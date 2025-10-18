Ranji Trophy: पृथ्वी शॉ महाराष्ट्रासाठी पहिल्याच सामन्यात चमकला, ऋतुराज गायकवाडचंही सलग दुसरं अर्धशतक

रणजी ट्रॉफी २०२५ च्या पहिल्या फेरीत महाराष्ट्राने केरळविरुद्ध अनिर्णित सामना खेळला. तिरुअनंतपूरममध्ये पावसामुळे व्यत्यय आलेल्या या सामन्यात महाराष्ट्राने पहिल्या डावात २० धावांची आघाडी घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्राने ३ गुण मिळवले आहेत. .रणजी ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेतील पहिली फेरी शनिवारी (१८ ऑक्टोबर) संपली. पहिल्या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी केरळ संघाने सुरुवात चांगली केली होती. मात्र महाराष्ट्राने झुंज देत अखेर पहिल्या डावातील आघाडीसह हा सामना अनिर्णित राखण्यात यश मिळवले. तिरुअनंतपूरमला झालेल्या या सामन्यात बऱ्याचदा पावसाचा व्यत्यय आला. हा सामना अनिर्णित राहिल्याने दोन्ही संघांना गुण मिळाले, पण महाराष्ट्राने पहिल्या डावात आघाडी घेतल्याने त्यांना ३ गुण मिळाले, तर केरळला १ गुण मिळाला. हे दोन्ही संघ ब गटात आहेत. महाराष्ट्रासाठी ऋतुराज गायकवाड, जलज सक्सेना, पृथ्वी शॉ यांची कामगिरी महत्त्वाची ठरली..Ranji Trophy: ५ विकेट्स १८ धावांवर पडल्या, पण ऋतुराज गायकवाड लढला, शतकाची थोडक्यात हुलकावणी; महाराष्ट्राचे दमदार पुनरागमन.या सामन्यात शेवटच्या दिवशी महाराष्ट्राकडून दुसऱ्या डावात २ बाद २२४ धावा झाल्यानंतर डाव घोषित करण्यात आला. त्यानंतर सामना अनिर्णित राहिल, हे लक्षात घेत दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी परस्परांच्या संमतीने हा सामना अनिर्णित राखण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राकडून दुसऱ्या डावात पृथ्वी शॉ आणि अर्शिन कुलकर्णी यांनी ८४ धावांची भागीदारी करत चांगली सुरुवात करून दिली होती. पण अर्शिनला ३४ धावांवर बसील एनपी याने बाद केले. पण तो बाद होण्यापूर्वी पृथ्वी शॉ याने त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले होते. महाराष्ट्रासाठी खेळताना त्याचे हे पहिले रणजी अर्धशतक ठरले. त्याने अर्शिन बाद झाल्यानंतर सिद्धेश वीरसोबत डाव पुढे नेला. सिद्धेश अत्यंत संयमी खेळ करत होता, तर पृथ्वी शॉ याने धावांची गती ठेवली होती. अखेर पृथ्वी शॉ याला अक्षय चंद्रनने बाद केले. पृथ्वी शॉ याने १०२ चेंडूत ७ चौकारांसह ७५ धावांची खेळी केली. .तो बाद झाल्यानंतर सिद्धेशसोबत ऋतुराज गायकवाडने डाव पुढे नेला. या दोघांनी नाबाद शतकी भागीदारी करताना वैयक्तिक अर्धशतकंही पूर्ण केली. तसेच दोघेही शेवटपर्यंत नाबाद राहिले. ऋतुराज ८१ चेंडूत ३ चौकारांसह ५५ धावांवर नाबाद राहिला, तर सिद्धेश वीर १९७ चेंडूत २ चौकारांसह ५५ धावांवर नाबाद राहिला. दरम्यान, ऋतुराजचे या सामन्यातील हे दुसरे अर्धशतक ठरले. त्याचे पहिल्या डावात शतक थोडक्यात हुकले होते..या सामन्यात महाराष्ट्राने पहिल्या डावात पहिल्याच दिवशी शून्यावर तीन विकेट्स गमावल्या होत्या. तसेच १८ धावांवर ५ विकेट्स गमावल्या होत्या. या बिकट परिस्थितीनंतर मात्र ऋतुराज गायकवाड आणि जलज सक्सेना हे दोघे खंबीरपणे उभे राहिले. या दोघांनीही महाराष्ट्राच्या डावाला आकार दिला. त्यांनी १२२ धावांची भागीदारी ६ व्या विकेटसाठी केली. जलज ४९ धावांवर बाद झाला. पण अर्धशतक पूर्ण करून ऋतुराज शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत होता. परंतु, ऋतुराजला इधन ऍपल टॉम याने पायचीत केले. ऋतुराजने ११ चौकारांसह १५१ चेंडूत ९१ धावांची खेळी केली. तसेच नंतर विकी ओत्सवाल (३८) आणि रामकृष्ण घोष (३१) यांनीही छोटेखीनी खेळी करत योगदान दिले. त्यामुळे महाराष्ट्राने ८४.१ षटकात सर्वबाद २३९ धावा केल्या.केरळकडून निधीश एमडी याने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या, तर बसील एनपीने ३ विकेट्स घेतल्या. याशिवाय इधन ऍपल टॉम आणि अंकित शर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Ranji Trophy: धडपडले पण जिंकले! शम्स मुलानीच्या 7 विकेट्सने मुंबईला जिंकवले; जम्मू-काश्मीरची कडवी झुंज.त्यानंतर केरळला पहिल्या डावात ६३.२ षटकात सर्वबाद २१९ धावाच करता आल्या. त्यामुळे महाराष्ट्राला २० धावांची आघाडी मिळाली. केरळकडून सर्वाधिक धावा संजू सॅमसनने केल्या. त्याने ६३ चेंडूत ५४ धावांची खेळी केली. सलमान निझारने ४९ धावा केल्या, तर कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दिनने ३६ धावा केल्या.महाराष्ट्राकडून गोलंदाजी करताना जलज सक्सेनाने ३ विकेट्स घेतल्या. मुकेश चौधरी, रजनीश गुरबानी आणि विकी ओत्सवाल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. रामकृष्ण घोषने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.