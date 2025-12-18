IND vs SA 5th T20I: लखनौचा सामना 'धुक्यात' हरवला; आता भारत-दक्षिण आफ्रिका पाचवा सामना कधी व कुठे होणार, ते पाहा...

India vs South Africa T20I series latest update: भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला चौथा सामना लखनौमधील धुक्यात हरवला.. दृश्यता कमी असल्यामुळे हा सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. दोन्ही संघांचे खेळाडू मैदानावर पोहोचले होते, परंतु धुक्यांमुळे टॉसच झाला नाही. हार्दिक पांड्यासह काही खेळाडू तोंडवर 'मुखपट्टी' घातलेले दिसले. रात्री ९ः२५ मिनिटांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला गेला अन् अयोजकांनी सामना न खेळवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे चाहत्यांच्या आनंदावर पाणी फेरले गेले आणि BCCI च्या आयोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. .सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाने मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली आहे आणि एडन मार्करामच्या दक्षिण आफ्रिका संघाला मालिका बरोबरीत सोडवण्याची अजूनही संधी आहे. या मालिकेतील पाचवा सामना अजून शिल्लक आहे..Ashes Test: नॅथन लायनमुळे चिडला Glenn McGrath; हात वर केले, फेकायला खूर्ची उचलली अन्... Video Viral.When will India-South Africa 5th T20I take place?भारत-आफ्रिका यांच्यातला पाचवा ट्वेंटी-२० सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर शुक्रवारी दिनांक १९ डिसेंबर रोजी होणार आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघांना फक्त एका दिवसाचा ब्रेक मिळाला आहे आणि त्यामुळे दोन्ही संघाचे खेळाडू सराव सत्रात भाग घेतील असे दिसत नाही. भारतीय संघाने हा सामना जिंकल्यास ते मालिका ३-१ अशी जिंकतील आणि आफ्रिकेने बाजी मारल्यास मालिका २-२ अशी बरोबरीत सुटेल..दक्षिण आफ्रिकेने कसोटी मालिकेत भारताला २-० असा धक्का दिला, त्यानंतर वन डे मालिकेत भारताने २-१ अशी बाजी मारली. कसोटी मालिकेतील दुसऱ्या समन्यात मानेला झालेल्या दुखापतीमुळे शुभमन गिल वन डे मालिकेला मुकला होता. आता त्याने ट्वेंटी-२० मालिकेतील उर्वरीत दोन सामन्यांतूनही माघार घेतली आहे. सराव सत्रात त्याच्या पायाला दुखापत झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे..IND vs SA, 4th T20I : शुभमन गिल खेळणार नाही, मैदानातही पोहचला नाही; मोठं कारण आलं समोर.भारतीय ट्वेंटी-२० संघाच्या उप कर्णधाराला आवश्यक असलेली विश्रांती मिळणार आहे, कारण २० डिसेंबर ते १० जानेवारीपर्यंत भारताचा एकही आंतरराष्ट्रीय सामना नाही. जानेवारीत भारतीय संघ घरच्या मैदानावर ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.