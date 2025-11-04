Cricket

ODI Rankings: स्मृती मानधनाच्या सिंहासनाला धक्का! वर्ल्ड कप फायनलमध्ये भारताला टेन्शन देणारी फलंदाज बनली नंबर वन

Updated ICC Women’s ODI Rankings: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ नंतर आयसीसीने ताजी वनडे क्रमवारी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीत स्मृती मानधनाला अव्वल क्रमांक गमवावा लागला आहे.
Laura Wolvaardt, Smriti Mandhana



Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघाने दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करत विजेतेपद मिळवले.

  • स्मृती मानधनाने सर्वाधिक धावा केल्या असल्या तरी दक्षिण आफ्रिकेची लॉरा वुल्फार्ट अव्वल क्रमांकावर आली आहे.

  • जेमिमाह रोड्रिग्सनेही टॉप-१० मध्ये प्रवेश केला आहे.

