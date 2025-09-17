Cricket

Asia Cup 2025: पाकिस्तानच्या रडारडीनंतर अखेर सुवर्णमध्य निघाला; ICC ने सामन्याधिकाऱ्यांबाबत घेतला मोठा निर्णय

ICC Rejects PCB Complaint but Offers Middle Ground: भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात हस्तांदोलन वादामुळे पाकिस्तानने आयसीसीकडे तक्रार केली होती. आयसीसीने तक्रार नाकारली, परंतु सुवर्णमध्य साधत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यात हस्तांदोलन वादामुळे वातावरण तापले.

  • पाकिस्तानने सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांची तक्रार केली होती, परंतु आयसीसीने ती नाकारली.

  • अखेर या वादावर सुवर्णमध्य काढण्यात आला आहे.

