Rishabh Pant: रिषभ पंतची कॅप्टनशिप जाणार? IPL 2026 मध्ये फ्लॉप ठरल्यानंतर LSG मध्ये मोठ्या बदलांचे संकेत!

Will LSG Appoint a New Captain in 2027?: IPL 2026 मध्ये LSG च्या खराब कामगिरीनंतर ऋषभ पंतच्या कर्णधारपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. टॉम मूडी यांनी मोठ्या बदलांचे संकेत दिले. टॉम मूडी यांच्या वक्तव्यानंतर पुढच्या हंगामात LSG मध्ये मोठे बदल आणि नव्या कर्णधाराची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
Will LSG Appoint a New Captain in 2027?: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ ची स्पर्धा लखनौ सुपर जायंट्ससाठी(LSG) फारशी चांगली ठरली नाही. या हंगामात लखनौ संघाचा खेळ अत्यंत खराब राहिला. रिषभ पंतच्या (Rishabh Pant) नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या या संघाने हंगामातील आपले सर्व १४ साखळी सामने खेळले, ज्यामध्ये त्यांना केवळ ४ सामने जिंकण्यात यश आले, तर उर्वरित १० सामन्यांत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. आयपीएल २०२६ च्या स्पर्धेतून प्लेऑफमधून बाहेर पडणारा लखनौ हा पहिला संघ ठरला.

