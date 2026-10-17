IPL 2027 पूर्वी मुंबई इंडियन्सच्या चॅम्पियनची 'एक्झिट'! ३ ट्रॉफी जिंकवून देणाऱ्या दिग्गजाने सोडली टीमची साथ

Mahela Jayawardene Departs from Mumbai Indians: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असलेल्या मुंबई इंडियन्सची कामगिरी गेल्या काही वर्षात खालावली आहे. त्यांनी २०२० नंतर एकदाही विजेतेपद जिंकता आलेलं नाही. २०२६ आयपीएल हंगामात मुंबई ९ व्या क्रमांकावर राहिले होते. संघाला केवळ १४ पैकी ४ सामनेच जिंकता आले होते. त्यामुळे संघाचा कर्णधार हार्दिक पांड्यासह सपोर्ट स्टाफवरही बरीच टीका झाली होती. अशात आयपीएल २०२७ आधी संघात बरेच बदल होतील, असेही संकेत होते. आता या बदलांना सुरुवात झाल्याचं दिसून येत आहे. .Mumbai Indians ने कर्णधारासह ११ खेळाडूंना केलं रिटेन! फ्रँचायझीने संघाबाहेर केलेल्यांची यादीच जाहीर केली.मुंबई इंडियन्सचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून माहेला जयवर्धने याने राजीनामा दिला आहे. तो जवळपास १० वर्षे मुंबईचा भाग राहिला होता. त्याच्या मार्गदर्शनात मुंबईने ३ आयपीएल ट्रॉफी जिंकल्या होत्या. जयवर्धने याने आधी २०१७ ते २०२२ दरम्यान प्रशिक्षकपद सांभाळले होते आणि नंतर २०२४ ते २०२६ दरम्यान देखील तो मुंबईचा मुख्य प्रशिक्षक होता. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईने २०१७, २०१९ आणि २०२० असे तीन वेळा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली..मुंबई इंडियन्सने त्याच्या राजीनाम्याबाबत निवेदनात म्हटले आहे की जयवर्धनेने फ्रँचायझीची संस्कृती घडवण्यात, एक मजबूत सांघिक वातावरण जोपासण्यात आणि शिस्त, सहकार्य व संघाला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीकोन बनवण्यात निर्णायक भूमिका बजावली.याशिवाय जयवर्धनेने २०२२ मध्ये मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीमध्ये'ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मन्स' ही भूमिका स्वीकारली होती. त्याच्या काळात त्याने MI फ्रँचायझीच्या विस्तारावर देखरेख केली. या काळात MI फ्रँचायझीच्या मुंबई इंडियन्स महिला, एमआय न्यूयॉर्क आणि एमआय अमिरात या प्रत्येक संघाने विजेतेपद जिंकले होते.मुंबई इंडियन्सच्या मालकीन नीता अंबानी यांनी म्हटले आहे की जयवर्धनेने मुंबई इंडियन्ससाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्याचे शांत नेतृत्व सचोटी आणि क्रिकेटवरील प्रेम आमच्यासाठी मोलाचे असून संपूर्ण MI परिवाराकडून त्याचे आभार मानते. त्याच्यासोबतच्या आठवणी नेहमी जपून ठेवू. तसेच तो या कुटुंबाचा नेहमीच भाग राहिल..जयवर्धनेने राजीनामा देताना म्हटले आहे की 'गेली दशकाहून अधिक काळ मुंबई इंडियन्स नेहमीत माझ्या प्रवासाचा खूप खास भाग राहिली आहे. खेळाडू, प्रशिक्षकांची टीम आणि हे संपूर्ण कुटुंब व सर्व चाहत्यांनी दिलेला अनुभव मी नेहमी जपून ठेवेल. एकत्रितपणे आपण अनेक अविस्मरणीय क्षण जगलो, आव्हानांचा सामना केला आणि ज्याचा अभिमान वाटेल असं काहीतरी उभं केलं.''मी निता अंबानी आणि आकाश अंबानी यांनी दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल, पाठिंब्याबद्दल आणि मैत्रीबद्दल धन्यवाद. आपण सर्वांनी मिळून जे काही मिळवले आहे, त्याचा प्रचंड अभिमान मनात बाळगून मी निरोप घेत आहे. MI साठी माझ्या मनात नेहमीच खास स्थान राहिल. मी संघाला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो.'.IPL 2027 Trade : एक मोठा खेळाडू Mumbai Indians च्या ताफ्यात येतोय? भविष्याचा कर्णधार म्हणून सक्षम पर्याय; आश्चर्यचकित करणारी Deal.दरम्यान, जयवर्धनेने राजीनामा दिला असला, तरी अद्याप मुंबई इंडियन्सने नव्या प्रशिक्षकाची घोषणा केलेली नाही. तसेच आयपीएल २०२७ पूर्वी मुख्य प्रशिक्षक बदलणारा मुंबई पहिला संघ नाही. यापूर्वीच चेन्नई सुपर किंग्सचे मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनीही १६ वर्षांनंतर संघाची साथ सोडली. त्यांच्या जागेवर झहीर खानला चेन्नईने मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नेमले आहे. याशिवाय दिल्ली कॅपिटल्स संघाने सौरव गांगुलीला मुख्य प्रशिक्षक केले असून युवराज सिंगला फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.