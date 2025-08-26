Gautam Gambhir दुतोंडी! माजी सहकाऱ्याने IND vs PAK लढतीवरून टीम इंडियाच्या कोचला धरले धारेवर

आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामना १४ सप्टेंबरला होणार आहे.या सामन्यावरून माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारीने प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर टीका केली आहे. तिवारीने गंभीरला ढोंगी म्हटले आहे..भारतीय क्रिकेट संघाला ९ सप्टेंबरपासून आशिया कप २०२५ स्पर्धा खेळायची आहे. या स्पर्धेत भारताचा सामना साखळी फेरीत १४ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध देखील होणार आहेत. मात्र पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत - पाकिस्तानचे संबंध अधिक बिघडले आहेत. त्यामुळे भारतातून या सामन्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. काही दिवसांपूर्वीच भारताचा माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारीने या सामन्याला कडाडून विरोध केला होता. आता त्याने त्याचसंदर्भात पुन्हा बोलताना भारताचा सध्याचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर निशाणा साधला आहे आणि त्याला ढोंगी म्हटलं आहे..Asia Cup 2025: भारतीय संघाची यूएईत जाण्याची तारीख ठरली, पण ट्रेनिंग कॅम्प नाही; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक, IND vs PAK....यंदाचा आशिया कप २०२५ संयुक्त अरब अमिराती येथे होणार असून टी२० प्रकारात होणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारताचा संघही जाहीर झाला आहे. या स्पर्धेत साखळी फेरीत भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात आहेत, त्यांच्यासह युएई आणि ओमान हे संघ आहेत..याबाबत क्रिकट्र्रॅकरशी बोलताना मनोज तिवारी म्हणाला, 'मला नेहमीच असं वाटत आलंय की गंभीर हा ढोंगी आहे. कारण तोच असा व्यक्ती होता, ज्यावेळी तो प्रशिक्षक नव्हता, त्यावेळी म्हणाला होता की भारताने पाकिस्तानविरुद्ध खेळू नये. पण आता तो काय करणार आहे. तो भारताच्या त्या संघाचा प्रशिक्षक आहे जो संघ आशिया कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे. तो राजीनामा का देत नाही आणि म्हणत नाही की मी भारतीय संघाचा भाग होऊ शकत नाही कारण तुम्ही पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहात?'.याशिवाय यशस्वी जैस्वालला आशिया कपसाठी संधी न दिल्याबद्दलही तिवारीने गंभीरवर टीका केली. तो म्हणाला, 'गंभीरच होता, ज्याने म्हटले होते की यशस्वी जैस्वाल भारतीय क्रिकेटचे भविष्य आहे आणि त्याला टी२० क्रिकेटमधून बाहेर ठेवू नये. त्याला दीर्घकाळासाठी संधी द्यायला हवी. आणि आता तो (जैस्वाल) संघातच नाही. याशिवाय देखील त्याने अनेक अशी विधाने केली आहेत, पण त्याच्या विरुद्ध कृती केली आहे. मला नेहमीच वाटत आलंय की तो ढोंगी आहे.'.Asia Cup 2025: 'माणसाच्या जीवाची किंमत शून्य; IND vs PAK सामना पाहाणार नाही', माजी क्रिकेटपटू बरसला.याशिवाय मनोज तिवारीने श्रेयस अय्यरबाबत म्हटले की त्याला कर्णधारपदासाठी शुभमन गिलसोबत गंभीरमुळे स्पर्धा करावी लागत आहे. गंभीरला श्रेयस अय्यरपेक्षा शुभमन गिल जास्त आवडतो.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की मनोज तिवारी आणि गंभीर हे माजी संघसहकारी देखील आहेत. आयपीएलमध्येही ते एकत्र खेळले असून २०१२ मध्ये गंभीरच्या नेतृत्वात विजेतेपद जिंकलेल्या कोलकाता नाईट रायडर्सचा तिवारी महत्त्वाचा भाग होता..FAQs१. आशिया कप २०२५ कधी आणि कुठे होणार आहे?➤ आशिया कप २०२५ सप्टेंबरमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये टी२० फॉरमॅटमध्ये होणार आहे.(When and where will Asia Cup 2025 be held?)२. भारत आणि पाकिस्तानचा सामना कधी आहे?➤ १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होणार आहे.(When is the India vs Pakistan match?)३. मनोज तिवारीने गौतम गंभीरवर का टीका केली?➤ गंभीरने आधी पाकिस्तानविरुद्ध खेळू नये असं म्हटलं होतं पण आता प्रशिक्षक असूनही तो विरोध करत नाही, यावर तिवारीने टीका केली.(Why did Manoj Tiwary criticise Gautam Gambhir?)४. तिवारीने गंभीरला काय म्हटलं?➤ तिवारीने गंभीरला "ढोंगी" म्हटलं.(What did Tiwary call Gambhir?)५. यशस्वी जैस्वालबाबत तिवारीने काय म्हटलं?➤ जैस्वालला गंभीरने भारतीय क्रिकेटचे भविष्य म्हटलं होतं पण आता तो आशिया कप संघातून बाहेर आहे.(What did Tiwary say about Yashasvi Jaiswal?)६. श्रेयस अय्यर आणि शुभमन गिलच्या स्पर्धेबाबत तिवारीचे मत काय आहे?➤ गंभीरमुळे श्रेयस अय्यरला कर्णधारपदासाठी गिलशी स्पर्धा करावी लागते, असं तिवारी म्हणाला.(What did Tiwary say about Shreyas Iyer vs Shubman Gill captaincy race?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.