IND vs SL: KL राहुलचा स्वीप शॉट अन् चेंडू आदळला थेट श्रीलंकन खेळाडूच्या हेल्मेटवर; सर्वांच्याच काळजाचा चुकला ठोका!

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News: श्रीलंका विरुद्ध भारत संघात शनिवारी (१५ ऑगस्ट) गॉलमध्ये पहिला कसोटी सामना सुरू झाला आहे. पावसाचा काहीसा अडथळा आलेल्या या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय संघाने या सामन्यात वर्चस्व ठेवले आहे. पहिला दिवस देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) आणि केएल राहुल (KL Rahul) यांनी गाजवला. मात्र या सामन्याच्या पहिल्याच सत्रात काळजाचा ठोका चुकवणारीही एक घटना घडली. श्रीलंकेचा निशान मदुष्का (Nishan Madushka) गंभीर दुखापत होण्यापासून थोडक्यात बचावला. .IND vs SL: देवदत्त पडिक्कलचे स्वातंत्र्यदिनी ऐतिहासिक शतक, ८० वर्षात कोणालाही न जमलेला केला पराक्रम! पहिल्या दिवशी भारताचे वर्चस्व.झाले असे की नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडलेल्या भारतीय संघाकडून पहिल्या डावात केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वाल सलामीला फलंदाजीला उतरले. हे दोघेही एकमेकांना चांगली साथ देत भारताचा डाव पुढे नेत होते. यादरम्यान, १० व्या षटकात प्रभात जयसूर्या गोलंदाजी करत होता. त्यावेळी ५ व्या चेंडूवर केएल राहुलने स्वीप शॉट खेळला. पण चेंडू शॉर्ट लेगला असलेल्या मदुष्काच्या हेल्मेटवर जाऊन जोरात आदळला आणि फाईन लेगला गेला..केएल राहुलने दाखवली काळजीत्यावेळी केएल राहुल धाव घेऊ की नको अशा संभ्रमात होता. पण जैस्वाल आधीच पुढे आल्याने केएल राहुलने एकेरी धाव पूर्ण केली आणि लगेचच तो मदुष्का ठीक आहे का हे पाहायला गेला. त्याने त्याची चौकशी केली. तोपर्यंत फिजिओ मैदानात आले होते. तसेच त्याला कन्कशनबाबत काही प्राथमिक प्रश्न विचारण्यात आले. त्यानंतर मात्र मदुष्का मैदानातून बाहेर गेला. दरम्यान, तो खाली वाकल्याने गंभीर दुखापत होण्यापासून थोडक्यात वाचला. चेंडू त्याच्या चेहऱ्याला किंवा डोक्याला थेट न लागता हेल्मेटवर आदळला. तो परत जाताना फारसा वेदनेत दिसत नव्हता, त्यामुळे तो सामन्यातून बाहेर होण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले जात आहे..भारतासाठी खास सामनादरम्यान, हा सामना भारतीय संघासाठी खास आहे, कारण हा भारताचा इतिहासातील ६०० वा कसोटी सामना आहे. भारत ६०० कसोटी सामने खेळणारा तिसराच देश आहे. यापूर्वी इंग्लंडने १००० हून अधिक कसोटी सामने खेळले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाने ८०० हून अधिक कसोटी सामने खेळले आहेत..IND vs SL, 1st Test: टी ब्रेक संपला, केएल राहुल मैदानात आला, पण एकही बॉल न खेळला रिटायर्ड हर्ट झाला... नेमकं घडलं काय?.पडिक्कलचे शतकया सामन्यात यशस्वी जैस्वाल ३२ धावांवर धावबाद झाला. पण नंतर केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी १५० धावांची भागीदारी करत भारताला पहिल्या दिवशी वर्चस्व मिळवून दिले. मात्र केएल राहुलली हातात आणि पायाला क्रॅम्प आल्याने तिसऱ्या सत्राच्या सुरुवाला ७७ धावांवर रिटायर्ड हर्ट झाला. मात्र पडिक्कलने शतक केले. तो पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला, तेव्हा १७२ चेंडूत १२ चौकार आणि १ षटकारांसह १३१ धावांवर नाबाद राहिला. त्याच्यासह रिषभ पंत २७ धावांवर नाबाद आहे. कर्णधार शुभमन गिल मात्र १६ धावांवर बाद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.