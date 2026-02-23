T20 WC, IND vs SA: गौतम गंभीर काय करतोय, माहित नाही; शुभमन गिलसोबतही असंच केलं..., विश्वविजेता खेळाडू भडकला

Kris Srikkanth Blasts Team Management for Dropping Axar Patel: दक्षिण आफ्रिकेकडून टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर-८ फेरीत भारतीय संघाला ७६ धावांनी लाजीरवाणा पराभव स्वीकारावा लागला. यानंतर भारतीय संघावर जोरदार टिका होत आहे. आयसीसी स्पर्धेत तब्बल १७ सलग विजयानंतर भारतीय संघ (Team India) पराभूत झाला. तेही भारताला महत्त्वाच्या टप्प्यावर हा पराभव स्वीकारावा लागला असल्याने पुढील वाट कठीण झाली आहे. आता यानंतरचा प्रत्येक सामना भारतासाठी 'करो वा मरो' अशा स्थितीतीत असणार आहे. .IND vs SA : 'गौतम, सूर्या यांच्या दोन चुकांमुळे भारतीय संघ हरला'; द. आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर R Ashwin चांगलाच संतापला.दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारतीय संघाने उपकर्णधार असलेल्या अक्षर पटेलऐवजी (Axar Patel) वॉशिंग्टन सुंदरला (Washington Sundar) प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पसंती दिली होती. पण या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. कारण वॉशिंग्टन सुंदरला फार काही करता आले नाही. त्याने २ षटके गोलंदाजी केली, ज्यात १७ धावा दिल्या आणि फलंदाजीतही तो केवळ ११ धावांचे योगदान देऊ शकला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर १८८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघ १११ धावांवरच सर्वबाद झाला..या सामन्यानंतर भारताचे विश्वविजेते खेळाडू के श्रीकांत यांनी भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर (Gautam Gambhir) निशाणा साधला आहे. त्यांनी त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर म्हटले की 'माहित नाही, गौतम गंभीर काय करतोय. रणनीती आखण्याचं काम आणि प्लेइंग इलेव्हन ठरवण्याचा निर्णय त्याने एकट्याने घ्यायला नको.''अशीच रणनीती ठेवली तर त्याचं भविष्य धोक्यात आहे. भारतीय संघ आता अशा स्थितीत आहे की त्यांना आता सर्व सामन्यांच्या निकालावर लक्ष ठेवावं लागणार आहे आणि त्यांच्या बाजूने निकाल लागतील अशी आशा बाळगावी लागणार आहे. पराभवानंतर सूर्यकुमार यादव आणि गंभीर चर्चा करत आहे. अक्षर पटेलला वगळण्याच्या निर्णयानंतर आता कसली चर्चा करत आहेत?'.श्रीकांत यांनी पुढे असंही म्हटलं की अक्षर पटेलप्रमाणे शुभमन गिलसोबतही असच झालं. गिलला काही महिन्यांपूर्वीच टी२० संघाचा उपकर्णधार करण्यात आले होते, मात्र टी२० वर्ल्ड कपसाठी त्याची संघात निवड झाली नाही. ते म्हणाले, 'गंभीर तुमचा मुख्य प्रशिक्षक आहे आणि त्याच्यासोबत आणखीही अनेक प्रशिक्षक आहेत. ते सर्वजण मिळून साधा निर्णय घेऊ शकत नाही? अक्षर पटेलला कोणी वगळू शकतं का? तो उपकर्णधार आहे. असं वाटत आहे की कोणीही भारताच्या टी२० संघाचा उपकर्णधार असेल, त्याला वगळले जाईल. अगदी असंच शुभमन गिलसोबतही झाले, आता टी२०मध्ये कोणालाही उपकर्णधार बनण्याची इच्छा नसेल. जे उपकर्णधार झाले, ते संघातून बाहेर जात आहेत.'.याशिवाय हा पराभव अत्यंत लाजीरवाणा असल्याचेही श्रीकांत म्हणाले. ते म्हणाले, 'भारताच्या टी२० क्रिकेट इतिहासातील हा सर्वात लाजीरवाणा पराभव ठरला. हा पराभव जसा आहे, तसा स्वीकारायला हवा. २०२२ मधील उपांत्य फेरीतील पराभवाव्यतिरिक्त हा अत्यंत वाईट पराभव होता. यामुळे अचानक भारतासाठी झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धचे सामने महत्त्वाचे झालेत. मला आश्चर्य वाटत आहे की भारतीय संघ कोणासाठी प्रार्थना करेल. पण सुरुवातीला, त्यांनी स्वत:साठी प्रार्थना करायला हवी.'.IND vs SA: कधीकधी अतिशहाणपणा नडतो...! अजिंक्य रहाणे प्रचंड संतापला; भारतीय संघाच्या पराभवावर म्हणाला, तुम्ही वॉशिंग्टन सुंदरला... .भारतीय संघाला आता चेन्नईमध्ये २६ फेब्रुवारीला झिम्बाब्वेविरुद्ध सामना खेळायचा आहे, तर १ मार्च रोजी कोलकातामध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामना खेळायचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.