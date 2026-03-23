IPL 2026: अजिंक्य रहाणेच्या KKR संघात विदर्भाच्या पठ्ठ्याला मिळाली संधी; 'या' टीम इंडियाच्या गोलंदाजाच्या जागेवर खेळणार

1. आयपीएल २०२६ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सला खेळाडूंच्या दुखापतीचा फटका बसला आहे. 2. मुस्तफिजुर रेहमानच्या जागी झिम्बाब्वेच्या ब्लेसिंग मुझराबनीला स्थान दिले आहे. 3. आकाश दीपच्या जागी विदर्भाचा सौरभ दुबे संघात आला आहे. 4. सौरभ दुबेने अद्याप आयपीएलमध्ये पदार्पण केलेले नाही. 5. हर्षित राणाच्या बदली खेळाडूची घोषणा अद्याप झालेली नाही.इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेत अनेक संघांना खेळाडूंच्या दुखापतीचा फटका बसला आहे. यामध्ये अजिंक्य रहाणे कर्णधार असलेल्या कोलकाता नाईट रायडर्सला सर्वाधिक धक्का बसला आहे. त्यांना यावर्षाच्या सुरुवातीलाच मुस्तफिजुर रेहमानला संघातून काढावं लागलं होतं. त्यानंतर त्यांना हर्षित राणा आणि आकाश दीप (Akash Deep) या वेगवान गोलंदाजांच्या दुखापतीचा फटका बसला. हे दोन्ही गोलंदाज दुखापतीमुळे संपूर्ण हंगामातून बाहेर झाले आहेत. याचदरम्यान आता कोलकाताने (KKR) आकाश दीपच्या बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे. .कोलकाताने यापूर्वीच मुस्तफिजूरच्या जागेवर झिम्बाब्वेच्या ब्लेसिंग मुझराबनीला स्थान दिले आहे. आता आकाश दीपच्या जागेवर त्यांनी २८ वर्षीय सौरभ दुबे (Saurabh Dubey) याला संघात स्थान दिले आहे. आकाश दुबेला पाठीची दुखापत झाली आहे. सौरभ दुबे हा विदर्भाचा क्रिकेटपटू आहे. तो डावखुरा मध्यमगती गोलंदाज आहे. तो डिसेंबरमध्ये झालेल्या लिलावात अनसोल्ड राहिला होता. त्याची ३० लाख ही मुळ किंमत होती..वर्ध्याचा असलेल्या सौरभने अद्याप आयपीएलमध्ये पदार्पण केलेलं नाही. पण त्याला आयपीएलचा थोडा अनुभव आहे. तो २०२२ मध्ये सनरायझर्स हैदराबाद संघाचा भाग राहिला होता. हैदराबादने त्याला त्यावेळी २० लाखात खरेदी केले होते. पण त्याला त्यावेळी सामना खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती..सौरभ दुबेने आत्तापर्यंत ८ लिस्ट ए सामने खेळले असून १६ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच तो ३ टी२९ सामने खेळला आहे, पण त्याला त्यात विकेट घेता आलेली नाही. तो २०१९ मधील एमर्जिंग टीम्स आशिया कप स्पर्धेसाठी भारताच्या संघात होता..लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की हर्षित राणाच्या बदली खेळाडूची मात्र अद्याप घोषणा झालेली नाही. हर्षित राणा कोलकाताचा गेल्या दोन हंगामातील महत्त्वाचा खेळाडू राहिला आहे. याशिवाय मथिशा पाथिरानाही कोलकातासाठी संपूर्ण हंगामात उपलब्ध राहण्याची शक्यता कमी आहे. तो देखील दुखापतग्रस्त आहे. त्यामुळे आता कोलकाताच्या वेगवान गोलंदाजीचा भार वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुझराबनी, उमरान मलिक यांच्यावर अधिक असणार आहे.