Rishabh Pant: रिषभ पंतची कॅप्टनशिप जाणार? IPL 2026 मध्ये फ्लॉप ठरल्यानंतर LSG मध्ये मोठ्या बदलांचे संकेत!

Will LSG Appoint a New Captain in 2027?: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ ची स्पर्धा लखनौ सुपर जायंट्ससाठी(LSG) फारशी चांगली ठरली नाही. या हंगामात लखनौ संघाचा खेळ अत्यंत खराब राहिला. रिषभ पंतच्या (Rishabh Pant) नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या या संघाने हंगामातील आपले सर्व १४ साखळी सामने खेळले, ज्यामध्ये त्यांना केवळ ४ सामने जिंकण्यात यश आले, तर उर्वरित १० सामन्यांत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. आयपीएल २०२६ च्या स्पर्धेतून प्लेऑफमधून बाहेर पडणारा लखनौ हा पहिला संघ ठरला..लखनौ संघासाठी आयपीएल २०२६ चा हंगाम निराशाजनक ठरल्याने संघात मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. जागतिक क्रिकेट संचालक टॉम मूडी यांनी संघ अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचे मान्य केले असून भविष्यातील नेतृत्वाबाबत गंभीर चर्चा होण्याचे संकेत दिले आहेत. मोठ्या अपेक्षांसह स्पर्धेत उतरलेल्या लखनौ संघाला संपूर्ण हंगामात केवळ ४ सामन्यांत विजय मिळवता आला आणि ते गुणतालिकेत तळाशी राहिले. हा हंगाम संघाच्या सर्वात खराब हंगामांपैकी एक ठरला आहे..IPL 2026 Playoff Scenario: श्रेयस अय्यरचे शतक, जिंकूनही पंजाब किंग्सची प्ले ऑफमधील जागा पक्की नाहीच... जाणून घ्या समीकरण\n.काल झालेल्या सामन्यानंतर पंजाब किंग्सकडून झालेल्या पराभवावर बोलताना टॉम मूडी यांनी मान्य केले की कर्णधार रिषभ पंतला नेतृत्वाचा दबाव झेलणे कठीण जात होते आणि त्याचा परिणाम त्याच्या फलंदाजीवरही झाला..कर्णधारपदाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर त्याच्यासाठी हा हंगाम खूप आव्हानात्मक ठरला. हे संपूर्ण हंगामातील निकालांमधून स्पष्ट दिसून आले. पण यामुळे एक प्रश्न निर्माण होतो की, कर्णधारपदाच्या दबावामुळेच त्याची फलंदाजी खराब झाली का? मला माहिती आहे की हा हंगाम आमच्यासाठी कठीण होता. पण आम्ही यावर विचार करू, वेळ घेऊ आणि संपूर्ण परिस्थितीचे चिंतन करू, असे टॉम मूडी पंजाब किंग्सविरुद्धच्या पराभवानंतर पत्रकार परिषदेत म्हणाले..पुढे बोलताना टॉम मूडी म्हणाले की आमचा खेळ अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही. आम्ही जशी कामगिरी करायला हवी होती तशी करू शकलो नाही. भविष्यातील कर्णधारपदाबाबत बोलताना ते म्हणाले की आता आम्ही यावर गांभीर्याने विचार करणार आहोत. या हंगामात नेमक्या कोणत्या चुका झाल्या याचा सखोल विचार करून आम्ही काही कठोर आणि मोठे निर्णय घेऊ..त्याचबरोबर त्यांनी सांगितले की आता झालेल्या चुका विसरून पुढच्या हंगामासाठी नव्याने सुरुवात करण्याची गरज आहे. संघाने या हंगामात मोठी निराशा केली आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षी लखनौ सुपर जायंट्समध्ये नवा कर्णधार आणि नव्या स्वरूपाचा संघ पाहायला मिळू शकतो..IPL 2026 Point Table: लखनौ सुपर जायंट्सचा विजय! रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला मोठा धक्का, PlayOff चे गणित बनले अधिक मजेशीर .एलएसजीची आयपीएल २०२६ मोहीम११ एप्रिल – Delhi Capitals विरुद्ध, लखनौ – ६ गडी राखून पराभव२५ एप्रिल – Sunrisers Hyderabad विरुद्ध, हैदराबाद – ५ गडी राखून विजय३९ एप्रिल – Kolkata Knight Riders विरुद्ध, कोलकाता – ३ गडी राखून विजय१२ एप्रिल – Gujarat Titans विरुद्ध, लखनौ – ७ गडी राखून पराभव१५ एप्रिल – Royal Challengers Bengaluru विरुद्ध, बंगळूरू – ५ गडी राखून पराभव१९ एप्रिल – Punjab Kings विरुद्ध, मुल्लानपूर – ५४ धावांनी पराभव२२ एप्रिल – Rajasthan Royals विरुद्ध, लखनौ – ४० धावांनी पराभव२६ एप्रिल – Kolkata Knight Riders विरुद्ध, लखनौ – सुपर ओव्हरमध्ये पराभव४ मे – Mumbai Indians विरुद्ध, मुंबई – ६ गडी राखून पराभव७ मे – Royal Challengers Bengaluru विरुद्ध, लखनौ – ९ धावांनी विजय (DLS)१० मे – Chennai Super Kings विरुद्ध, चेन्नई – ५ गडी राखून पराभव१५ मे – Chennai Super Kings विरुद्ध, लखनौ – ७ गडी राखून विजय१९ मे – Rajasthan Royals विरुद्ध, जयपूर – ७ गडी राखून पराभव२३ मे – Punjab Kings विरुद्ध, लखनौ – ७ गडी राखून पराभव