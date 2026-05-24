MI vs RR: वैभव सूर्यवंशी, पराग फेल; पण जडेजाचा फिनिशिंग टच अन् राजस्थान रॉयल्स २०० धावा पार; मात्र मुंबई इंडियन्स करणार गेम?

IPL 2026, MI vs RR: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (२४ मे) मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या अखेरच्या सामन्यात दमदार गोलंदाजी केली, पण तरी राजस्थान रॉयल्सला २०० धावा पार करण्यात यश आले. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने मुंबई इंडियन्ससमोर २०६ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. आता राजस्थान रॉयल्सला प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवत या स्पर्धेतील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी आता धावांचा बचाव करावा लागणार आहे. कारण या सामन्यावर त्यांचे या स्पर्धेतील भवितव्य अवलंबून आहे. .Rishabh Pant: रिषभ पंतची कॅप्टनशिप जाणार? IPL 2026 मध्ये फ्लॉप ठरल्यानंतर LSG मध्ये मोठ्या बदलांचे संकेत!.या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. राजस्थानकडून सलामीला फलंदाजीला आलेल्या यशस्वी जैस्वालने आक्रमक सुरुवात केली, मात्र वैभव सूर्यवंशी फलंदाजी करताना संघर्ष करत होता. अखेर चौथ्या षटकात विल जॅक्सने यशस्वी जैस्वालला १७ चेंडूत २७ धावांवर बाद केले. त्याचा झेल कॉर्बिन बॉशने घेतला. त्यानंतर पुढच्याच षटकात दीपक चाहरने वैभव सूर्यवंशीचा अडथळा दूर केला वैभवचा झेल ४ धावांवर नमन धीरने घेतला, तसेच ६ व्या षटकात रियान परागला अल्लाह गझनफरने बाद केले. त्याचा १४ धावावंर बाऊंड्री लाईनवर अफलातून झेल तिलक वर्माने घेतला. .त्यानंतर ध्रुव जुरेल आणि दसून शनका यांनी डाव सावरला होता, त्यांच्यात ४५ धावांची भागीदारीही झाली होती.पण ११ व्या षटकात धावा पळताना गोंधळ झाला आणि या गोंधळात दसून शनका १५ चेंडूत २९ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर जुरेलचा अडथळाही कॉर्बिन बॉशने १३ व्या षटकात त्याला त्रिफळाचीत करत दूर केला. जुरेलने २६ चेंडूत ३८ धावा केल्या. नंतर १६ व्या षटकात डनोवन फरेराही १८ धावांवर बाद झाला. पण तरी जोफ्रा आर्चर अत्यंत वेगात खेळत होता. .मात्र १८ व्या षटकात शार्दुल ठाकूरने दोन धक्के राजस्थानला दिले. त्याने शुभम दुबेला ५ धावांवर बाद केले. तसेच जोफ्रा आर्चरलाही बाद केलं. जोफ्रा आर्चरने १५ चेंडूत १ चौकार आणि ३ षटकारांसह ३२ धावा केल्या. शेवटी रवींद्र जडेजा आणि नांद्रे बर्गरने आक्रमक खेळत राजस्थानला २०० धावांच्या वर पोहचवले. जडेजा ११ चेंडूत १९ धावांवर नाबाद राहिल, तर बर्गर ३ चेंडूत १० धावांवर नाबाद राहिला. राजस्थानने २० षटकात ८ बाद २०५ धावा केल्या..IPL 2026 Playoff Race: मुंबई विरुद्ध राजस्थान: प्लेऑफची चौथी जागा कोणाची? पाहा सविस्तर समीकरणे!.मुंबई इंडियन्सकडून दीपक चाहर आणि शार्दुल ठाकूर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. विल जॅक्स, अल्ला गझनफर आणि कॉर्बिन बॉश यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.