DC vs PBKS चालू सामन्यात दुर्घटना! लुंगी एनगिडीचं कॅच घेताना डोकं आपटलं; अँब्युलन्सलाच मैदानात यावं लागलं

Delhi Capitals vs Punjab Kings: आयपीएल २०२६ स्पर्धेत शनिवारी दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स संघात अरुण जेटली स्टेडियवर सामना सुरू आहे. हा सामना सुरु असतानाच एक दुर्घटना घडली. हा सामना सुरू असतानाच दिल्ली कॅपिटल्सचा वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi) याच्या डोक्याला दुखापत (Head Injury) झाली आहे. त्यामुळे तातडीने अँब्युलन्समधून (Ambulance) त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आहे. .IPL 2026 : क्रिकेटच्या मैदानावर मोठी दुर्घटना, युवा खेळाडूला गंभीर दुखापत, रक्तबंबाळ अवस्थेत हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले... Video .झाले असे की दिल्लीने पंजाबसमोर २६५ धावांचे मोठे लक्ष्य समोर ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पंजाबसाठी प्रियांश आर्य आणि प्रभसिमरन सिंग यांनी आक्रमक सुरुवात केली होती. त्यांनी पहिल्या दोन षटकातच ३६ धावा उभारल्या होत्या. त्यानंतर प्रियांशने तिसऱ्या षटकातही आक्रमक खेळ केला होता. मात्र तिसऱ्या चेंडूवर त्याने मोठा शॉट अक्षर पटेलविरुद्ध मारण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू उंच उडाला. त्यावेळी लुंगी एनगिडी मिडऑफला मागे पळत जात होता. त्याने झेल घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र झेल घेण्याच्या प्रयत्नात त्याचं डोकं जोरात मैदानात आदळलं आणि नंतर त्याला नियंत्रणात राहण्यासाठी डोक्यावरूनच कोलांटी उडी घ्यावी लागली. त्यामुळे त्याच्या डोक्याला जोरात मार लागला. .त्यानंतर एनगिडी झोपूनच राहिल्याने लगेचच फिजिओ आणि मेडिकल टीम मैदानात आली. तो डॉक्टरांशी बोलत होता, परंतु त्याची स्थिती फारशी चांगली दिसत नव्हती. मैदानात स्ट्रेचर आणले. त्यावेळी दोन्ही संघांचे डॉक्टर मैदानात होते. मात्र त्याची दुखापत गंभीर असल्याचे लक्षात येताच काही वेळा अँब्युलन्स मैदानात आली आणि त्याला अँब्युलन्समधून मैदानातून बाहेर नेण्यात आलं. .आता हॉस्पिटलमधील (Hospital) सर्व तपासणीनंतर एनगिडीच्या प्रकृतीबद्दल माहिती मिळेल. मात्र त्याच्या या दुखापतीमुळे दिल्ली कॅपिटल्स संघाची चिंता वाढली आहे. या घटनेदरम्यान काही काळ खेळही थांबवण्यात आला होता. एनगिडीला अँब्युलन्समधून बाहेर नेल्यानंतर पुन्हा खेळाला सुरुवात झाली. एनगिडीच्या जागेवर दुश्मता चमिरा कन्कशन सब्स्टिट्युट म्हणून दिल्लीसाठी मैदानात उतरला..IPL 2026, DC vs PBSK: दिल्लीने उभारल्या IPL 2026 मधील सर्वोच्च धावा! केएल राहुलचं वादळी दीडशतक अन् नितीश राणासोबत विक्रमी पार्टनरशीप.दरम्यान, सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना दिल्ली कॅपिटल्सने २० षटकात २ बाद २६४ धावा केल्या होत्या. दिल्लीकडून केएल राहुलने नाबाद १५२ धावांची खेळी केली, तर नितीश राणाने ९१ धावांची खेळी केली.