Hardik Pandya wants to leave MI: "आता माझ्याने होणार नाही..."! IPL 2026 मध्यंतरालाच हार्दिक पांड्याने घेतला संघ सोडण्याचा निर्णय; धक्कादायक कारण आले समोर

Hardik Pandya mentally stressed after MI playoff exit: मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात लवकरच नेतृत्वबदल झालेला पाहायला मिळणार आहे. सध्याचा कर्णधार हार्दिक पांड्या याने, आता माझ्याने होणार नाही..., असे MI व्यवस्थापनाला स्पष्टपणे सांगून टाकले आहे. हार्दिक फ्रँचायझी सोडणार असून, त्याने हंगामाच्या मध्यातच संघ व्यवस्थापनाला ही गोष्ट कळवली आहे, अशी माहिती स्पर्धेतील एका वरिष्ठ सूत्राने शुक्रवारी पीटीआयला दिली. २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या जागी ३२ वर्षीय हार्दिकने संघाचे नेतृत्व स्वीकारले होते. पण, मागील तीन पर्वात संघाची कामगिरी निराशाजनक झाली आणि IPL 2026 मोहीम संपण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वीच मुंबई इंडियन्स व्यवस्थापनाला फ्रँचायझी सोडण्याबद्दल कळवले होते..अजून बरेच सामने बाकी असतानाच प्ले-ऑफच्या आशा संपुष्टात आल्यानंतर, पांड्या आणि MI या दोघांचे परस्पर संमतीने वेगळे होण्यावर एकमत झाल्याचे समजते. "हार्दिक मानसिक तणावाखाली होता आणि पूर्णपणे थकून गेला होता. त्याला पाठीलाही दुखापत झाली होती. खरं तर, प्ले-ऑफच्या आशा संपुष्टात आल्यानंतर, हार्दिकने MI व्यवस्थापनाला कळवले होते की, तो या संघासोबत थांबणार नाही. हार्दिक फक्त ३२ वर्षांचा आहे. तो ३० वर्षांचा असताना २०२४ मध्ये MI मध्ये परतला. पहिल्या वर्षी त्याला चाहत्यांकडून प्रचंड ट्रोल केले गेले आणि या हंगामातही गोष्टी अपेक्षेप्रमाणे घडल्या नाहीत," अशी माहिती एका आयपीएल सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर पीटीआयला दिली..Hardik Pandya Captaincy: Hardik पंड्याची मुंबई इंडियन्सधून हकालपट्टी होणार? जागा घेण्यासाठी 'हे' २ दिग्गज खेळाडू शर्यतीत.गेल्या दोन हंगामात MI च्या चाहत्यांनी सामन्यांदरम्यान पांड्याला वारंवार बुईंग केले होते आणि या टोमण्यांमुळे तो व्यथित झालेला दिसत होता. त्याने म्हटले की, "हा एक कठीण पण मनोरंजक प्रवास राहिला आहे." मात्र, त्याच्या सहनशक्तीचा अंत झालाय..."एका तरुणाची सहनशक्तीही मर्यादित असते. मागची तीन वर्षे त्याच्यासाठी सोपी नव्हती. २०२१ मध्ये त्याने सोडलेली MIची ड्रेसिंग रूम, २०२४ मध्ये तो परतला तेव्हा पूर्वीसारखी राहिली नव्हती. प्रत्येक वरिष्ठ खेळाडूचे एकमत नव्हते. मतभेद असूनही निकाल लागल्यास, तुम्ही निराश होणार नाही. पण, जेव्हा प्रत्येकजण वेगवेगळ्या दिशेने ओढतो, तेव्हा एका टप्प्यानंतर पुढे जाण्यासाठी तुमच्याकडे मानसिक क्षमता उरत नाही. त्यामुळे, हार्दिकने मोसमाच्या मध्यातच ठरवले होते की तो पुढच्या मोसमात MI चा भाग असणार नाही," असे सूत्राने पुढे सांगितले..Vaibhav Sooryavanshi : वडिलांनी दिलेली मोलाची शिकवण, कायम जपणार... वैभवचा निर्धार; हृदयस्पर्शी विधानानं जिंकली मनं....हार्दिकने मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व केलेल्या ३९ सामन्यांमध्ये, त्याने संघाला १५ विजय मिळवून दिले आहेत, तर २४ सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला आहे. त्याची विजयाची टक्केवारी ३८.४६% असून ती पराभवाच्या टक्केवारीपेक्षा (६१.५३%) खूपच कमी आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये १००% प्रयत्नांची अपेक्षा करणाऱ्या वरिष्ठ खेळाडूंकडून हार्दिकला जशी अपेक्षा होती, तशीच परतफेड झाली नाही.