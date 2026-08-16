IND vs SL, Test : एकदिवस आधी रिटायर्ड हर्ट झाला, दुसऱ्या दिवशी फलंदाजीला उतरला... पण KL राहुलचं शतक थोडक्यात हुकलं!

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News: भारतीय संघाने श्रीलंकेविरुद्ध शनिवारी (१५ ऑगस्ट) सुरू झालेल्या कसोटी सामन्यात दमदार फलंदाजी केली आहे. त्यातही देवदत्त पडिक्कल आणि केएल राहुल यांनी त्यांच्या फलंदाजीने प्रभावित केले आहे. पडिक्कलने (Devdutt Padikkal) दुखापतग्रस्त साई सुदर्शनच्या जागेवर तिसऱ्या क्रमांकावर मिळालेल्या संधीचा फायदा उचलला आणि शतक केले. केएल राहुलचं (KL Rahul) मात्र शतक थोडक्यात हुकले आहे. .IND vs SL 1st Test : एकही चेंडू न खेळता, भारत-श्रीलंकेचे खेळाडू जेवायला गेले! गौतम गंभीरचं डोकं फिरलं; गॉलवर नेमकं काय घडलं? .या सामन्यात पहिल्या दिवशी यशस्वी जैस्वाल ३२ धावांवर बाद झाल्यानंतर पडिक्कल आणि केएल राहुल यांनी दमदार फलंदाजी करत १५० धावांची भागीदारी केली. पहिल्या दोन्ही सत्रात त्यांनी एकमेकांना चांगली साथ देत अर्धशतके पूर्ण केली होती. पण तिसऱ्या सत्राला सुरुवात होत असताना केएल राहुलला हातात आणि पायात क्रॅम्प आल्याने नीट चालताही येत नव्हते. त्यामुळे तो ७७ धावांवर असताना रिटायर्ड हर्ट होत मैदानातून बाहेर गेलेला. त्याच्या या दुखापतीने भारतीय संघाची चिंता वाढवली होती. त्यातच शुभमन गिल १६ धावांवर बाद झाला. पण दिवसाच्या शेवटी रिषभ पंतने पडिक्कलची साथ दिली. पहिला दिवस संपला, तेव्हा पडिक्कल १३१ धावांवर नाबाद होता..सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी मात्र पावसाने बराचवेळ खोडा घातला. अखेर दुपारी २.३० च्या दरम्यान खेळाला सुरुवात झाली. दुसऱ्या दिवशीही पंत आणि पडिक्कल यांनी चांगली सुरुवात केली होती. पण पंत फार काळ टिकू शकला नाही. त्याला ६२ चेंडूत ३९ धावांवर केशरा नुवंथाने बाद केले. त्यानंतर फिट झालेल्या केएल राहुल मैदानात उतरला. पडिक्कलनंतर आता तो शतक करेल, असं चित्र होतं. मात्र दुसऱ्या दिवशी केएल राहुलला त्याची लय कायम ठेवता आली नाही. त्याला नुवंथानेच निशान फर्नांडोच्या हातून झेलबाद केले. केएल राहुल १७५ चेंडूत १० चौकार आणि १ षटकारांसह ८२ धावा करून बाद झाला. त्यामुळे जुरेल मैदानात उतरला..पडिक्कलचे दीडशतकदरम्यान, एका बाजूने विकेट गेल्या असल्या तरी पडिक्कलने आपली लय कायम ठेवली. त्याने त्याचे दीड शतक २१५ चेंडूत ८६ व्या षटकात पूर्ण केले. त्यामुळे भारताने ३२० धावांचा टप्पाही पार केला. हे पडिक्कलचे पहिलेच शतकही आहे..IND vs SL: KL राहुलचा स्वीप शॉट अन् चेंडू आदळला थेट श्रीलंकन खेळाडूच्या हेल्मेटवर; सर्वांच्याच काळजाचा चुकला ठोका!.केएल राहुलच्या १००० धावादरम्यान, केएल राहुलने या ८२ धावांच्या खेळीदरम्यान श्रीलंकेविरुद्ध १००० धावांचा टप्पा पूर्ण केला. तो श्रीलंकेविरुद्ध १००० धावा करणारा भारताचा १७ वा खेळाडू आहे. त्याने श्रीलंकेविरुद्ध सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत सुनील गावसकरांना मागे टाकले आहे. त्यांनी १०००१ धावा २२ डावात श्रीलंकेविरुद्ध केल्या आहेत. केएल राहुलने ३१ डावात १०८८ धावा केल्या आहेत. या यादीत सचिन तेंडुलकर असून त्याने ११६ डावात ५१०८ धावा श्रीलंकेविरुद्ध केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ विराट कोहली (४०७६ धावा), राहुल द्रविड (३१७० धावा) आणि एमएस धोनी (३०८७ धावा) आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.