Cricket

Gautam Gambhir दुतोंडी! माजी सहकाऱ्याने IND vs PAK लढतीवरून टीम इंडियाच्या कोचला धरले धारेवर

Manoj Tiwary Calls Gautam Gambhir “Hypocrite”: माजी क्रिकेटपटूने गौतम गंभीरवर टीका करताना त्याला ढोंगी म्हटले आहे. तसेच गंभीर बोलतो एक आणि करतो वेगळं असंही त्याने म्हटलंय.
Gautam Gambhir
Gautam GambhirSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामना १४ सप्टेंबरला होणार आहे.

  • या सामन्यावरून माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारीने प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर टीका केली आहे.

  • तिवारीने गंभीरला ढोंगी म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Manoj Tiwari
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Gautam Gambhir
cricket news today
India vs Pakistan
FAQ
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com