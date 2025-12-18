Cricket

IND vs SA 5th T20I: लखनौचा सामना 'धुक्यात' हरवला; आता भारत-दक्षिण आफ्रिका पाचवा सामना कधी व कुठे होणार, ते पाहा...

When will India and South Africa play next T20I: लखनौमध्ये खेळवण्यात येणारा भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा ट्वेंटी-२० सामना धुक्यामुळे रद्द करण्यात आला. सामन्याच्या वेळेस मैदानावर प्रचंड धुके पसरल्याने दृश्यता अत्यंत कमी झाली होती. पंचांनी अनेक वेळा परिस्थितीचा आढावा घेतला, मात्र खेळ सुरू करणे अशक्य असल्याने सामना अधिकृतपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
India vs South Africa T20I series latest update

India vs South Africa T20I series latest update

ESAKAL

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs South Africa T20I series latest update: भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला चौथा सामना लखनौमधील धुक्यात हरवला.. दृश्यता कमी असल्यामुळे हा सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. दोन्ही संघांचे खेळाडू मैदानावर पोहोचले होते, परंतु धुक्यांमुळे टॉसच झाला नाही. हार्दिक पांड्यासह काही खेळाडू तोंडवर 'मुखपट्टी' घातलेले दिसले. रात्री ९ः२५ मिनिटांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला गेला अन् अयोजकांनी सामना न खेळवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे चाहत्यांच्या आनंदावर पाणी फेरले गेले आणि BCCI च्या आयोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
South Africa Cricket Team
cricket news today
India vs South Africa
Shubman Gill
Ahmedabad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com