FACT CHECK : इशान किशन, अभिषेक शर्मा यांचा SRH कडून IPL 2026 खेळण्यास नकार? काव्या मारनचा नोंदवला निषेध... जाणून घ्या सत्य

did SRH players refuse to play after Abrar Ahmed signing: सनरायझर्स फ्रँचायझीचा मालकी हक्क असलेल्या सनरायझर्स लीड्स संघाने पाकिस्तानी खेळाडू अबरार अहमद याला करारबद्ध केल्यापासून वादाला तोंड फुटले आहे. काव्या मारन मालकीण असलेल्या फ्रँचायझीने द हंड्रेड लीगसाठी अबरारला २.३४ कोटींत करारबद्ध केले. यावरून सोशल मीडियावर #BoycottSRH अशी मोहिम राबवण्यात आली. महान फलंदाज सुनील गावस्कर ( Sunil Gavaskar ) यांनी जोरदार टीका केली. त्यात आता इशान किशन ( Ishan Kishan) आणि अभिषेक शर्मा ( Abhishek Sharma) यांनी SRH कडून आयपीएल २०२६ मध्ये खेळण्यास नकार दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे. पण, खरंच इशानने काव्या मारनचा निषेध नोंदवला का? त्याने आणि अभिषेकने असा टोकाचा निर्णय घेतलाय का? चला जाणून घेऊयात....सोशल मीडियावर व्हायरल पोस्ट नेमकी काय?सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट व्हायरल झाला आहे आणि त्यात इशानने SRH फ्रँचायझीच्या निर्णयावर भाष्य केल्याचा दावा केला गेला आहे. इशान किशन म्हणाला की, "मला माहित आहे की काही लोकांना माझे शब्द थोडे कठोर वाटू शकतात, पण माझा विश्वास आहे की काही गोष्टी क्रिकेट करार किंवा फ्रँचायझीच्या पैशांपेक्षा जास्त महत्त्वाच्या आहेत. माझ्यासाठी देश नेहमीच प्रथम येतो. माझ्या मूल्यांकडे आणि देशाच्या अभिमानाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे मला जेव्हा वाटेल, तेव्हा मी स्वस्थ बसणार नाही..IPL 2026: पॅट कमिन्सच्या जागेवर इशान किशन होणार SRH चा कर्णधार? काय आहेत नवे अपडेट्स?.तो पुढे असाही म्हणाला की, काव्या मारनने पाकिस्तानी खेळाडू अबरार अहमदला संघातून काढले नाही, तर अभिषेक शर्मा आणि मी स्वेच्छेने सनरायझर्स हैदराबाद संघ सोडू. आम्ही त्या फ्रँचायझीसाठी पुन्हा कधीही खेळणार नाही. काहीजण याला भावनिकता म्हणतील. मी प्रत्येक खेळाडूच्या प्रतिभेचा आदर करतो, पण सरतेशेवटी, देशाचा अभिमान हा लीगच्या राजकारणापेक्षा किंवा फ्रँचायझीच्या हितापेक्षा नेहमीच वरचढ ठरला पाहिजे..नेमकं सत्य काय?इशान किशनच्या नावाने व्हायरल झालेल्या या पोस्ट पूर्णपणे चुकीच्या आहेत. इशानने या प्रकरणावर अद्याप कुठेही भाष्य केलेले नाही. सूत्रांकडून याबाबतचे अपडेट्स जाणून घेतले असता व्हायरल पोस्ट खोटी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सुनील गावस्कर काय म्हणाले?सुनील गावस्कर म्हणाले, द हंड्रेडमधील एका फ्रँचायझीच्या भारतीय मालकाने पाकिस्तानी खेळाडूला करारबद्ध केल्याने निर्माण झालेला गोंधळ अपेक्षित आहे. मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर आयपीएलमधून पाकिस्तानी खेळाडूंना बंदी घातली गेली. आपल्या हे नंतर लक्षात आले की, पाकिस्तानी खेळाडूंना मिळणारा पैसा हा टॅक्स रुपाने पाकिस्तान सरकारकडे जातो. त्यातून ते शस्त्र खरेदी करतात आणि आपल्या जवान व नागरीक यांना ते मारतात.