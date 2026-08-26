ICC Test Ranking मध्ये उलथापालथ! बुमराहचं वर्चस्व संपलं, ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने हिसकावली नंबर-१ची खुर्ची

ICC Test Rankings Marathi News: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सध्या महत्त्वाच्या कसोटी मालिका सुरू आहेत. अशातच बुधवारी (२६ ऑगस्ट) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) ताजी कसोटी क्रमवारी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीत भारताचा प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला (Jasprit Bumrah) मोठा धक्का बसला आहे. त्याला आपला अव्वल क्रमांक गमवावा लागला आहे. बुमराहने २०२४ मध्ये पहिल्यांदा कसोटी गोलंदाजी क्रमवारीत अव्वल क्रमांक मिळवल्यानंतर जवळपास दोन वर्षे तो अव्वल क्रमांकावर कायम होता. मात्र तो दुखापतीमुळे श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेला मुकल्याने आता त्याच्या वर्चस्वाला धक्का लागला आहे. .ICC ODI Rankings 2026: शुभमन गिल पुन्हा नंबर १! रोहित शर्मा, विराट कोहली कितव्या स्थानावर? टॉप २० मध्ये भारताचे पाच फलंदाज .ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज गोलंदाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) याने आता कसोटी गोलंदाजी क्रमवारीत अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. वेगवान गोलंदाज असलेल्या स्टार्कने कसोटीमध्ये गोलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल क्रमांक कारकिर्दीत पहिल्यांदाच मिळवला आहे. ३६ वर्षीय स्टार्कने नुकतेच बांगलादेशविरुद्ध दुसऱ्या कसोटी सामन्यात १० विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यामुळे गोलंदाजी क्रमवारीत त्याने न्यूझीलंडच्या मॅट हेन्री (Matt Henry) आणि बुमराह या दोघांनाही मागे टाकत तीन स्थानांची प्रगती करत अव्वल क्रमांक मिळवला. स्टार्क गेल्या १५ वर्षांपासून कसोटी क्रमवारीत पहिल्या १० जणांमध्ये कायम आहे, पण अव्वल क्रमांक मात्र त्याने पहिल्यांदाच मिळवला.बुमराह दुसऱ्या आणि हेन्री तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. स्टार्कचे ८७२ रेटिंग पाँइंट्स असून बुमराहचे ८६२ रेटिंग पाँइंट्स आहेत. हेन्रीचे ८६१ रेटिंग पाँइंट्स आहेत..या क्रमवारीत ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्स एका स्थानाची प्रगती करत चौथ्या क्रमांकावर आला आहे. याशिवाय ऑस्ट्रेलियाचा नॅथन लायनही टॉप-१० मध्ये आला आहे. तो १० व्या क्रमांकावर आहे. इतकेच नाही, तर पाकिस्तानविरुद्ध पहिल्या कसोटीत दमदार गोलंदाजी करणाऱ्या ऑली रॉबिन्सन आणि जोश टंग यांनाही मोठा फायदा झाला आहे. या जोडीने मिळून २० पैकी १६ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यामुळे रॉबिन्सनने १५ स्थानांची झेप घेत ११ वा क्रमांक मिळवला आहे, तर टंगने १६ स्थानांची झेप घेत १७ वा क्रमांक मिळवला आहे..फलंदाजांमध्ये ब्रुक अव्वल क्रमांकावर कायमदरम्यान, कसोटी फलंदाजी क्रमवारीत हॅरी ब्रुक अव्वल क्रमांकावर आणि जो रुट दुसऱ्या क्रमांकावर कायम आहेत. त्यांच्यापाठोपाठ ऑस्ट्रेलियाचा स्टीव्ह स्मिथ तिसऱ्या क्रमांकावर आणि ट्रॅव्हिस हेड चौथ्या क्रमांकावर आहेत. पण भारताच्या यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंतने (Rishabh Pant) मोठी झेप घेतली. तो टॉप-१० मध्ये परतला आहे. त्याने श्रीलंकेविरुद्ध गॉल कसोटीत दुसऱ्या डावात अर्धशतक केले होते. त्यामुळे तो आता ६ स्थानांची प्रगती करत ७ व्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने कर्णधार शुभमन गिलची (Shubman Gill) बरोबरी केली आहे. गिलही ७ व्या क्रमांकावर आहे. टॉप-१० मध्ये हे दोनच भारतीय फलंदाज आहे. यशस्वी जैस्वाल २ स्थानांनी घसरण झाल्याने ११ व्या क्रमांकावर गेला आहे. पण केएल राहुलने मात्र ५ स्थानांची प्रगती करत ३० वे स्थान मिळवले आहे..ICC Test Rankings: बुमराह खेळत नसूनही अव्वल, तर ट्रॅव्हिस हेडनं गमावलं पहिल्या क्रमांकाचं सिंहासन! आता कोण झालं 'नंबर वन'?.याशिवाय ऑस्ट्रेलियाचा कॅमेरॉन ग्रीन २१ व्या क्रमांकावर पोहचला आहे, तर श्रीलंकेचा कर्णधार धनंजय डी सिल्वानेही प्रगती केली असून आता तो २२ व्या क्रमांकावर आला आहे. पाकिस्तानचा अब्दुल्ला शफिकने ७ स्थानांची प्रगती करत २७ व्या क्रमांकावर आला आहे.जडेजा अव्वल क्रमांकावर कायमकसोटीतील अष्टपैलू क्रिकेटपटूंच्या क्रमवारीत भारताचा रवींद्र जडेजा अव्वल क्रमांकावर कायम आहे. पण या क्रमवारीत पॅट कमिन्स ८ वरून ७ व्या क्रमांकावर आला आहे. ग्रीन १८ वरून १७ व्या क्रमांकावर आला आहे. रॉबिन्सन ५ क्रमांकाची प्रगती करत २३ व्या क्रमांकावर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.