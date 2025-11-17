Cricket

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्सला मिळाली द्रविडची रिप्लेसमेंट! जडेजाला संघात घेतल्यानंतर जाहीर केला मोठा निर्णय

Rajasthan Royals Announce Head Coach: राजस्थान रॉयल्सने आयपीएल २०२६ साठी संघात मोठे बदल केले आहेत. त्यांनी आता राहुल द्रविडच्या बदली सदस्याचीही घोषणा केली आहे.
Pranali Kodre
  • राजस्थान रॉयल्सने आयपीएल २०२६ साठी कुमार संगकाराला मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे.

  • संगकारा यापूर्वीही राजस्थानचे प्रशिक्षक होते आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली संघाने चांगली कामगिरी केली होती.

  • संजू सॅमसनच्या जागी रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांना संघात सामील करून घेतल्याने संघात मोठे बदल झाले आहेत.

