IPL 2026 Retention: KKR कडून आंद्रे रसेलसह २३ कोटींचा वेंकटेश अय्यर रिलीज; अजिंक्य रहाणेसह केवळ 'या' खेळाडूंनाच केलं रिटेन
KKR Announce IPL 2026 Retentions: आयपीएल २०२६ साठी कोलकाता नाईट रायडर्सने मोठे बदल केले आहेत. त्यांनी आंद्रे रसेलला संघातून रिलीज केले असून, वेंकटेश अय्यर आणि क्विंटन डी कॉकसह ९ खेळाडूंना बाहेर केले आहे.
Summary
कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएल २०२६ लिलावापूर्वी मोठे निर्णय घेतले आहेत.
त्यांनी अनुभवी अष्टपैलू आंद्रे रसेलला संघातून रिलीज केले आहे.
तसेच वेंकटेश अय्यर आणि क्विंटन डी कॉकसह ९ खेळाडूंना संघातून बाहेर केले आहे.