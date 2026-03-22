Mumbai Indians: इस बार NO. 6... ! हिटमॅनच्या हातात माईक अन् हार्दिक-सूर्यासह फुंकले IPL 2026 साठी रणशिंग; Video Viral

Rohit Sharma Promises 6th IPL Title: मुंबई इंडियन्सने आत्तापर्यंत रोहित शर्माच्या नेतृत्वात ५ वेळा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे. आता सहाव्यांदा ही ट्रॉफी जिंकण्याचा प्रयत्न करू असं आश्वासन रोहितने दिले आहे.
Pranali Kodre
इंडियन्स प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेची उत्सुकता आता शिगेला पोहचली आहे. संघही सध्या अंतिम तयारीला लागले आहेत. यादरम्यान, फ्रँचायझींचे काही खास कार्यक्रमही होत आहेत. नुकताच शनिवारी (२१ मार्च) मुंबई इंडियन्सचा कार्यक्रम झाला.

यावेळी मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) माजी कर्णधार रोहित शर्मासह (Rohit Sharma) सध्याचा कर्णधार हार्दिक पांड्या देखील उपस्थित होता. तसेच मुंबई इंडियन्समधील सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराहसह अनेक खेळाडूही हजर होते. यावेळी रोहितने चाहत्यांना ६ व्या आयपीएल ट्रॉफीसाठी प्रयत्न असेल, असा शब्दही दिला.

Viral Video: फेरारीतून एन्ट्री, हाफ चड्डी अन्... ; Mumbai Indians च्या सराव सत्राला 'अतरंगी' स्टाईलमध्ये पोहोचला हार्दिक पांड्या...
Related Stories

No stories found.