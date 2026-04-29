MI vs SRH Live: मुंबई इंडियन्सकडून भली मोठी चूक; अंबानी झाले 'शॉक'! ट्रॅव्हिस हेडने त्यानंतर जे केलं, ते पाहून अख्खं स्टेडियम शांत

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Marathi Update: मुंबई इंडियन्सच्या २४३ धावांच्या प्रत्युत्तरात ट्रॅव्हिस हेड व अभिषेक शर्मा यांच्याकडून आक्रमक खेळ पाहायला मिळाला. या दोघांनी ८.४ षटकांत १२९ धावांची भागादीरी करून सामना सनरायझर्स हैदराबादच्या पारड्यात ठेवला. पण, याला मुंबई इंडियन्सची चूक जबाबदार आहे आणि त्यात नमन धीरकडून तीन झेलही सुटले. असे क्षेत्ररक्षण पाहून संघ मालकही चकीत झाले. आता ती चूक काय होती आणि किती महागात पडली हे जाणून घेऊयात.. .विल जॅक्स व रायन रिकल्टन या नव्या ओपनर्सनी ७.१ षटकांत ९३ धावांची भागीदारी केली. जॅक्स २२ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ४६ धावांवर झेलबाद झाला. नमन धीर ( २२) व हार्दिक पांड्या ( ३१) यांनी रिकल्टनच्या सोबतीला अनुक्रमे ५५ व ५६ धावांची भागीदारी केली. रिकल्टन ५५ चेंडूंत १० चौकार व ८ षटकारांसह १२३ धावांवर नाबाद राहिला. मुंबईने ५ बाद २४३ धावा उभ्या केल्या, ज्या वानखेडेवरील सर्वोत्तम सांघिक धावा ठरल्या..Ryan Rickeltonने इतिहास रचला! जयसूर्या, तेंडुलकर यांचा विक्रम मोडला; जगात असा पराक्रम करणारा पहिलाच फलंदाज ठरला... .अभिषेक शर्मा व ट्रॅव्हिस हेड यांनी SRH ला दमदार सुरूवात करून दिली. ट्रेंट बोल्टच्या पहिल्या षटकात ११ धावा चोपल्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर १४ धावा कुटल्या गेल्या. तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर हेडचा झेल टिपण्याची संधी नमन धीरला होती, परंतु त्याचा अंदाज चुकला अन् हेडला षटकार मिळाला. या षटकात हेडने तीन षटकारांसह १८ धावा कुटल्या. विल जॅक्सचेही या जोडीने १९ धावांनी स्वागत केले. पाचव्या षटकात नमन धीरने पुन्हा एकदा हेडचा झेल टाकला, यावेळी गोलंदाज अल्लाह गजनफर होता..हेड व शर्मा यांनी पॉवर प्लेमध्ये ९२ धावा चोपल्या आणि मुंबईच्या गोलंदाजांची हवाच काढून टाकली. जसप्रीत व बोल्ट यांनी त्यांच्या पहिल्या २ षटकांच्या स्पेलमध्ये अनुक्रमे २८ व २९ धावा दिल्या. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध आयपीएल इतिहासातील पॉवर प्लेमधील ही सयुंक्तपणे सर्वाधिक धावा ठरल्या. यापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सने २०२४ मध्ये दिल्लीत १-६ षटकांत ९२ धावा केल्या होत्या. SRH ची पॉवर प्लेमधील ही पाचवी सर्वोच्च धावसंख्या ठऱली.Highest powerplay scores for SRHबिनबाद १२५ वि. दिल्ली कॅपिटल्स, २०२४बिनबाद १०७ वि. लखनौ सुपर जायंट्स, २०२४बिनबाद १०५ वि. पंजाब किंग्स, २०२६१ बाद ९४ वि. राजस्थान रॉयल्स, २०२५बिनबाद ९२ वि. मुंबई इंडियन्स, २०२६ .हेड आज थांबायचं नाव घेत नव्हता आणि चौकार-षटकारांची आतषबाजी त्याच्या बॅटीतून पाहायला मिळाली. या जोडीने सातव्या षटकात शतकी भागीदारी पूर्ण केली आणि आयपीएलमध्ये पहिल्या विकेटसाठी सर्वाधिक ६ वेळा शतकी भागीदारीच्या विक्रमात या जोडीने डेव्हिड वॉर्नर व शिखर धवन यांच्याशी बरोबरी केली. नवव्या षटकात मुंबईला विकेट मिळवण्यात यश आले. गजनफरच्या फिरकीवर मारण्याच्या प्रयत्नात अभिषेक झेलबाद झाला. अभिषेक २४ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ४५ धावा केल्या आणि हेडसह ८.४ षटकांत १२९ धावा जोडल्या..ती चूक कोणती?ट्रेंट बोल्टने टाकलेल्या तिसऱ्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर ट्रॅव्हिस हेडच्या बॅटला चेंडूचा स्पर्श झाला होता आणि यष्टिरक्षक रायन रिकल्टनने झेलही टिपला. पण, आवाज एवढा होता की दोघंही अपील करायला विसरले आणि हेडला जीवदान मिळालं. जेव्हा चेंडू व बॅट याच्यात स्पर्श झाल्याचे रिप्लेमध्ये दिसले तेव्हा मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांनी डोक्यावर हात मारला. हेड तिसऱ्याच षटकात बाद झाला असता तर मुंबईला सामन्यावर सुरुवातीलाच पकड घेता आली असती.