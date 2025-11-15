KKR Announce IPL 2026 Retentions List

KKR Announce IPL 2026 Retentions List

Sakal

Cricket

IPL 2026 Retention: KKR कडून आंद्रे रसेलसह २३ कोटींचा वेंकटेश अय्यर रिलीज; अजिंक्य रहाणेसह केवळ 'या' खेळाडूंनाच केलं रिटेन

KKR Announce IPL 2026 Retentions: आयपीएल २०२६ साठी कोलकाता नाईट रायडर्सने मोठे बदल केले आहेत. त्यांनी आंद्रे रसेलला संघातून रिलीज केले असून, वेंकटेश अय्यर आणि क्विंटन डी कॉकसह ९ खेळाडूंना बाहेर केले आहे.
Published on
Summary

  • कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएल २०२६ लिलावापूर्वी मोठे निर्णय घेतले आहेत.

  • त्यांनी अनुभवी अष्टपैलू आंद्रे रसेलला संघातून रिलीज केले आहे.

  • तसेच वेंकटेश अय्यर आणि क्विंटन डी कॉकसह ९ खेळाडूंना संघातून बाहेर केले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Ajinkya Rahane
IPL
Cricket News
KKR
Cricket News in Marathi
Kolkata Knight Riders
Andre Russell
indian premier league
cricket news today
Venkatesh Iyer
IPL 2026
Marathi News Esakal
www.esakal.com