India A Squad: ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार हार्दिक पांड्या; ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यांसाठी भारतीय अ संघ जाहीर

India A Squad Announced vs Australia A: ऑस्ट्रेलिया संघ पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारत दौरा करणार असून ५ सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. पण त्याआधी पूर्वतयारी म्हणून ऑस्ट्रेलिया अ संघ सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारत दौऱ्यावर येणार असून कसोटी (चार दिवसीय सामने) आणि वनडे मालिका खेळणार आहे. या मालिकांसाठी बुधवारी (९ सप्टेंबर) भारतीय अ संघांची घोषणा झाली आहे. भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघ २२ सप्टेंबरपासून पहिला चार दिवसीय सामना खेळणार आहे, त्यानंतर २९ सप्टेंबरपासून दुसरा चार दिवसीय सामना खेळणार आहे. यानंतर ६, ९ आणि ११ ऑक्टोबर रोजी वनडे सामने या दोन संघात होतील. हे सर्व सामने पुद्दुचेरी येथे खेळवले जाणार आहेत. .Australia A Squad: 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी'आधी ऑस्ट्रेलियाचा मोठा निर्णय;३५ वर्षीय खेळाडूला दिले भारत दौऱ्याचे तिकीट!.चारदिवसीय सामन्यांच्या मालिकांसाठी (Multi-day) देवदत्त पडिक्कलकडे (Devdutt Padikkal) कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे, तर साई सुदर्शनकडे उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे. या संघात विदर्भाचा यश राठोड, प्रफुल हिंगे, नचिकेत भुते, अमन मोखाडे यांना, तर मुंबईच्या शम्स मुलानी, तनुष कोटीयन, तुषार देशपांडे यांना संघात जागा मिळाली आहे. याशिवाय शेख राशिद, यष्टीरक्षक फलंदाज कुमार कुशाग्र व नारायण जगदिशन हे देखील संघात आहेत. अंशुल कंबोजवरही गोलंदाजीची मोठी जबाबदारी असेल..भारतीय अ वनडे संघाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी ऋतुराज गायकवाडकडे (Ruturaj Gaikwad) असणार आहे. त्याच्यासह पडिक्कल उपकर्णधार म्हणून जबाबदारी सांभाळेल. या संघात हार्दिक पांड्याचाही (Hardik Pandya) समावेश आहे. आयपीएल २०२६ नंतर हार्दिक पाठ आणि पायाच्या दुखापतींमुळे तीन महिने क्रिकेटपासून दूर होता. मात्र आता त्याला भारतीय अ वनडे संघात (India A ODI) स्थान देण्यात आलं आहे. त्यामुळे या मालिकेतून तो क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्याची दाट शक्यता आहे. पण असं असलं तरी त्याची उपलब्धता त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून असणार आहे..या वनडे संघात प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, रजत पाटिदार, प्रभसिमरन सिंग, नमन धीर अशा फलंदाजांचाही समावेश आहे. याशिवाय विपराज निगम, निशांत सिंधू, अर्शिन कुलकर्णी, यश ठाकूर हे युवा खेळाडूही संघात आहेत. अर्शद खान, गुर्जपनीत सिंग हे गोलंदाजही संघात आहेत..चार दिवसीय सामन्यांसाठी भारत अ संघ:अमन मोखाडे, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कर्णधार), साई सुदर्शन (उपकर्णधार), यश राठोड, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (उपकर्णधार), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, नारायण जगदिशन, नचिकेत भुते, विजय कुमार वैशाख*.वनडे सामन्यांसाठी भारत अ संघ:प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उपकर्णधार), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्रा (उपकर्णधार), निशांत सिंधू, विपराज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अर्शद खान, नमन धीर, हार्दिक पांड्या, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), गुर्जपनीत सिंग, यश ठाकूर.भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ संघांच्या सामन्यांचे वेळापत्रक२२ ते २५ सप्टेंबर - पहिला चार दिवसीय सामना, पुदुचेरी२९ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर - दुसरा चार दिवसीय सामना, पुदुचेरी६ ऑक्टोबर - पहिला वनडे सामना, पुदुचेरी९ ऑक्टोबर - दुसरा वनडे सामना, पुदुचेरी११ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे सामना, पुदुचेरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.