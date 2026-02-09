KL Rahul Century: संकटमोचक लोकेश राहुल! कर्नाटक रणजी करंडक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत; मुंबईचे पॅकअप, झेल सोडण्याचा बसला फटका

Karnataka beat Mumbai Ranji Trophy quarter final: लोकेश राहुलने ( KL RAHUL) पुन्हा एकदा स्वतःला संकटमोचक म्हणून सिद्ध केले आहे. ३२५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना कर्नाटकने महत्त्वाच्या विकेट्स गमावल्या, तेव्हा मुंबईच्या गोलंदाजांसमोर लोकेश भींत म्हणून उभा राहिला. त्याच्या शतकी खेळीच्या जोरावर कर्नाटकने रणजी करंडक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. कर्णधार सिद्धेश लाडने दिलेले जीवदान लोकेशच्या पथ्यावर पडले आणि त्याने मॅच विनिंग शतक झळकावले..श्रेयस गोपळ ( ३-४), एम प्रसिद्ध ( ३-२१) आणि विद्वथ कावेरप्पा ( ३-३८) यांनी मुंबईचा पहिला डाव १२० धावांवर गुंडाळून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. मुंबईकडून पहिल्या डावात अखिल हेरवाडकरने सर्वाधिक ६० धावा केल्या होत्या. प्रत्युत्तरात मुंबईच्या गोलंदाजांनीही दम दाखवला आणि कर्नाटकला १७३ धावांवर गुंडाळले. मोहित अवस्थि व तुषार देशपांडे यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या. कर्नाटकडून मयांक अग्रवालने ९२ धावांची उल्लेखनीय खेळी केली..India vs Pakistan : पाकिस्तानने शेपूट घातले; भारताविरुद्ध खेळण्यास तयार, U-Turn चा 'बहाणा' शोधण्यासाठी मागितले २४ तास .आकाश आनंद ( ७०), मुशीर खान ( ४९), तनुष कोटियन ( नाबाद ४८) आणि तुषार देशपांडे ( ४७) यांच्या खेळीने मुंबईला दुसऱ्या डावात ३७७ धावा करता आल्या. मुंबईने कर्नाटकसमोर ३२५ धावांचे लक्ष्य ठेवले. शिखर शेट्टीने ३, तर विद्याधर पाटील व विद्वथने प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..लक्ष्याचा पाठलाग करताना मयांक अग्रवाल ३ धावांवर शार्दूल ठाकूरच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. कर्णधार देवदत्त पडिक्कल ( ३९) व करुण नायर ( १२) हेही अपयशी ठरले. अशात लोकेश राहुल व स्मरण आर ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. त्यांनी १६९ चेंडूंत १४७ धावांची भागीदारी केली. लोकेश १८२ चेंडूंत १४ चौकार व १ षटकारासह १३० धावांची खेळी केली..लोकेशच्या विकेटनंतर स्मरणने मोर्चा सांभाळला, परंतु श्रेयस गोपाळ ( १) व कृतिका कृष्णा ( २) हे झटपट माघारी परतल्याने कर्नाटकवर दडपण वाढले होते. विद्याधर पाटील स्मरणसह मैदानावर उभा राहिला आणि कर्नाटकला ४ विकेट्सने विजय मिळवून दिला. कर्नाटक उपांत्य फेरीत पोहोचला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.