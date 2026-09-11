Kuldeep Yadav: एकाच सामन्यात १० विकेट्स... कुलदीपचा इंग्लंडमध्ये कहर! नोंदवली सर्वोत्तम कामगिरी

KULDEEP YADAV 10 WICKET HAUL: भारताचा चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादव गेल्या काही सामन्यांमध्ये फॉर्मशी झगडताना दिसला होता, पण आता त्याने तो फॉर्ममध्ये परतल्याचे संकेत दिले आहेत. त्याने इंग्लंडमध्ये काऊंटी चॅम्पियनशीपमध्ये (County Championship) खेळताना अफलातून गोलंदाजी करत १० विकेट्स घेण्याचा कारनामा केला आहे. .IPL vs County Cricket वरून वातावरण तापलं! पीटरसनवर ऑस्ट्रेलियाच्या दिग्गजाची टीका, 'बस कर आता, मुर्खा...'.कुलदीप सध्या काऊंटी चॅम्पियनशीप डिव्हिजन वन स्पर्धेत यॉर्कशायरकडून खेळत असून त्याने या संघाला एसेक्सविरुद्ध (Yorkshire vs Essex) एक डाव आणि १०६ धावांनी विजय मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. कुलदीपने या कामगिरीसह पुन्हा एकदा भारतीय संघातील प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी प्रबळ दावेदारी ठोकली आहे..या सामन्यात यॉर्कशायरने पहिल्या डावात ११८ चेंडूत ३९० धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून डॉम बेसने ८० धावांची खेळी केली होती. तसेच सलामीवीर ऍडम लाईथ (६२) आणि विल्यम लक्स्टन (५०) यांनी अर्धशतके केली. याशिवाय मॅथ्यू रेविसने ६१ धावांची खेळी केली. तसेच कुलदीपनेही ३६ धावांचे तळात योगदान दिले होते. एसेक्सकडून मॅच क्रिकलीने ५ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर फलंदाजीला उतरलेल्या एसेक्स संघाला यॉर्कशायरच्या गोलंदाजांनी पहिल्या डावात फक्त १७१ धावांतच गुंडाळले. यातही कुलदीपने ७० धावांत सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. त्याने वरच्या फळीतील पॉल वॉल्टर (४), कर्णधार टॉम वेस्टली (०) आणि चार्ली ऍलिसन (१५) यांना बाद केले. यॉर्कशायरकडून डॉम बेस आणि जॉर्ज हिल यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. एसेक्सला १७१ धावांवर सर्वबाद केल्याने यॉर्कशायरला २१९ धावांची आघाडी मिळाली. त्यामुळे यॉर्कशायरने एसेक्सला फॉलोऑन दिला..IND vs SL 2nd Test: कुलदीप यादव की सारांश जैन? गौतम गंभीरच्या एका वक्तव्याने वाढलं सस्पेन्स; दुसऱ्या कसोटीत टीम इंडियाचा मोठा निर्णय?.फॉलोऑननंतर एसेक्स पुन्हा दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरले. पण कुलदीपच्या फिरकीसमोर एसेक्सच्या फलंदाजांना बराच संघर्ष करावा लागला. त्याने कमालीची गोलंदाजी करताना या डावात ५० धावात ६ विकेट्स घेतल्या आणि सामन्यातील १० विकेट्स पूर्ण केल्या. त्याने एसेक्सची संपूर्ण मधली फळी उद्ध्वस्त केली. त्याच्या या कामगिरीमुळे एसेक्सचा संघ दुसऱ्या डावात अवघ्या ११३ धावांवर गडगडला आणि यॉर्कशायरने डावाने विजय मिळवला. कुलदीपशिवाय दुसऱ्या डावात यॉर्कशायरकडून गोलंदाजी करताना जॉर्ज हिल आणि डॉम बेस यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.कुलदीपने या संपूर्ण सामन्यात १२० धावात १० विकेट्स घेतल्या. ही त्याची प्रथम श्रेणी क्रिकेट कारकिर्दीतील सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरी ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.