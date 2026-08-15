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IND vs SL: श्रीलंकन खेळाडूशी धडक, केएल राहुलचा कॉलचा गोंधळ अन् यशस्वी जैस्वाल रनआऊट! गॉलमध्ये ड्रामा...पाहा Video

Yashasvi Jaiswal Run Out : भारताचा श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीला शनिवारपासून सुरुवात झाली. या सामन्यात यशस्वी जैस्वाल विचित्रपद्धतीने धावबाद झाला. पाहा त्याच्या विकेटचा व्हिडिओ.
Yashasvi Jaiswal Bizarre Run Out | Sri Lanka vs India 1st Test

Yashasvi Jaiswal Bizarre Run Out | Sri Lanka vs India 1st Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News: श्रीलंका विरुद्ध भारत यांच्यातील कसोटी मालिकेला शनिवारपासून (१५ ऑगस्ट) सुरुवात झाली आहे. या मालिकेतील पहिला सामना गॉलमध्ये खेळला जात असून भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

भारताकडून केएल राहुल (KL Rahul) आणि यशस्वी जैस्वालने (Yashasvi Jaiswal) चांगली सुरुवातही केलेली, पण जैस्वाल विचित्रपद्धतीने धावबाद (Run Out) झाला.

<div class="paragraphs"><p>Yashasvi Jaiswal Bizarre Run Out | Sri Lanka vs India 1st Test</p></div>
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