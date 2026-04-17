हा मुलगा खरंच १४ वर्षांचा आहे? ललित मोदीचं Vaibhav Sooryavanshi बाबत खळबळजनक विधान; म्हणाले, माझा मुलगा या वयाचा आहे...

Why Vaibhav Sooryavanshi is called future of Indian cricket? इंडियन प्रीमिअर लीगचे माजी चेअरमन ललिल मोदी याने १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचे कौतुक केले आहे आणि हा मुलगा भारतीय क्रिकेटमधील भविष्याचा चेहरा असल्याचा दावा त्याने केला आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये वैभवने राजस्थान रॉयल्सला आक्रमक सुरुवात करून देताना चार विजयांत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याने २ अर्धशतकांसह २६३.१६ च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी केली आहे. इंग्लंडचा माजी कर्णधार मायकल वॉन याच्या पॉडकास्टवर ललित मोदीने RR च्या युवा फलंदाजाबद्दल महत्त्वाचे विधान केले आहे.."या युवा खेळाडूला पाहा... वैभव सूर्यवंशीबद्दल मी बोलतोय.. हा मुलगा भारतीय क्रिकेटचा भविष्याचा चेहरा आहे, हे मी तुला दाव्याने सांगतो. त्याचा आत्मविश्वास वाखाण्यजोग आहे. त्याच्या चेहऱ्यावरील आत्मविश्वास तू पाहा. १४ वर्षांचा हा मुलगा आणि त्याचा खेळ किती सुंदर आहे. माझा मुलगाही १४ वर्षांचा आहे," असे ललित मोदी म्हणाला. ललित मोदी याने असाही सल्ला दिला की, सूर्यवंशीसारख्या तरुण प्रतिभेला सांभाळणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्याला खूप लहान वयातच प्रसिद्धी मिळाली आहे. अशाच परिस्थितीत अनेक क्रिकेटपटू 'राक्षस' बनताना त्यांनी पाहिले आहे..त्याला नियम नीट समजावून सांगायला हवेत! BCCI च्या कारवाईपासून वैभव सूर्यवंशी वाचला; RR च्या टीम मॅनेजरसाठी शिक्षा ठरली."आपण त्याला कसे सांभाळतो, हा क्रिकेटपटूंसाठी पुढचा प्रवास असणार आहे. अनेक खेळाडूंच्या बाबतीत असे घडले आहे. तुम्ही ते आयपीएलमध्ये पाहू शकता. या झटपट मिळालेल्या प्रसिद्धीने अनेक प्रतिभावान खेळाडू भरकटले आहेत, पण काही महान खेळाडूही घडवले आहेत. तो सूर्यवंशी नावाचा मुलगा. मी या मुलाला फटकेबाजी करताना पाहिले,'तो इतक्या लहान वयात असा कसा खेळू शकतो? हे शक्य नाही, मी स्वप्न पाहत आहे. हा मुलगा खरंच १४ वर्षांचा आहे?' मी गुगलवर शोधत होतो, मी लोकांना विचारत होतो. एकदा नाही, दोनदा नाही, या मुलाने प्रत्येकापेक्षा सरस कामगिरी केली आहे," असे तो म्हणाला..जगभरात ट्वेंटी-२० लीग्समधील वाढत्या लोकप्रियतेच्या पार्श्वभूमीवर, कसोटी क्रिकेटला वाचवण्यासाठी ललित मोदी याने एक धाडसी सूचना मांडली. " कसोटी क्रिकेट टिकून राहील, कारण मला हा प्रकार अत्यंत प्रिय आहे. वन डे आंतरराष्ट्रीय सामने आता पूर्णपणे निरर्थक ठरले आहेत. त्यांचा आता काहीच अर्थ उरत नाही; याचे मुख्य कारण म्हणजे ट्वेंटी-२० क्रिकेटच्या रूपाने त्याहूनही अधिक संक्षिप्त असा एक प्रकार आता उपलब्ध आहे. हा मुद्दा आता केवळ पैशांचा राहिलेला नाही, तर प्रेक्षकांची निष्ठा तुम्ही किती काळ टिकवून ठेवू शकता, याचा आहे. सध्या जी पिढी लहानाची मोठी होत आहे, त्यांच्याकडे पाहता दुर्दैवाने ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड वगळता इतरत्र कुठेही त्यांना खऱ्या कसोटी क्रिकेटचा अनुभव घेता येत नाही," असे तो म्हणाला..देवाच्या कृपेने विनोद कांबळी आता ठीक; "कोण खोटी माहिती पसरवत आहे?" पत्नीचा खुलासा म्हणाली....संजू सॅमसन दुखापतीमुळे संघाबाहेर गेल्यानंतर गेल्या वर्षी सूर्यवंशी प्रकाशझोतात आला. त्याने लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध राजस्थान रॉयल्ससाठी सलामीवीर म्हणून पदार्पण केले आणि वयाच्या १४ वर्षे २३ दिवसांनी आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात तरुण खेळाडू बनला. गेल्या वर्षी त्याने सात सामन्यांमध्ये ३६.०० च्या सरासरीने आणि २०६.५५ च्या स्ट्राइक रेटने २५२ धावा ठोकल्या, ज्यात एका अर्धशतकाचा आणि एका शतकाचा समावेश होता.