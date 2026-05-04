MI vs LSG Live: ६,६,६,६,६,६,६,६! निकोलस पूरनचा रुद्रावतार; १६ चेंडूंत अर्धशतक अन् नाही राहिला वैभव सूर्यवंशीचा 'तो' भारी विक्रम

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Marathi Update: तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला परतलेल्या निकोलस पूरनने वानखेडे स्टेडियमवर षटकारांचा पाऊस पाडला. त्याने मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांची यथेच्छ धुलाई करताना २१ चेंडूंत १ चौकार व ८ षटकारांसह ६३ धावांची वादळी खेळी केली. त्याने अवघ्या १६ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि युवा सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी याचा मोठा विक्रम मोडला. .हार्दिक पांड्याला पाठीच्या दुखापतीमुळे MI vs LSG सामन्याला मुकावे लागले आणि त्याच्याजागी सूर्यकुमार यादव नेतृत्व करतोय. MI चा संघ दोन बदलांसह मैदानावर उतरला असून हार्दिकच्या जागी रोहित शर्मा परतला आहे, तर ट्रेंट बोल्टच्या जागी कॉर्बिन बॉश खेळतोय. राज बावा व रघु शर्मा हेही संघात परतले आहेत. सूर्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. LSG चा संघही तीन बदलांसह मैदानावर उतरला आहे. जॉश इंग्लिस हा मुकूल चौधरीच्या जागी खेळतोय, तर अक्षत रघुवंशीचे पदार्पण झआले आहे. मुंबई इंडियन्सने या पर्वात २४ खेळाडूंना खेळवले आहे आणि ही यंदाच्या पर्वातील एखाद्या संघाची सर्वाधिक खेळाडू संख्या आहे. यापूर्वी २००८ व २०२१ मध्येही त्यांनी २४ खेळाडूंचा वापर केला होता..Why Hardik Pandya Not Playing Today? हार्दिक MI vs LSG सामना का खेळत नाही? मुंबई इंडियन्सने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स; गर्लफ्रेंड कल्चर बंद होणार असल्याने झालाय का नाराज? .इंग्लिसने लखनौला आक्रमक सुरूवात करून देताना ५ चेंडूंत ३ चौकारांच्या मदतीने १३ धावा कुटल्या, परंतु मुंबईचा फॉर्मात असलेला फिरकीपटू अल्लाह गजनफरने त्याला बाद केले. गजनफरने यंदाच्या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये सहा विकेट्स घेतल्या आणि मुंबई इंडियन्सकडून फिरकीपटूची ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. यापूर्वी २०११ मध्ये हरभजन सिंगने एकाच पर्वात पॉवर प्लेमध्ये पाच विकेट्स घेतल्या होत्या. मिचेल मार्श MI च्या कोणत्याच गोलंदाजाला हलक्यात घेत नव्हता. त्याने जसप्रीत बुमराहच्या दोन षटकांत ३१ धावा कुटल्या. .निकोलस पूरनला त्याचा फॉर्म परत मिळवण्यासाठी ही संधी होती आणि त्याचे खणखणीत षटकात टीकाकारांना उत्तर देत होते. LSG ने पॉवर प्लेमध्ये ९० धावा कुटल्या आणि ही त्यांची पॉवर प्लेमधील सर्वाधिक धावसंख्या ठरली. २०२३ मध्ये त्यांनी चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध १ बाद ८० धावा केल्या होत्या. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध ही दुसरी पॉवर प्लेमधील दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. दिल्ली कॅपिट्लिस ( २०२४) व सनरायझर्स हैदराबाद ( २०२६) यांनी ९२ धावा केल्या होत्या. लखनौने आज चेन्नईच्या ( २०१५) ९० धावांची भागीदारी केली. पूरनने १६ चेंडूंत ७ षटकारांसह अर्धशतक पूर्ण केले..मोडला वैभव सूर्यवंशीचा विक्रमआयपीएलमध्ये २० पेक्षा कमी चेंडूंत सर्वाधिक अर्धशतक झळकावणाऱ्या फलंदाजांमध्ये निकोलस ( ५) दुसऱ्या क्रमांकावर आला. अभिषेक शर्मा ( ६) अव्वल स्थानी आहे, तर लखनौच्या फलंदाजाने वैभव सूर्यवंशीला ( ४) मागे सोडले. लखनौकडून आयपीएलमध्ये सर्वात कमी चेंडूंत अर्धशतकांच्या विक्रमात निकोलस दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला. पहिला क्रमांकही त्याच्याच ( १५ चेंडू वि. RCB, २०२३) नावावर आहे. कॉर्बिन बॉशने नवव्या षटकात निकोलसला माघारी पाठवले आणि मिचेल मार्शसोबत त्याची ३५ चेंडूंत ९४ धावांची भागीदारी तुटली.