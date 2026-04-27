IPL 2026, Video: ज्या नेट बॉलरला रक्तबंबाळ अवस्थेत नेलेलं हॉस्पिटलमध्ये, त्याची भेट घेत पंजाबच्या खेळाडूने मागितली माफी

Marcus Stoinis Meets Injured Net Bowler: भारतात सध्या इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत प्रत्येक संघ सरावासाठी काही स्थानिक नेट गोलंदाजांचीही मदत घेत असतात. दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्सविरुद्ध झालेल्या सामन्यापूर्वी आंध्रप्रदेशमधील वर्री गिरीप्रसाद याची नेट गोलंदाज (Net Bowler) म्हणून सराव सत्रात सहभागी झाला होता. मात्र तो सरावादरम्यान गंभीर जखमी (injury) झाला होता. आता त्याची पंजाब किंग्सचा अष्टपैलू खेळाडू मार्कस स्टॉयनिसने (Marcus Stoinis) हॉस्पिटलमध्ये भेट घेतली आहे. .शनिवारी दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात सामना झाला होता. यासामन्याच्या एकदिवस आधी सराव करत असताना स्टॉयनिसने मारलेल्या शॉटवर चेंडू गिरीप्रसादच्या चेहऱ्यावर जोरात आदळला. त्यामुळे रक्तही वाहू लागले होते. त्याच्यावर मैदानात प्राथमिक उपचार करण्यात आल्यानंतर तातडीने अँब्युलन्समधून हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले होते. त्याच्यावर हॉस्पिटलमध्ये तातडीने उपचारही करण्यात आले. तो दिल्ली कॅपिटल्सचा नेट गोलंदाज होता..दरम्यान, शनिवारी सामना झाल्यानंतर मार्कस स्टॉयनिसने हॉस्पिटलमध्ये जाऊन गिरीप्रसादची विचारपूस केली आहे. त्याने हॉस्पिटलमध्ये त्याचा शॉटमुळे दुखापत झाल्याने माफीही मागितली. तसेच त्याच्या कॅपवर एक संदेश लिहून स्वाक्षरी करत ती त्याला भेट दिली आहे. स्टॉयनिसरने गिरीप्रसादसोबत फोटोही काढला. त्याच्यासोबत पंजाब किंग्सचे काही सदस्य देखील उपस्थित होते. त्यांनी गिरीप्रसादच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्याचे डिटेल्स देण्यास सांगितले. तसेच गिरीप्रसादला सांगितले की हैदराबादमध्ये तुझ्याशी संपर्क साधू..पंजाब किंग्सचा विजयदरम्यान, शनिवारी झालेल्या सामन्यात पंजाब किंग्सने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध ऐतिहासिक विजय मिळवला. टी२० क्रिकेटमधील सर्वोच्च धावांचे लक्ष्य त्यांनी गाठले. या सामन्यात केएल राहुल (नाबाद १५२) आणि नितीश राणा (९१) यांच्या खेळीने केल्यानंतर दिल्लीने २० षटकात २ बाद २६४ धावा केल्या होत्या..त्यानंतर २६५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पंजाबने १८.५ षटकात पूर्ण केले. पंजाबकडून प्रभसिमरन सिंगने ७६ धावा, तर श्रेयस अय्यरने नाबाद ७१ धावांची खेळी केली. प्रियांशी आर्यने ४३ धावा केल्या. त्यामुळे पंजाबन विक्रमी लक्ष्य पार करत इतिहास घडवला.