IND vs SL: श्रीलंकन खेळाडूशी धडक, केएल राहुलचा कॉलचा गोंधळ अन् यशस्वी जैस्वाल रनआऊट! गॉलमध्ये ड्रामा...पाहा Video

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News: श्रीलंका विरुद्ध भारत यांच्यातील कसोटी मालिकेला शनिवारपासून (१५ ऑगस्ट) सुरुवात झाली आहे. या मालिकेतील पहिला सामना गॉलमध्ये खेळला जात असून भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताकडून केएल राहुल (KL Rahul) आणि यशस्वी जैस्वालने (Yashasvi Jaiswal) चांगली सुरुवातही केलेली, पण जैस्वाल विचित्रपद्धतीने धावबाद (Run Out) झाला. .IND vs SL 1st Test: शुभमन गिलने जिंकला टॉस; भारताची प्रथम फलंदाजी, श्रीलंकेसमोर मोठं आव्हान उभं करण्याचा इरादा.या सामन्यात भारताकडून यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल यांनी पहिल्या डावाची सुरुवात केली. त्यांनी सुरुवातही चांगली केली होती, ११ व्या षटकापर्यंत त्यांच्यात ४७ धावांची भागीदारी झालेली. त्यामुळे दोघेही खेळपट्टीवर स्थिरावलेत असं वाटत होतं. पण ११ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर मोठा ड्रामा पाहायला मिळाला. या चेंडूवर जैस्वालला आपली विकेट गमवावी लागली..झाले असे की केशरा नुवांथाने टाकलेल्या टेंडूवर केएल राहुलने मिड-ऑनला चेंडू मारला. त्यावेळी एक धाव सहज निघेल म्हणून केएल राहुलने पळायला सुरुवात केली. दुसऱ्या बाजूने जैस्वालही पळण्याच्या तयारीत होता. पण नुवांथा चेंडू आवडण्यासाठी येत असाताना त्याच्याशी जैस्वालची धडक झाली आणि दोघेही पडले. त्यावेळी प्रभात जयसूर्याने चेंडू आडवला आणि यष्टीरक्षक निरोशान डिकवेल्लाकडे फेकला. या दरम्यान जैस्वाल पुन्हा उठला आणि पळण्यासाठी निघाला. त्यामुळे केएल राहुलला वाटले की त्याने एकेरी धावेसाठी होकार दिलाय. म्हणून केएल राहुलही पळाला. पण जैस्वाल पुढे जात लगेचच मागे फिरला. त्यामुळे भारताचे दोन्ही सलामीवीर एकाच बाजूला पोहचले. त्यावेळी डिकवेल्लाने स्ट्रायकरच्या बाजूच्या स्टंपवरील बेल्स उडवल्या. \\त्यावेळी केएल राहुलची बॅट नॉन-स्ट्रायकरच्या क्रिजमध्ये जैस्वालच्या आधी पोहोचली असल्याने जैस्वालला ३७ चेंडूच ३२ धावा करून माघारी परतावे लागले. यावेळी डिकवेल्लाने बाद करायचे की नाही, याबाबत कर्णधार धनंजय डी सिल्वाला विचारलेही होते. पण डी सिल्वाने बाद करण्याला काय समस्या आहे, असं विचारत त्याला बेल्स उडवयला लावले. डिकवेल्लाने बेल्स उडवल्याने जैस्वाल माघारी फिरला. त्यामुळे देवदत्त पडिक्कल तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला..जैस्वाल धावबाद होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. तो यापूर्वी २०२४ च्या मेलबर्न कसोटीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आणि दिल्ली कसोटीत वेस्ट इंडिजविरुद्ध धावबाद झाला होता. दरम्यान, तो बाद झाल्यानंतर केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी भारताचा डाव सावरताना अर्धशतके केली. त्यामुळे भारताने ४० षटकात १३० धावांचा टप्पा पार केला होता..IND vs SL 1st Test: परदेशात फडकला तिरंगा, राष्ट्रगीताने भारावलं गॉलचं मैदान; शुभमन गिलसह टीम इंडियाचा VIDEO तुफान व्हायरल.जैस्वालचा खास विक्रमदरम्यान, जैस्वालचा हा कारकिर्दीतील ३० वा कसोटी सामना आहे. तसेच तो ३० व्या मैदानात कसोटी सामना खेळत आहे. म्हणजेत त्याने आत्तापर्यंत त्याच्या कारकिर्दीत ३० कसोटी सामने ३० वेगवेगळ्या मैदानांवर खेळले आहेत. त्याने एकाही मैदानावर अद्याप दोन कसोटी सामने खेळलेले नाहीत. त्यामुळे तो संजय मांजरेकर आणि सचिन तेंडुलकर यांच्या यादीत सामील झाला आहे. संजय मांजरेकर यांनी त्यांचे पहिले ३३ कसोटी सामने ३३ वेगवेगळ्या मैदानात खेळले होते, तर सचिन तेंडुलकरने पहिले ३२ सामने ३२ वेगवेगळ्या मैदानात खेळले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.