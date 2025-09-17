Asia Cup 2025: पाकिस्तानच्या रडारडीनंतर अखेर सुवर्णमध्य निघाला; ICC ने सामन्याधिकाऱ्यांबाबत घेतला मोठा निर्णय

आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यात हस्तांदोलन वादामुळे वातावरण तापले. पाकिस्तानने सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांची तक्रार केली होती, परंतु आयसीसीने ती नाकारली. अखेर या वादावर सुवर्णमध्य काढण्यात आला आहे. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना तर झाला, पण या सामन्यातील हस्तांदोलनचा वाद चांगलाच चर्चेत राहिला. दुबईत झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तान संघासोबत हस्तांदोलन करणे टाळले होते. अगदी नाणेफेकीवेळीही भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघासोबत हात मिळवला नव्हता. यावरून वातावरण बरेच तापले होते. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) याबाबत आरडाओरड केल्याचेही दिसले. .IND vs PAK, Asia Cup: भारतानं हस्तांदोलन टाळलं, पण पाकिस्तानची कारवाई आपल्याच अधिकाऱ्यावर; पदावरूनच केलं बडतर्फ.पाकिस्तानने अगदी सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांची तक्रारही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (ICC) केली होती. पाकिस्तानने जर पायक्रॉफ्ट यांची आशिया कपमधून हाकालपट्टी केली नाही, तर स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याचीही धमकी दिली होती.पण आयसीसीने त्यांची ही तक्रार नाकारली असून पायक्रॉफ्ट यांना आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या अधिकाऱ्याकडून नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन होणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते, असं स्पष्ट केलं. मात्र आता असे समजत आहे की जरी आयसीसीने पाकिस्तानची तक्रार नाकारली असली तरी सुवर्णमध्य काढण्यात आला आहे. पीसीबीच्या आतल्या सुत्राने याबाबात माहिती दिली..पाकिस्तानच्या सामन्यांमध्ये अँडी पायक्रॉफ्ट हे सामनाधिकारी नसतील, त्यांच्याऐवजी रिची रिचर्डसन यांना सामनाधिकारी म्हणून पाठण्यास आयसीसीने तयारी दाखवली आहे. दरम्यान, पाकिस्तानने पायक्रॉफ्ट यांच्याविरुद्ध केलेली तक्रार नाकारण्याच्या पत्रावर आयसीसीचे जनरल मॅनेजर वासिम खान यांनीच स्वाक्षरी केली होती. वासिम खान हे पीसीबीचे माजी सीईओ आहेत..आयसीसीने पाकिस्तानची तक्रार अमान्य केल्यानंतर बऱ्याच गोष्टी घडल्या. त्यानंतर अखेर रिचर्डसन यांना पायक्रॉफ्ट यांच्या जागेवर पाकिस्तानच्या सामन्यांमध्ये सामनाधिकारी म्हणून नेमण्यात आले. हा निर्णय पीसीबीचे अध्यक्ष आणि आयसीसी क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसिन नाकवी यांची प्रतिष्ठा वाचवणारा ठरला. नाकवी हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या मंत्रीमंडळातील अंतरिम मंत्री देखील आहेत. त्यांनी पंतप्रधानांची भेटही घेतली होती, यावेळी त्यांच्यात आशिया कपवर बहिष्कार टाकण्यावर चर्चा झाली. जर पाकिस्तानने आशिया कप न खेळण्याचा निर्णय घेतला असता, तर त्यांना १६ मिलियन डॉलरचा फटका बसला असता, जो पीसीबीसाठी परवडणारा नाही..IND vs PAK: भारताने विजयानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हात मिळवण्यास का दिला नकार? कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्ट शब्दात सांगितलं.दरम्यान, पाकिस्तानला बुधवारी (१७ सप्टेंबर) युएईविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. या सामन्याच्या पूर्वसंध्येला होणारी पत्रकार परिषदही रद्द करण्यात आली. याबाबत सुत्राने माहिती दिली की त्यांना सर्व पत्ते झाकून ठेवायचे असून कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे द्यायची नाहीयेत. बुधवारी होणारा सामना पाकिस्तान आणि युएईसाठी निर्णायक आहे. कारण हा सामना जो संघ जिंकेल, तो सुपर फोर फेरीत खेळणार आहे..FAQs१. भारत-पाकिस्तान सामन्यात वाद कशामुळे झाला?➤ भारताने पाकिस्तान संघासोबत हस्तांदोलन करण्यास नकार दिल्यामुळे वाद निर्माण झाला.(Why did the controversy arise in the India-Pakistan match?)२. पाकिस्तानने आयसीसीकडे कोणती तक्रार केली होती?➤ पाकिस्तानने अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्या भूमिकेविरोधात तक्रार केली होती.(What complaint did Pakistan file with the ICC?)३. आयसीसीने या तक्रारीवर काय निर्णय दिला?➤ आयसीसीने पाकिस्तानची तक्रार नाकारली.(What was ICC’s decision on the complaint?)४. अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्या जागी कोण सामनाधिकारी झाले?➤ रिची रिचर्डसन यांची पाकिस्तानच्या सामन्यांसाठी नेमणूक झाली.(Who replaced Andy Pycroft?)५. बहिष्कार टाकल्यास पाकिस्तानला किती नुकसान झाले असते?➤ सुमारे १६ मिलियन डॉलर्सचा तोटा झाला असता.(How much loss would Pakistan have faced if they boycotted?)६. पुढील पाकिस्तानचा सामना कोणत्या संघाशी आहे?➤ पाकिस्तानचा पुढील सामना युएईविरुद्ध आहे.(Who is Pakistan’s next opponent? – UAE.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.