IPL 2026: राजस्थान रॉयल्सला मिळाली द्रविडची रिप्लेसमेंट! जडेजाला संघात घेतल्यानंतर जाहीर केला मोठा निर्णय

राजस्थान रॉयल्सने आयपीएल २०२६ साठी कुमार संगकाराला मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे. संगकारा यापूर्वीही राजस्थानचे प्रशिक्षक होते आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली संघाने चांगली कामगिरी केली होती. संजू सॅमसनच्या जागी रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांना संघात सामील करून घेतल्याने संघात मोठे बदल झाले आहेत..इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी नुकतेच रिंटेशन पूर्ण झाले आता सर्वांना वेध लागले आहेत, ते खेळाडूंच्या लिलावाची. लिलावापूर्वी राजस्थान रॉयल्स संघ सध्या चर्चेत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच त्यांनी संजू सॅमसनच्या बदल्यात चेन्नई सुपर किंग्सकडून अनुभवी अष्टपैलू रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांना ट्रेडिंगमधून संघात सामील करून घेतले. आता यानंतर आणखी एक मोठा निर्णय राजस्थानने घेतला आहे. त्यांनी राहुल द्रविडची जागा घेणाऱ्या सदस्याची घोषणा केली आहे..IPL 2026च्या ऑक्शनची तारीख जाहीर, संघांना २३७ कोटी खर्च करता येणार, कधी आणि कुठे होणार लिलाव? वाचा.आयपीएल २०२५ मध्ये द्रविड राजस्थान रॉयल्सचा मुख्य प्रशिक्षक होता. पण त्याने काही महिन्यापूर्वी हे पद सोडले आहे. त्यामुळे हे पद रिक्त होते. पण आता राजस्थान रॉयल्सने सोमवारी (१७ नोव्हेंबर) घोषणा केली की कुमार संगकारा पुन्हा एकदा राजस्थान रॉयल्सचे मुख्य प्रशिक्षकपद सांभाळेल. संगकारा राजस्थान रॉयल्सचा क्रिकेट संचालक देखील आहे. पण आता तो या जबाबदारीसोबतच आयपीएल २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्सचे प्रशिक्षकपदही सांभाळणार आहे..कुमार संगकारा या नियुक्तीबद्दल म्हणाला, 'मी मुख्य प्रशिक्षक म्हणून परतल्याचा आणि या प्रतिभाशाली संघासोबत काम करायला मिळणार असल्याचा, मला आनंद आहे. माझ्यासोबत एक चांगली कोचिंग टीम असल्याचाही मला आनंद आहे. विक्रम, ट्रेव्हर, शेन आणि सिद या सर्वांकडे अनुभव आहे. त्यांना एक संघ म्हणून आपल्याला कुठे जायचे आहे, हे स्पष्ट माहित आहे.'.यापूर्वी कुमार संगकाराने २०२१ ते २०२४ दरम्यान राजस्थान रॉयल्सचे मुख्य प्रशिक्षकपद सांभाळले होते. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली राजस्थान रॉयल्सने २०२२ मध्ये अंतिम सामन्यापर्यंत धडक मारली होती, तर २०२४ मध्येही प्लेऑफसाठी पात्रता मिळवली होती. मात्र २०२५ मध्ये राजस्थानची कामगिरी फारशी चांगली झाली नव्हती. ते ९ व्या क्रमांकावर राहिले होते. यानंतर राजस्थान रॉयल्सने संघात बरेच बदल केले आहेत..CSK Captain: संजू सॅमसनला संघात घेतलं, पण IPL 2026 मध्ये कर्णधार कोण? चेन्नईने स्पष्टच सांगून टाकलं.आता राजस्थान संघात संजू सॅमसनही नसल्याने त्यांना नव्या कर्णधाराचाही शोध घ्यावा लागणार आहे. रियान परागने आयपीएल २०२५ मध्ये सॅमसन दुखापतग्रस्त असताना नेतृत्व केले होते. त्यामुळे आयपीएल २०२६ साठी त्याला ही जबाबदारी देणार का की दुसऱ्या खेळाडूचा विचार करणार, हे देखील पाहावे लागणार आहे. राजस्थानच्या नेतृत्वासाठी रवींद्र जडेजाचाही विचार केला जाऊ शकतो. तसेच ध्रुव जुरेल आणि यशस्वी जैस्वाल हे देखील कर्णधारपदासाठी शर्यतीत असतील..