार्दिकच्या गोलंदाजीवर रोव्हमन पॉवेलने पुल शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू हवेत गेला, पण दीपक चहर आणि रॉबिन मिंझ दोघेही झेल घेण्यासाठी पुढे आले नाहीत. दोघेही एकमेकांकडे पाहत राहिले आणि चेंडू त्यांच्या समोरच पडला. त्यानंतर दोघांनी एकमेकांकडे हातवारे करत जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला.

