Cricket

T20 World Cup साठी भारतात न जाण्यावर बांगलादेश ठाम! आता ICC कोणत्या संघाला देणार संधी, ते कसं ठरणार? जाणून घ्या

Who will Replace Bangladesh In T20 WC 2026: बांगलादेशने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतात संघ पाठवण्यास नकार दिला आहे. आता आयसीसीकडून बांगलादेशच्या जागेवर दुसऱ्या संघाला संधी मिळू शकते.
Bangladesh Cricket Team

Bangladesh Cricket Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Who will Replace Bangladesh In T20 WC 2026? : बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून आणि बांगलादेश सरकारकडून त्यांच्या क्रिकेट संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतात पाठवण्यासाठी नकार देण्यात आला आहे. हे प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे.

मुस्तफिजूर रेहमानला आयपीएल २०२६ मधून बीसीसीआयने (BCCI) काढल्यानंतर दोन्ही देशातील क्रिकेट संबंध बिघडले. त्यानंतर बांगलादेशने सुरक्षेच्या कारणाने टी२० वर्ल्ड कपसाठी (T20 World Cup 2026) संघाला भारतात पाठवणार नसल्याचे म्हटले होते. त्यासाठी त्यांनी आयसीसीला पत्रं लिहून जागा बदलण्याची विनंती केली होती.

<div class="paragraphs"><p>Bangladesh Cricket Team</p></div>
T20 World Cup: भारतात खेळा, नाहीतर खड्ड्यात जा! जय शाह यांनी बांगलादेशला दिले शेवटचे 24 तास; Inside Story
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
BCCI
ICC
Cricket News in Marathi
Scotland
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup
Bangladesh Cricket Team
India vs Bangladesh

Related Stories

No stories found.