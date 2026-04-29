MI vs SRH Live: मौके पे चौका... मिळालेल्या संधीचं सोनं! वानखेडेवर धुमाकूळ; झळकावलं मुंबई इंडियन्सकडून Fastest Hundred

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Marathi Update: रायन रिकल्टन व विल जॅक्स या नव्या ओपनिंग जोडीने मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या स्पर्धेत कायम राहण्याचे स्वप्न दाखवले. या दोघांनी सनरायझर्स हैदराबादच्या गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई करताना ७.१ षटकांत ९३ धावा चढवल्या. पुनरागमनाची मिळालेली संधी, रिकल्टन सोडू इच्छित नव्हता आणि त्याने विक्रमी फटकेबाजी केली. सूर्यकुमार यादवचे अपयश ही MI साठी डोकेदुखीच बनली आहे. रिकल्टनने ४४ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि हे मुंबई इंडियन्सच्या इतिहासातील सर्वात वेगवान शतक ठरले. .रोहित शर्माशिवाय MIचा आणखी एक सामना फॅन्सना पाहावा लागतोय आणि कदाचीत आणखी २-३ सामन्यांत हिटमॅन खेळणार नसल्याचे संकेत कर्णधार हार्दिक पांड्याने दिले. MI ने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि विल जॅक्स, रायन रिकल्टन व रॉबिन मिंझ, अशा तीन बदलासह संघ SRH चा सामना करायला उतरला. मिचेल सँटनरला दुखापतीमुळे लीगमधून माघार घ्यावी लागली, तर क्विंटन डी कॉकच्या मनगटाला दुखापत झाली आहे..क्विंटनच्या अनुपस्थितीत रायन रिकल्टनचे पुनरागमन झाले आहे आणि विल जॅक्ससह त्याने MI ला आक्रमक सुरूवात करून दिली. पॅट कमिन्सच्या दोन षटकांत २२ धावा कुटल्या गेल्या. चौथ्या षटकात गोलंदाजीत बदल करताना इशान मलिंगाला आणले आणि त्याने रिकल्टनला झेल देण्यास जवळपास भाग पाडले होते, परंतु चेंडू हिंगेच्या हाताच्या पुढे पडला. पुढच्याच चेंडूवर विल जॅक्सनेही शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने फटका मारला होता. पुन्हा हिंगेच क्षेत्ररक्षक म्हणून होता. या दोघांनी ४.१ षटकांत पन्नास धावा फलकावर चढवल्या..SRH ने पॉवर प्लेमध्ये पाच गोलंदाजांचा वापर केला, तरीही MI च्या सलामीवीरांना ते रोखू शकले नाही. मुंबईने पहिल्या सहा षटकांत ७८ धावा केल्या. आठव्या षटकात नितीश कुमार रेड्डीला पाचारण केले गेले आणि त्याने सरळ चेंडूवर विल जॅक्सला यष्टिरक्षकाच्या हाती झेल देण्यास भाग पाडले. जॅक्सने २२ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ४६ धावांवर बाद झाला आणि रिकल्टनसोबत त्याची ९३ धावांची ( ७.१ षटकं) भागीदारी संपुष्टात आली. रिकल्टनने २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करून संघाला शतकी पल्ला गाठून दिला..MI vs SRH Live: मुंबई इंडियन्सवर दुःखाचा डोंगर; संघातील सदस्याच्या मुलीचा मृत्यू... तिच्यासाठी दंडावर काळी पट्टी बांधून खेळणार.सूर्यकुमार यादवला ( ५) इशान मलिंगाने सापळा रचून फाईन लेगवर झेल देण्यास भाग पाडले. पण, रिकल्टन SRH ची डोकेदुखी वाढवत होता आणि त्याने कमिन्सचे सर्व प्रयोग अपयशी ठरवले. १२ व्या षटकात हर्ष दुबेच्या गोलंदाजीवर रिकल्टनने ६,६,२, १ अशा १५ धावा चोपल्या आणि आयपीएलमधील स्वतःचा वैयक्तिक सर्वोत्तम ( ८१ वि. कोलकाता, २०२६) धावांचा विक्रम मोडला. रिकल्टन व नमन धीर ( २७) यांची ५१ धावांची भागीदारी प्रफुल हिंगेने संपुष्टात आणली. रिकल्टनने ४४ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह शतक पूर्ण केले. या पर्वात MI कडून शतक करणारा तो क्विंटन डी कॉक व तिलक वर्मा यांच्यानंतर तिसरा फलंदाज ठरला. त्याने तिलक वर्माचा ( ४५) व सनथ जयसूर्या ( ४५) यांचा विक्रम मोडला.