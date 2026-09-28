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Mumbai Indians ने कर्णधारासह ११ खेळाडूंना केलं रिटेन! फ्रँचायझीने संघाबाहेर केलेल्यांची यादीच जाहीर केली

Mumbai Indians Retained and Released Players List for WPL 2026 : वूमन्स प्रीमियर लीगच्या (WPL) पाचव्या हंगामासाठी रिटेंशन जाहीर करण्याची सोमवारी अखेरची तारीख होती. त्यानुसार मुंबई इंडियन्सने ११ खेळाडूंना संघात कायम करताना ६ खेळाडूंना संघातून बाहेर केले आहे.
Mumbai Indians | WPL

Mumbai Indians | WPL

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Mumbai Indians Announce Retained Players List: वूमन्स प्रीमियर लीगचा (WPL) पाचवा हंगाम पुढच्या वर्षी खेळवला जाणार आहे. या हंगामासाठी २८ ऑक्टोबर रोजी कोचीमध्ये लिलाव होणार आहे.

पण त्याआधी २८ सप्टेंबर ही सर्व संघांसाठी रिटेन खेळलेल्या खेळाडूंची यादीत जाहीर करण्याची अंतिम तारीख होती. त्यानुसार आता मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या संघात रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी सोमवारी (२८ सप्टेंबर) जाहीर केली आहे.

Mumbai Indians | WPL
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