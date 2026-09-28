Mumbai Indians ने कर्णधारासह ११ खेळाडूंना केलं रिटेन! फ्रँचायझीने संघाबाहेर केलेल्यांची यादीच जाहीर केली

Mumbai Indians Announce Retained Players List: वूमन्स प्रीमियर लीगचा (WPL) पाचवा हंगाम पुढच्या वर्षी खेळवला जाणार आहे. या हंगामासाठी २८ ऑक्टोबर रोजी कोचीमध्ये लिलाव होणार आहे. पण त्याआधी २८ सप्टेंबर ही सर्व संघांसाठी रिटेन खेळलेल्या खेळाडूंची यादीत जाहीर करण्याची अंतिम तारीख होती. त्यानुसार आता मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या संघात रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी सोमवारी (२८ सप्टेंबर) जाहीर केली आहे. .'ई साला कप नामदे'चा नाद घुमला! IPL असो किंवा WPL, RCB ने डबल धमाका करत घडवलाय इतिहासात.मुंबई इंडियन्सने ११ खेळाडूंना संघात कायम केले आहे. तसेच ६ खेळाडूंना संघातून करारमुक्त केले आहे. मुंबईने त्यांचा कोअर ग्रुप कायम केला आहे. त्यामुळे त्यांच्याभोवतीच पुढच्या वर्षीच्या WPL साठी संघ तयार करण्याचा प्रयत्न मुंबई इंडियन्सचा असेल. संघात कायम केलेल्या खेळाडूंमध्ये अनुभव आणि नवी प्रतिभा यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न मुंबईने केला असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे..मुंबईने WPL 2027 साठी कर्णधार हरमनप्रीत कौरसह हेली मॅथ्यूज, एमिलिया केर, नचालिया सायव्हर ब्रंट, शबनीम इस्माईल या अनुभवी खेळाडूंना संघात कायम केले आहे. त्यांच्यासोबतच अमनजोत कौर, निकोला कॅरी, राहिला फिरदोस, एस सजना, संस्कृती गुप्ता आणि वैष्णवी शर्मा यांनाही संघात कायम करण्यात आले आहे.मात्र जी कमलिनी, क्रांती रेड्डी, मिली इलिंगवर्थ, पुनम खेमनार, सायका इशाक आणि त्रिवेणी वशिष्ठ या सहा खेळाडूंना मुंबई इंडियन्सने संघातून बाहेर केले आहे. त्यामुळे या ६ खेळाडू आता लिलावात सहभागी होऊ शकतात. मुंबई इंडियन्सने त्यांना करारमुक्त करताना भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत..मुंबई इंडियन्सने २०२३ आणि २०२५ या दोन वर्षी WPL स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले आहे. मात्र २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सची कामगिरी फारशी चांगली झाली नव्हती. त्यांना ८ पैकी फक्त ३ सामने जिंकला आले होते. त्यामुळे मुंबई चौथ्या क्रमांकावर राहिले होते. त्यामुळे यंदा मुंबईचा प्रयत्न पुढच्यावर्षी पुनरागमन करण्याचा असेल.WPL 2027 स्पर्धा १४ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान खेळवली जाणार आहे. यंदाही ५ संघ या हंगामात खेळताना दिसतील..BCCI ची मोठी घोषणा! WPL 2027 च्या तारखा जाहीर; २८ ऑक्टोबरला ऑक्शन, फ्रँचायझीला या महिन्याची दिलीय डेडलाईन, नेमकं काय? .WPL 2027 साठी मुंबई इंडियन्सने रिटेन केलेले खेळाडूअमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर, हेली मॅथ्यूज, एमिलिया केर, नताली सायव्हर - ब्रंट, निकोला कॅरी, राहिला फिरदोस, एस सजना, संस्कृती गुप्ता, शबनीम इस्माईल, वैष्णवी शर्माWPL 2027 साठी मुंबई इंडियन्सने संघातून काढलेले खेळाडू -कमलिनी जी, क्रांती रेड्डी, मिली इलिंगवर्थ, पूनम खेमनार, सायका इशाक, त्रिवेणी वशिष्ठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.