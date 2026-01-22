T20 World Cup 2026: भारतीय संघ फायनलपर्यंत पोहचणार की नाही? विश्वविजेत्या कर्णधाराची भविष्यवाणी; पाकिस्तानबद्दलही केलं भाष्य

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका या दोन देशात खेळला जाणार आहे. ७ फेब्रुवारीपासून या स्पर्धेला सुरुवात होईल, तर ८ मार्च रोजी अंतिम सामना होणार आहे. भारतातील ५ आणि श्रीलंकेतील ३ अशा एकूण ८ स्टेडियममध्ये सामने खेळले जातील. या स्पर्धेत २० संघ सहभागी होणार असल्याने रोमांचक सामने पहायला मिळतील अशी अशा चाहत्यांना आहे. दरम्यान, या २० संघापैकी कोणते संघ अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचणार याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. याचदरम्यान, ऑस्ट्रेलियाचा वनडे वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार मायकल क्लार्कने अंतिम सामना कोणते दोन संघ खेळू शकतात, याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. .T20 World Cup साठी भारतात न जाण्यावर बांगलादेश ठाम! आता ICC कोणत्या संघाला देणार संधी, ते कसं ठरणार? जाणून घ्या.क्लार्कने Beyond23 Cricket पॉडकास्टमध्ये बोलताना भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन संघांना विजेतेपदाचे प्रबळ दावेदार म्हटले आहे. त्याच्यामते भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन संघ अंतिम सामन्यापर्यंत पोहचू शकतात.भारतीय संघ या स्पर्धेत यजमान म्हणून खेळणार आहे. साखळी फेरीसाठी भारताचा ए गटात समावेश आहे. या गटात भारतासह पाकिस्तान, अमेरिका, नामिबिया आणि नेदरलँड्स हे संघ आहेत. ऑस्ट्रेलिया बी ग्रुपमध्ये असून त्यांच्यासह श्रीलंका, झिम्बाब्वे, आयर्लंड आणि ओमान हे संघ आहेत..भारतीय संघ यंदा सलग दुसऱ्यांदा, तर एकूण तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कपचे विजेतेपद जिंकण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. भारताने यापूर्वी २००७ मध्ये एमएस धोनीच्या नेतृत्वात आणि २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वात विजेतेपद जिंकले आहे. त्यामुळे यंदा भारतीय संघ गतविजेता म्हणूनही खेळणार आहे. ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरेल. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाने २०२१ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताचे नेतृत्वात सूर्यकुमार यादव करणार आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व मिचेल मार्श करणार आहे..IND vs PAK U19, Final: वैभव सूर्यवंशी - आयुष म्हात्रे पाकिस्तानी खेळाडूंना भिडले; विकेट्सनंतर घडली चकमक; Video Viral.भारताने नेहमीच ठेवले पाकिस्तानवर वर्चस्वटी२० वर्ल्ड कपमध्ये अनेकांचे लक्ष भारत आणि पाकिस्तान लढतीकडेही असणार आहे. हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये आमने-सामने असणार आहे. आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यानंतर पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान संघ १५ फेब्रुवारीला आमने-सामने असतील..या सामन्याबद्दल क्लार्क म्हणाला की हा सामना अटीतटीचा झाला, तर चाहत्यांना मजा येईल. तो म्हणाला, 'सर्वांना हा सामना अटीतटीचा झालेला पाहायला आवडेल, पण भारताने दीर्घकाळापासून पाकिस्तानवर वर्चस्व ठेवलं आहे. पाकिस्तान त्यांच्या जवळही येऊ शकलेले नाहीत. भारताविरुद्ध खेळताना पाकिस्तानला दबाव नीट हाताळावा लागणार आहे.'भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत आत्तापर्यंत ८ सामने झाले आहेत. यातील ७ सामन्यात भारताने विजय मिळवले आहे, तर केवळ १ सामना भारतीय संघ पराभूत झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.