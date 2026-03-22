Mumbai Indians: इस बार NO. 6... ! हिटमॅनच्या हातात माईक अन् हार्दिक-सूर्यासह फुंकले IPL 2026 साठी रणशिंग; Video Viral

1. इंडियन्स प्रीमियर लीग २०२६ साठी मुंबई इंडियन्सने तयारी सुरू केली आहे. 2. रोहित शर्मा आणि हार्दिक पांड्या यांच्यासह संघाने सहाव्या ट्रॉफीसाठी प्रयत्न करण्याचे वचन दिले आहे. 3. मुंबई इंडियन्सने २०१३ ते २०२० दरम्यान पाच वेळा आयपीएल जिंकले आहे. 4. गेल्या पाच हंगामात मुंबईला अंतिम सामनाही गाठता आलेला नाही. 5. रोहितने चाहत्यांना सहाव्या ट्रॉफीसाठी आश्वासन दिले आहे..इंडियन्स प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेची उत्सुकता आता शिगेला पोहचली आहे. संघही सध्या अंतिम तयारीला लागले आहेत. यादरम्यान, फ्रँचायझींचे काही खास कार्यक्रमही होत आहेत. नुकताच शनिवारी (२१ मार्च) मुंबई इंडियन्सचा कार्यक्रम झाला. यावेळी मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) माजी कर्णधार रोहित शर्मासह (Rohit Sharma) सध्याचा कर्णधार हार्दिक पांड्या देखील उपस्थित होता. तसेच मुंबई इंडियन्समधील सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराहसह अनेक खेळाडूही हजर होते. यावेळी रोहितने चाहत्यांना ६ व्या आयपीएल ट्रॉफीसाठी प्रयत्न असेल, असा शब्दही दिला. .मुंबई इंडियन्सने २०१३, २०१५, २०१७, २०१९ आणि २०२० असे पाच वेळा आयपीएलचे विजेतेपद मिळवले आहे. हे पाचही विजेतीपदं मुंबईने रोहित शर्माच्या नेतृत्वात जिंकली होती. मात्र गेल्या ५ हंगामात मुंबईला अंतिम सामनाही गाठता आलेला नाही. त्यामुळे गेल्या ५ वर्षांपासून ते सहाव्या विजेतेपदाच्या प्रतिक्षेत आहेत..शनिवारी मुंबई इंडियन्सचा 'MI Mix' हा कार्यक्रम जिओ वर्ल्ड गार्डन्सला पार पडला. यावेळी रोहित शर्माने हातात माईक घेत चाहत्यांना उद्देशून घोषणा केली की 'इस बार नंबर ६ आपके पास' (यावेळी ६ वी ट्रॉफी तुमच्याकडे). यावेळी त्याने हीच घोषणा शेजारी उभ्या असलेल्या हार्दिक आणि सूर्यकुमारलाही (Hardik Pandya & Suryakumar Yadav) करायला लावली. हा व्हिडिओ मुंबई इंडियन्सने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे..या कार्यक्रमात बोलतामा रोहित म्हणाला, 'मी तुमच्या सर्वांचे माझ्या संघाच्यावतीने आभार मानतो. दरवर्षीप्रमाणेच आम्हाला पाठिंबा देत राहा, आम्हाला ते आवडते. त्याबदल्यात आम्ही यावेळी ६ वी ट्रॉफी जिंकण्याचा प्रयत्न करू.'.आयपीएलमध्ये आत्तापर्यंत ५ वेळा विजेतेपद केवळ दोन संघांनी मिळवले आहे. मुंबईव्यतिरिक्त केवळ चेन्नई सुपर किंग्सने ५ वेळा आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले आहे. त्यामुळे यावेळी हे दोन्ही संघ ६ व्या ट्रॉफीसाठी उत्सुक आहेत.