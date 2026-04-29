MI vs SRH Live: रोहित शर्मा आजचाच नव्हे, तर आणखी काही सामने मुकणार; हार्दिक पांड्याने दिले अपडेट्स, मुंबई इंडियन्सच्या संघात ३ बदल

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Marathi Update: मुंबई इंडियन्सचे भविष्य आता पूर्णपणे त्यांच्याच हातात आहे. ७ सामन्यांत फक्त २ विजय मिळवून ते नवव्या क्रमांकावर आहेत आणि प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी त्यांना सातही सामने जिंकणे गरजेचे आहे. त्यात इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये त्याच्यांसमोर तालिकेत १० गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या सनरायझर्स हैदराबादचे आव्हान आहे. रोहित शर्मा खेळणार की नाही, हा प्रश्न कालपर्यंत अनुत्तरीतच होता. .२०१४ मध्ये पहिले पाच सामने हरूनही मुंबई इंडियन्सनी अव्वल चारमध्ये स्थान मिळवले. २०१५ मध्ये, पहिल्या पाच सामन्यांपैकी केवळ एकच सामना जिंकूनही त्यांनी विजेतेपद पटकावले आहे. सनरायझर्स हैदराबादने MIविरुद्धच्या शेवटच्या सहा सामन्यांपैकी फक्त एकच सामना जिंकला आहे आणि वानखेडेवर त्यांच्याविरुद्ध खेळलेल्या शेवटच्या नऊ सामन्यांपैकी फक्त दोनच जिंकले आहेत. जसप्रीत बुमराह चांगल्या फॉर्मात नसला तरी आजच्या सामन्यात अभिषेक शर्माविरुद्ध त्याची टशन पाहायला आवडेल. जस्सीने मागील पाच डावांत दोन वेळा SRH च्या फलंदाजाला बाद केले आहे आणि फक्त १७ धावा करू दिल्या आहेत..हार्दिक पांड्याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचवेळी हार्दिकच्या मागे उभ्या असलेल्या SRH कॅप्टन पॅट कमिन्सच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसला. रायन रिकेल्टन, विल जॅक्स, रॉबिन मिंझ यांचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन झाले आहे. रोहित शर्माला बरं होण्यासाठी आणखी काही सामने मुकावे लागतील.. तो मेहनत घेतोय आणि तो पुनरागम करेल, असे हार्दिक म्हणाला..हार्दिक नेमकं काय म्हणाला?"खेळपट्टी चांगली दिसतेय, वारा आहे आणि थोडी थंडी आहे. मला नाही वाटत की, दुसऱ्या डावात दव काही अडचण आणेल. आमच्यासाठी नव्याने सुरुवात करणे आणि गोष्टी जास्त गुंतागुंतीच्या न करणे महत्त्वाचे होते.मिचेल सँटनर आणि आज क्विंटन डी कॉक, दोघेही दुर्दैवी ठरले, क्विंटनला मनगटाची दुखापत झाली होती. संघात काही बदल आहेत: रिकेल्टन आणि मिन्झ संघात आहेत. रोहितला पूर्णपणे तंदुरुस्त होण्यासाठी अजून दोन सामन्यांची विश्रांतीची गरज आहे, तो प्रयत्न करत आहे, पण त्याचा खेळ अपेक्षेप्रमाणे होत नाहीये..मुंबई इंडियन्सचा संघ - रायन रिकल्टन, विल जॅक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रॉबिन मिंझ, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गझनफर, अश्वनी कुमार.