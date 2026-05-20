KKR vs MI Live: दीपक चहरने कोलकाताच्या फॅन्सना डिवचले; Finn Allen ची विकेट, सूर्याला थांब म्हणाला अन् पुढे काय केले ते पाहाच Video

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Marathi Cricket News: कोलकाता नाइट रायडर्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील सामन्यात दीपक चहरने ( Deepak Chahar Celebration) सेलिब्रेशनमुळे सर्वांचे लक्ष वेधले. फिन अॅलनची विकेट घेतल्यानंतर चहरने केलेली खास कृती सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाली आहे. मुंबई इंडियन्सने दिलेल्या आव्हानाचा पाठलाग करताना फिन अॅलन आक्रमक फलंदाजी करण्याच्या प्रयत्नात होता. मात्र दीपक चहरने त्याला शानदार चेंडूवर बोल्ड केले. त्यानंतर चहरने काय केले ते पाहा... .KKR ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा घेतलेला निर्णय, कॅमेरून ग्रीन व सौरभ दुबे यांनी योग्य ठरवला. ग्रीनने एकाच षटकात रायन रिकल्टन ( ६) व नमन धीरला ( ०) माघारी पाठवले. त्यानंतर दुबेने त्याच्या दोन षटकांत रोहित शर्मा ( १५) व सूर्यकुमार यादव ( १५) या मोठ्या विकेट्स मिळवल्या. MI ची अवस्था ४ बाद ४१ अशी झाली होती आणि त्यांना पॉवर प्लेमध्ये ४ बाद ४६ धावा करता आल्या होत्या. .KKR vs MI Live: मुंबई इंडियन्सच्या गटांगळ्या! वरुण चक्रवर्थी आपल्याच सहकाऱ्यावर खवळला, कोलकाताच्या ड्रेसिंग रूममध्ये तणाव... Video .तिलक वर्मा ( २०) व हार्दिक पांड्या ( २६) यांच्या ४३ धावांच्या भागीदारीने मुंबईला धीर मिळाला. त्यात कॉर्बिन बॉशने १८ चेंडूंत ३२ धावांची खेळी करून संघाला ८ बाद १४७ धावांपर्यंत सन्मानजनक धावसंख्या उभारून दिली. कोलकाताला प्ले ऑफच्या शर्यतीत नेट रन रेटच्या बाबतीतही पंजाब किंग्सच्या पुढे जाण्यासाठी हा सामना १३.३ षटकांत जिंकणे आवश्यक होते. पंजाब किंग्सला ( ०.२२७) नेट रन रेटमध्ये मागे टाकण्यासाठी KKR ला केवळ विजय पुरेसा नव्हता. .या सामन्यातपूर्वी कोलाकाताचा नेट रन रेट हा -०.०३८ असा होता. दीपक चहरने पहिल्या षटकात दोन चौकार खाल्ल्यानंतर सहाव्या चेंडूवर फिन अॅलनचा ( ८) त्रिफळा उडवला. त्यानंतर त्याने खिशातून काहीतरी काढल्याचा अभिनय केला अन् कागद दाखवतात तसे अदृश्य सेलिब्रेशन केले..दरम्यान, KKR ने अंगकृश रघुवंशीच्या गाजी कन्कशन बदली खेळाडू म्हणून रमणदीप सिंगला संघात घेतले. डोक्याला झालेल्या दुखापतीमुळे (कन्कशन प्रोटोकॉल) अंगक्रिश रघुवंशीला बदलण्यात आले आहे. त्याच्या डोक्याला नेमकी कधी दुखापत झाली हे निश्चित नाही, पण कदाचित वरुणसोबत झेल घेण्याच्या अयशस्वी प्रयत्नादरम्यान झाली असावी. त्यावेळी मैदानाबाहेर जाताना तो आपल्या हाताकडे पाहत होता.