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Video: टीम इंडियाचं कर्णधारपद गमावलं, पण श्रेयस समोर दिसताच सूर्याने दाखवलं मोठं मन! म्हणाला, 'तो आता नेतृत्व...

Suryakumar Yadav Congratulates Shreyas Iyer at Mumbai T20 League: भारतीय टी-२० कर्णधारपदामध्ये बदल झाला त्याच दिवशी सायंकाळी मुंबई टी-२० लीगमध्ये सूर्यकुमार आणि श्रेयस अय्यर यांचे संघ एकमेकांविरुद्ध खेळले. त्यामुळे ते दोघेही आमने-सामने आले होते. यावेळीचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.
India T20I Captain

Suryakumar Yadav Congratulates Successor Shreyas Iyer at Mumbai T20 League

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

शनिवारी (६ जून) बीसीसीआयच्या निवड समितीने आगामी इंग्लंड - आयर्लंड दौरा आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारताचा टी२० संघ (India T20I Squad) जाहीर करताना नवा कर्णधार आणि उपकर्णधाराचीही घोषणा केली.

टी२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादवला (Suryakumar Yadav) त्याच्या खराब फॉर्मचा फटका बसला. त्याला भारताच्या टी२० संघाचे कर्णधारपद गमावण्यासोबतच संघातील जागाही गमवावी लागली आहे. त्याच्या जागेवर आता श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer) भारताचा नवा टी२० कर्णधार करण्यात आले असून तिलक वर्मा उपकर्णधार असेल.

India T20I Captain
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