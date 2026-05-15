LSG vs CSK Live: चेन्नई सुपर किंग्सचे खेळाडू दंडावर काळी पट्टी बांधून का उतरले? कारण जाणून CSK चे फॅन असल्याचा वाटेल अभिमान...

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings Marathi Cricket News: चेन्नई सुपर किंग्सचे पुनरागमन अन्य फ्रँचायझींना आश्चर्यचकीत करणारे ठरतेय... या संघाची सुरुवात पाहता, तो अव्वल पाचमध्ये पोहोचेल असे कुणालाही वाटत नव्हते. पण, मागील पाचपैकी चार सामने जिंकून CSK प्ले ऑफच्या शर्यतीत परतला. आज लखनौच्या मैदानावर लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध त्यांना विजय मिळवून अव्वल चारमध्ये प्रवेश करण्याची संधी आहे. पण, या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सच्या एका कृतीने सर्वांची मनं जिंकली आहेत. .LSG चे इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील आव्हान केव्हाच संपले आहे, त्यामुळे ते अन्य संघांचं गणित बिघडवण्याचा नक्की प्रयत्न करतील. LSG vs CSK यांच्यात जय-पराजयाची आकडेवारी ३-३ अशी बरोबरीची आहे. पण, CSK ने मागील दोन सामन्यांत विजय मिळवला आहे. या सामन्यात सर्वांचे लक्ष संजू सॅमसनच्या कामगिरीवर असेल... त्याला आयपीएलच्या एका पर्वात सर्वाधिक धावांचा पल्ला गाठण्यासाठी १०१ धावा हव्या आहेत. त्याने आयपीएल २०२४ मध्ये १६ सामन्यांत ५३१ धावा केल्या होत्या आणि यंदा ११ सामन्यांत त्याने ४३० धावा केल्या आहेत..तेच लखनौच्या ताफ्यात निकोलस पूरनचे वादळ आहे आणि त्याला रोखण्यासाठी CSK कडे नूर अहमद आहे. त्याने चार सामन्यांत तीनवेळा त्याला बाद केले आहे. नूरने त्याशिवाय एडन मार्करम व रिषभ पंत यांनाही धावा करण्यापासून रोखले आहे. रिषभ पंतने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला... उर्वरित सामन्यांत सर्वोत्तम कामगिरी करून स्पर्धेचा शेवट करण्याचा निर्धार असल्याचे रिषभने सांगितले. आकाश सिंग, अब्दुल समद आणि मुकूल चौधरी हे तीन बदल LSG च्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पाहायला मिळतील, तर CSKकडून स्पेन्सर जॉन्सन पदार्पण करणार आहे, तर गुरजपनीत सिंग अकिल होसैनच्या जागी खेळणार आहे..Chennai Super Kings : ऋतुराज गायकवाड, संजू सॅमसन, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अंशुल कंबोज, स्पेन्सर जॉन्सन, नूर अहमद, मुकेश चौधरी.Lucknow Super Giants : मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडन मार्करम, रिषभ पंत, मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, मयांक यादव, आकाश सिंग, प्रिंस यादव..CSK ने दंडावर काळी पट्टी का बांधलीय?उत्तर प्रदेशमधील वादळामध्ये प्राण गमावलेल्या नागरिकांबद्दल आम्ही तीव्र दुःख व्यक्त करतो आणि पीडित कुटुंबांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. आमच्या संवेदना बाधित कुटुंबांसोबत आहेत., असे CSK ने पोस्टमध्ये लिहिले आहेत. राज्यात ताशी १३० किमी वेगाने आलेले चक्रीवादळ, मुसळधार पाऊस आणि वीज कोसळल्यामुळे किमान ११७ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. उत्तर प्रदेश मदत आयुक्तांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, घरांची पडझड, भिंती कोसळणे आणि झाडे उन्मळून पडल्यामुळे सर्वाधिक जीवितहानी झाली आहे.