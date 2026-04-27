सेम टू सेम! सॅमसनने शुभमन गिलला क्षणार्धात स्टम्पिंग करताच झाली तीन वर्षांपूर्वीच्या धोनीची आठवण; IPL नेच केला Video शेअर

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत चेन्नई सुपर किंग्सला रविवारी गुजरात टायटन्सविरुद्ध ५ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. हा चेन्नईला हंगामातील पाचवा पराभव होता. पण असे असले तरी या सामन्यात संजू सॅमसनच्या (Sanju Samson) यष्टीरक्षणाने सर्वांना एमएस धोनीची (MS Dhoni) आठवण करून दिली. .IPL 2026 News: MS Dhoni च्या चाहत्यांना झटका देणारी बातमी, CSK च्या वाढल्या अडचणी; सराव सत्रात जे घडलं, ते खूपच धक्कादायक... .सध्या धोनी पोटरीच्या दुखापतीमुळे चेन्नईसाठी (CSK) अद्याप सामना खेळायला मैदानात उतरलेला नाही. त्यामुळे आयपीएल २०२६ साठी तरी आत्तापर्यंत ८ सामन्यांत यष्टीरक्षक म्हणून संजू सॅमसनने यष्टीरक्षण केले आहे. सॅमसनला चेन्नईने या हंगामापूर्वी राजस्थान रॉयल्सकडून त्याला ट्रेडमार्फत संघात घेतले होते..दरम्यान, रविवारी झालेल्या सामन्यात चेन्नईने गुजरातसमोर १५९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना साई सुदर्शन आणि कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) यांनी गुजरातला चांगली सुरुवात दिली होती. दोघांनी ५८ धावांची सलामीला भागीदारी केली. पण ही भागीदारी नूर अहमदने ७ व्या षटकात मोडली. पण नूरसह या विकेटमध्ये संजू सॅमसनचेही योगदान राहिले. नूरने टाकलेल्या चेंडूवर गिल शॉट खेळण्यास चूकला आणि चेंडू सॅमसनच्या हातात केला. त्यावेळी त्याने वेळ न दवडला स्टम्पवरील बेल्स उडवल्या. जेव्हा बेल्स उडल्या, त्यावेळी गिलचा पाय हवेत होता. त्यामुळे तो २३ चेंडूत ३३ धावांवर बाद झाला..IPL 2026 Controversy : ५ विकेट्स घेणाऱ्या मोहसिन खानला Super Over मध्ये गोलंदाजी का दिली नाही? नेमकं काय घडलं ते वाचा....तीन वर्षांपूर्वीच्या धोनीची आठवणतीन वर्षांपूर्वी आयपीएल २०२३ स्पर्धेत अहमदाबादला झालेल्या अंतिम सामन्यात रवींद्र जडेजाच्या गोलंदाजीवर धोनीने गिलला यष्टीचीत केले होते. त्यावेळी धोनीने काही मिलिसेंकदमध्ये स्टम्पवरील बेल्स उडवल्या होत्या. त्यामुळे गिल ३९ धावांवर बाद झाला होता. अशाच घटनेची पुनरावृत्ती रविवारी पाहायला मिळाली. त्यामुळे आयपीएलकडूनही धोनी आणि सॅमसन यांनी गिलला केलेल्या यष्टीचीतचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. यात दोन्ही विकेट्समधील साम्य स्पष्ट दिसून येत आहे..गुजरातचा विजयदरम्यान, १५९ धावांचा पाठलाग करताना गिल बाद झाल्यानंतर गुजरातकडून जॉस बटलरने सुदर्शनची साथ दिली. साई सुदर्शनने ४६ चेंडूतच ८७ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने ४ चौकार आणि ७ षटकार मारले. बटलरने ३० चेंडूत नाबाद ३९ धावा केल्या. गुजरातने १६.४ षटकात १६२ धाव करत सामना जिंकला.तत्पुर्वी, चेन्नईकडून कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने चांगली खेळी करताना ६० चेंडूत ६ चौकार आणि ४ षटकारांसह नाबाद ७४ धावा केल्या. त्यामुळे चेन्नईला २० षटकात ७ बाद १५८ धावांपर्यंत पोहचला आले. गुजरातकडून कागिसो रबाडाने ३ विकेट्स घेतल्या, तर अर्शद खानने २ विकेट्स घेतल्या.