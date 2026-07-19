MLC Winner: फायनलमध्ये ड्रामा अन् शाहरुख खानच्या नाईट रायडर्सने जिंकलं विजेतेपद; स्टीव स्मिथची टीम १ रनने पराभूत

Major League Cricket Final: अमेरिकेत झालेल्या मेजर लीग क्रिकेट २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद लॉस एंजेलिस नाइट रायडर्स (Los Angeles Knight Riders) संघाने जिंकले आहेत. त्यामुळे ते या स्पर्धेचे नवे विजेतेपद ठरले आहे. शनिवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात नाईट रायडर्सने वॉशिंग्टन फ्रिडमला (Washington Freedom) केवळ १ धावेने पराभूत केलं. हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत रोमांचक झाला. या विजयानंतर नाईट रायडर्सचा सहसंघमालक शाहरुख खानने खास पोस्टही केली आहे. .IPL 2027: हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबाबत CSK - MI कडूनच झाला मोठा खुलासा! नेमकं पडद्यामागे घडतंय काय?.या सामन्यात नाईट रायडर्सने प्रथम फलंदाजी करताना १९.४ षटकात १६४ धावाच केल्या होत्या. त्यांच्याकडून आंद्रे फ्लेचरने २७ चेंडूत ४७ धावांची खेळी केली, तर कॉलिन मुनरोने २९ चेंडूत ४० धावांची खेळी केली. मॅथ्यू ट्रॉम्पने २१ चेंडूत ३९ धावांची खेळी केली. जाहमर हॅमिल्टनने १० धावा केल्या. या चौघांशिवाय कोणीही दोन आकडी धावसंख्या पार करू शकले नाहीत. फ्रिडमकडून बेन ड्वारशुईने ३ विकेट्स घेतल्या. यातील एक विकेटतर त्याने स्वत:च्याच चेंडूवर अफलातून झेल घेत घेतली. जेसन होल्डरने मारलेला चेंडू तो अडवायला गेला, पण त्याच्या खांद्याला चेंडू लागला आणि त्यावेळी त्याने तो चेंडू खाली पडू दिला नाही, त्यामुळे झेल झाला होता..यानंतर १६५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या फ्रिडम संघाला २० षटकात ९ बाद १६३ धावाच करता आल्या. त्यांच्याकडून कर्णधार स्मिथसह (८) मिचेल ओवन (९) आणि रचिन रवींद्र (७) यांच्या विकेट्स स्वस्तात गेल्या होत्या. पण नंतर अँड्रिस गुस (४०), निखील चौधरी (२५) यांनी डाव सावरला. तसेच नंतर ओबस पिएनारने अर्धशतक करत संघाची आशा कायम ठेवली होती. त्याने २४ चेंडूत ५३ धावा केल्या..शेवटच्या षटकतील ड्रामाखरंतर शेवटच्या षटकात फ्रिडमला १४ धावांची गरज होती आणि ६ विकेटस हतात होत्या. पिएनारही फलंदाजी करत होता.त्यावेळी वॅन शाल्कविक नाईट रायडर्ससाठी गोलंदाजी करत होता. त्याच्या पहिल्याच चेंडूवर पिएनारने षटकार मारून अर्धशतक पूर्ण केले होते. पण पुढच्याच चेंडूवर तो बाद झाला. इयान हॉलंडलाही तिसऱ्याच चेंडूवर बाद केले. पण त्यानंतर फर्ग्युसनने चौकार मारला. त्यामुळे शेवटच्या दोन चेंडूत ४ धावांची गरज होती. फर्ग्युसनने एक धाव काढली. शेवटच्या चेंडूत ३ धावांची गरज होती, पण लहिरू मिलांथा शेवटच्या चेंडूवर एक धाव काढल्यानंतर धावबाद झाला आणि नाईट रायडर्सने विजय मिळवला.नाईट रायडर्सकडून गोलंदाजी करताना सुनील नरेनने अफलातून गोलंदाजी करताना ४ षटकात १३ धावात ३ विकेट्स घेतल्या. कर्णधार जेसन होल्डरनेही ३ विकेट्स घेतल्या. शाल्कविकने २ विकेट्स घेतल्या..Video : १३ षटकार, ३१ चेंडूत शतक... निकोलस पूरनची वादळी खेळी अन् २६६ धावांचा डोंगर, पण तरी MI ने सामना गमावला; वाचा सविस्तर.शाहरुख खानकडून कौतुकदरम्यान, शाहरुखने नाईट रायडर्सचे कौतुक करताना म्हटले की 'LAKR स्टेडियम. चॅम्पियनशिप….अमेरिकेतील क्रिकेट….अप्रतिम सुनील नरेन, जेसन होल्डर, रसेल आणि संपूर्ण संघ. अगदीत उत्तम. तुम्ही सर्वजण म्हणाला होतात की आम्ही फक्त सहभागी व्हायला नाही, तर जिंकायला आलो आहोत….आणि तुम्ही ते दाखवून दिलं. तुम्हा सर्वांवर प्रेम आहे….करबो लोरबो जीतबो!'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.