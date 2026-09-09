Cricket

India A Squad: ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार हार्दिक पांड्या; ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यांसाठी भारतीय अ संघ जाहीर

Hardik Pandya Comeback Updates: ऑस्ट्रेलिया अ संघ सप्टेंबरमध्ये भारत दौऱ्यावर येणार असून मल्टी डे आणि वनडे सामने खेळणार आहे. या सामन्यांसाठी भारतीय संघ जाहीर झाले असून अनेक युवा खेळाडूंना संघात संधी मिळाली आहे. हार्दिक पांड्याचीही निवड भारतीय अ संघात झाली आहे.
India A Squad Announced vs Australia A

India A Squad Announced vs Australia A

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India A Squad Announced vs Australia A: ऑस्ट्रेलिया संघ पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारत दौरा करणार असून ५ सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. पण त्याआधी पूर्वतयारी म्हणून ऑस्ट्रेलिया अ संघ सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारत दौऱ्यावर येणार असून कसोटी (चार दिवसीय सामने) आणि वनडे मालिका खेळणार आहे. या मालिकांसाठी बुधवारी (९ सप्टेंबर) भारतीय अ संघांची घोषणा झाली आहे.

भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघ २२ सप्टेंबरपासून पहिला चार दिवसीय सामना खेळणार आहे, त्यानंतर २९ सप्टेंबरपासून दुसरा चार दिवसीय सामना खेळणार आहे. यानंतर ६, ९ आणि ११ ऑक्टोबर रोजी वनडे सामने या दोन संघात होतील. हे सर्व सामने पुद्दुचेरी येथे खेळवले जाणार आहेत.

India A Squad Announced vs Australia A
Australia A Squad: 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी'आधी ऑस्ट्रेलियाचा मोठा निर्णय;३५ वर्षीय खेळाडूला दिले भारत दौऱ्याचे तिकीट!
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Ruturaj Gaikwad
hardik pandya
ind vs aus matches
cricket news today
ODI cricket
latest cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com