T20 WC, IND vs SA: गौतम गंभीर काय करतोय, माहित नाही; शुभमन गिलसोबतही असंच केलं..., विश्वविजेता खेळाडू भडकला

Kris Srikkanth slams Gautam Gambhir: टी२० वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर भारतीय संघावर टीका होत आहे. अक्षर पटेलला वगळून वॉशिंग्टन सुंदरला संधी देण्याच्या गौतम गंभीरच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
Gautam Gambhir | T20 World Cup 2026

Pranali Kodre
Kris Srikkanth Blasts Team Management for Dropping Axar Patel: दक्षिण आफ्रिकेकडून टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर-८ फेरीत भारतीय संघाला ७६ धावांनी लाजीरवाणा पराभव स्वीकारावा लागला. यानंतर भारतीय संघावर जोरदार टिका होत आहे.

आयसीसी स्पर्धेत तब्बल १७ सलग विजयानंतर भारतीय संघ (Team India) पराभूत झाला. तेही भारताला महत्त्वाच्या टप्प्यावर हा पराभव स्वीकारावा लागला असल्याने पुढील वाट कठीण झाली आहे. आता यानंतरचा प्रत्येक सामना भारतासाठी 'करो वा मरो' अशा स्थितीतीत असणार आहे.

IND vs SA : 'गौतम, सूर्या यांच्या दोन चुकांमुळे भारतीय संघ हरला'; द. आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर R Ashwin चांगलाच संतापला
