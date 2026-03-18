Kavya Maran: '२.३४ कोटी पाकिस्तानी खेळाडूवर खर्च...' काव्या मारनला ललित मोदींचा नाव न घेताही स्पष्ट मेसेज

आयपीएलमधील फ्रँचायझींच्या मालकांनी जगभरातील विविध लीग स्पर्धांमध्येही गुंतवणूक केलेली आहे. यातीलच एक सनरायझर्स हैदराबादची मालकीन काव्या मारन देखील आहे. द हंड्रड या इंग्लंडसमधील स्पर्धेत सनरायझर्सचाही संघ आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी सनरायझर्स लीड्स संघ वादात सापडला आहे. यामागे कारण म्हणजे काव्या मानरनच्या (Kavya Maran) सनरायझर्सने द हंड्रेडच्या लिलावात (The Hundred Auction) पाकिस्तानी खेळाडू अब्रार अहमद (Abrar Ahmed) याला खरेदी केले. .FACT CHECK : इशान किशन, अभिषेक शर्मा यांचा SRH कडून IPL 2026 खेळण्यास नकार? काव्या मारनचा नोंदवला निषेध... जाणून घ्या सत्य .अब्रार अहमद याला रविवारी झालेल्या लिलावात सनरायझर्ल लीड्स संघाने १९०,००० ग्रेट ब्रिटन पाऊंड्समध्ये म्हणजेच साधारण २.३४ कोटी रुपयांना खरेदी केले आहे. त्यामुळे काव्या मारन प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ट्रोल झाली. हे प्रकरण इतकं वाढलं की सनरायझर्स लीड्सचं एक्स अकाऊंट (ट्वीटर अकाऊंट) तात्पुरते निलंबित झाले..खरंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांतील तणाव गेल्या काही वर्षात वाढला आहे. त्यातच गेल्या वर्षी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर या दोन्ही देशांतील संबंध आणखी चिघळले. याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर झाला असून याच क्रीडा क्षेत्राचाही समावेश आहे. पण याचदरम्यान भारतीय मालक असतानाही पाकिस्तानी खेळाडूला संघात घेतल्याने काव्या मारनवर टीका झाली..आयपीएलमध्ये २००९ पासून पाकिस्तानी खेळाडूंना खेळण्यावर बंदी आहे. पाकिस्तानी खेळाडू केवळ पहिल्याच आयपीएल हंगामात खेळले होते. पण त्यानंतर मुंबईत झालेल्या बाँबस्फोटानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंवर आयपीएलमध्ये खेळण्यासाठी बंदी घालण्यात आली, जी आजतागायत कायम आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता साधारणत: विविध देशांतील लीग स्पर्धांमध्ये भारतीय मालक असलेले संघ पाकिस्तानी खेळाडूंशी करार करताना विचार करताना दिसतात. मात्र काव्या मारनने पाकिस्तानी खेळाडूवर बोली लावल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले..अबरार अहमदला करारबद्ध करणाऱ्या काव्या मारनच्या SRH ला सुनील गावस्करांनी सुनावले; म्हणाले, या पैशातून ते आपले जवान मारतात... .हे प्रकरण ताजं असतानात आता आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी काव्या मारनचे नाव न घेता एक मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे, ज्याची चर्चा होत आहे. त्यांनी लिहिले की 'चाहते आधीच नाराज असताना पाकिस्तानी खेळाडूवर २.३४ कोटींची बोली? प्रतिमा कशी सांभाळायची आणि साम्राज्य कसं हाताळायचं याबाबत मला थोडीफार माहिती आहे. मला कॉल करा.'.ललित मोदी यांनी जरी स्पष्ट कोणाचं नाव घेतलं नसले तरी पाकिस्तानी खेळाडूवर २.३४ कोटींच्या बोलीचा उल्लेख केल्याने त्यांचा रोख कोणाकडे आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. ललित मोदी सध्या युकेमध्ये आहेत. त्यांच्यावर भारतात अनेक आरोप लावण्यात आल्याने ते फरार आहेत. कर चुकवणे, मनी लाँड्रिंग आणि प्रॉक्सी मालकीच्या आरोपांनंतर ललित मोदी २०१० मध्ये भारतातून फरार झाले आहेत. तेव्हापासून ते भारतात आलेले नाहीत.