T20 World Cup साठी भारतात न जाण्यावर बांगलादेश ठाम! आता ICC कोणत्या संघाला देणार संधी, ते कसं ठरणार? जाणून घ्या

Who will Replace Bangladesh In T20 WC 2026? : बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून आणि बांगलादेश सरकारकडून त्यांच्या क्रिकेट संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतात पाठवण्यासाठी नकार देण्यात आला आहे. हे प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. मुस्तफिजूर रेहमानला आयपीएल २०२६ मधून बीसीसीआयने (BCCI) काढल्यानंतर दोन्ही देशातील क्रिकेट संबंध बिघडले. त्यानंतर बांगलादेशने सुरक्षेच्या कारणाने टी२० वर्ल्ड कपसाठी (T20 World Cup 2026) संघाला भारतात पाठवणार नसल्याचे म्हटले होते. त्यासाठी त्यांनी आयसीसीला पत्रं लिहून जागा बदलण्याची विनंती केली होती. .T20 World Cup: भारतात खेळा, नाहीतर खड्ड्यात जा! जय शाह यांनी बांगलादेशला दिले शेवटचे 24 तास; Inside Story.टी२० वर्ल़्ड कप २०२६ स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका या देशात खेळवली जाणार आहे. त्यामुळे बांगलादेशने (Bangladesh) त्यांचे सामने श्रीलंकेत घ्यावेत असं म्हटलं होतं. पण आयसीसीने (ICC) स्पर्धेचे वेळापत्रक आधीच निश्चित झाले असल्याचे सांगत त्यांची मागणी फेटाळली होती. पण तरी बांगलादेश आयसीसीसोबत मंगळवारी चर्चा झाली होती. अखेर आयसीसीने बांगलादेशला अंतिम निर्णय घेण्यासाठी शेवटचा दिवस दिला होता. अन्यथा दुसऱ्या संघाला संधी दिली जाईल असं म्हटलं होतं. त्यानंतर बुधवारी बांगलादेशच्या खेळाडू, क्रिकेट बोर्ड आणि सरकारची बैठक झाली. या बैठकीनंतरही बांगलादेश सरकार आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून (BCB) भारतात संघाला जाण्यासाठी नकार देण्यात आला आहे. त्यामुळ आता आयसीसी अंतिम निर्णय काय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला अद्यापही आयसीसीकडून अपेक्षा आहेत..दरम्यान, आयसीसीने जर बांगलादेशऐवजी दुसऱ्या संघाला संधी देण्याचा निर्णय झाला, तर कोणत्या संघाला संधी मिळू शकते असा प्रश्न आहे. यासाठी स्कॉटलंड संघाचे नाव आघाडीवर आहे. स्कॉटलंडला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी २० संघांमध्ये पात्रता मिळवता आली नव्हती. युरोपियन क्वालिफायर्समध्ये ते चौथ्या क्रमांकावर राहिले होते. पण त्यांना त्यांच्या आसीसी टी२० संघ क्रमवारीमुळे टी२० वर्ल्ड कप खेळण्याची संधी मिळू शकते. स्कॉटलंड सध्या १४ व्या क्रमांकावर आहेत. त्यावर असलेले सर्व १३ संघ आधीच टी२० वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे सर्वोत्तम क्रमावारीच्या जोरावर स्कॉटलंडचा टी२० वर्ल्ड कपसाठी विचार केला जाऊ शकतो..टी२० वर्ल्ड कपसाठी १२ संघ थेट पात्र ठरले होते. यामध्ये यजमान भारत आणि श्रीलंका यांच्यासह टी२० वर्ल्ड कप २०२४ स्पर्धेतील अव्वल ७ संघ (यजमान संघांना वगळून) अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि अमेरिका या संघांनी २०२६ वर्ल्ड कपसाठी थेट पात्रता मिळवली होती. तसेच क्रमवारीत अव्वल १२ संघांमध्ये असल्याने न्यूझीलंड, आयर्लंड आणि पाकिस्तान हे तीन संघही थेट पात्र ठरले होते. मात्र कॅनडा, नेदरलँड्स, इटली, झिम्बाब्वे, नामिबिया, नेपाळ, ओमान आणि युएई यांनी क्वालिफायर्समधून टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे तिकीट मिळवले होते..बांगलादेशच्या मदतीसाठी पाकिस्तानचा आटापीटा! त्यांचा खेळाडू म्हणतोय T20 World Cup स्पर्धेवर घाला बहिष्कार, पुढचं बघून घेऊ.दरम्यान, सध्याच्या वेळापत्रकानुसार टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी साखळी फेरीत बांगलादेशचा इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, नेपाळ आणि इटली या संघासह सी ग्रुपमध्ये समावेश आहे. बांगलादेशचे सामने कोलकाता आणि मुंबई येथे होणार आहेत. पण आता त्यांच्या सामन्यांमवर प्रश्नचिन्ह आहे.