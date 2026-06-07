Video: टीम इंडियाचं कर्णधारपद गमावलं, पण श्रेयस समोर दिसताच सूर्याने दाखवलं मोठं मन! म्हणाला, 'तो आता नेतृत्व...

शनिवारी (६ जून) बीसीसीआयच्या निवड समितीने आगामी इंग्लंड - आयर्लंड दौरा आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारताचा टी२० संघ (India T20I Squad) जाहीर करताना नवा कर्णधार आणि उपकर्णधाराचीही घोषणा केली. टी२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादवला (Suryakumar Yadav) त्याच्या खराब फॉर्मचा फटका बसला. त्याला भारताच्या टी२० संघाचे कर्णधारपद गमावण्यासोबतच संघातील जागाही गमवावी लागली आहे. त्याच्या जागेवर आता श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer) भारताचा नवा टी२० कर्णधार करण्यात आले असून तिलक वर्मा उपकर्णधार असेल. .India T20I Squad: सूर्या ते हार्दिक... T20 वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या भारतीय संघातील ४ मॅच विनर्सलाच मिळाला डच्चू! एका फिनिशरचाही समावेश.दरम्यान, दुपारी भारताचे टी२० संघ जाहीर झाल्यानंतर संध्याकाळी मुंबई टी-२० लीगमध्ये (T20 Mumbai League) सूर्यकुमार आणि श्रेयस अय्यर यांचे संघ एकमेकांविरुद्ध खेळले. सूर्यकुमार ट्रम्फ नाईट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट (Triumphs Knights MNE) या संघांचा कर्णधार आहे, तर श्रेयस अय्यर SoBo मुंबई फाल्कन्स (SoBo Mumbai Falcons) संघाचा कर्णधार आहे. या दोन संघात शनिवारी झालेल्या सामन्यात मात्र श्रेयस नाणेफेकीवेळी आला नाही, तर तो इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून या सामन्यात खेळला. त्यामुळे आदित्य तरेने मुंबई फाल्कन्सचे नेतृत्व केले..तथापि, नाणेफेकीसाठी सूर्यकुमार यादव आला, तोपर्यंत भारताचे टी२० संघ जाहीर झाले होते. त्यामुळे सूर्यकुमारने श्रेयसचे मनापासून अभिनंदन केले. तो म्हणाला, 'मी श्रेयससाठी खूप आनंदी आहे. तो आता भारताच्या टी२० संघाचे नेतृत्व करणार आहे. आम्ही मुंबईत एकत्र खूप क्रिकेट खेळलो आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की भारताला सलग तीन मुंबईचे कर्णधार मिळालेत. हा अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे आणि सर्वांनी त्याचा आनंद घ्यायला हवा.'.श्रेयस अय्यर भारताचा कर्णधार होणारा एकूण चौथा मुंबईकर खेळाडू आहे. यापूर्वी मुंबईचे देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूंपैकी अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांनी भारताच्या टी२० संघाचे नेतृत्व केले आहे. रोहितनंतर भारताच्या टी२० संघाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी २०२४ पासून सूर्यकुमार सांभाळत होता. आता त्याच्यानंतर श्रेयस भारताचे नेतृत्व करेल..India T20I Squad for England Tour: सूर्याला डच्चू! अडीच वर्षांपासून बाहेर असलेला खेळाडू झाला कर्णधार; वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.श्रेयस अय्यरचे सूर्यकुमार - रोहितकडून कौतुकशनिवारी सामन्यादरम्यान रोहित शर्माही वानखेडे स्टेडियमवर उपस्थित होता. त्यामुळे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अधिकाऱ्यांसह तो मैदानात गेला आणि त्यावेळी सूर्यकुमारही त्यांच्यासोबत होता. त्यांनी श्रेयस अय्यरचे अभिनंदनही केले. सूर्यकुमारने श्रेयसला मिठी मारत त्याचे कौतुक केले. यावेळी त्यांच्यातील मैत्रीही दिसून आली. मुंबईसाठी अनेक सामने दोघांनी एकत्र खेळले आहेत. रोहितनेही श्रेयसचे अभिनंदन केले..दरम्यान, शनिवारी झालेल्या सामन्यात मुंबई नॉर्थ ईस्टने सूर्यकुमार (४८) आणि नुतन कुमार गोएल (३४) यांच्या खेळीच्या जोरावर २० षटकात ८ बाद १४७ धावा केल्या होत्या. मुंबई फाल्कन्सकडून प्रथमेश डाकेने ४ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर १४८ धावांचा पाठलाग मुंबई फाल्कन्सने १६.४ षटकातच १४९ धावा करत पूर्ण केल्या. मुंबई फाल्कन्सकडून इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून उतरलेल्या श्रेयस अय्यरने ३६ चेंडूत ५ चौकार आणि ४ षटकारांसह ६१ धावा केल्या. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.